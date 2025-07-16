イーサリアムのガス代が新安値を更新：市場の急騰は目前か？

8月26日の最新データによると、イーサリアムネットワークのガス代が過去1週間で1gweiを下回り、現在の平均価格は0.741gweiで、歴史的な新安値を更新しました。この変化は2024年8月12日に初めて報告され、ガス代は過去5年間で最低水準となる2gweiまで減少しました。その後、8月16日にイーサリアムのガス代はさらに減少し、トランザクションコストは1.1～1.9gweiの間で変動し、時には1gweiを下回ることもありました。この一連の変化は多くの人々の注目を集め、イーサリアムの価格上昇の可能性に関する議論が巻き起こるきっかけとなりました。









Golden Financeによると、イーサリアムのガス代が過去5年間で最低水準に達した背景には、レイヤー2のアクティビティの増加および3月のデンクンアップグレードの実施があります。このアップグレードにより、レイヤー2のトランザクションコストが削減されました。手数料の減少はETHに影響を及ぼします。なぜなら手数料の減少はETHのバーン量を減らし、トークンの供給量を増加させるからです。その結果として、ETHの総供給量は4月以降、着実に増加しています。現物ETH ETFのような需要に関連する要因があるにもかかわらず、この供給量の増加は短期的には価格の上昇を抑制する可能性があります。









周知のとおり、イーサリアムのガス代は、イーサリアムネットワーク上でのトランザクションやスマートコントラクトの実行に必要なトランザクションコストを表しています。ガス代の変動は通常、以下の要因に影響されます：





ネットワークの混雑状況：ガス代は一般的にネットワークが混雑している時に上昇します。最近では、イーサリアムネットワークの混雑が緩和され始めたことで、ガス代が自然に減少しています。最新のデータによると、イーサリアムのトランザクション処理速度とネットワークスループットが大幅に改善されており、ネットワークの負荷が軽減されています。





イーサリアムのアップグレード：イーサリアム2.0のアップグレード計画は徐々に進行しており、EIP-1559の実装がガス代に大きな影響を及ぼしています。この提案では、基本手数料メカニズムを導入しています。このメカニズムは、トランザクション手数料の一部をバーンすることで、ガス代を安定させ、ピーク時の手数料変動を緩和するものです。





レイヤー2ソリューション：ロールアップやサイドチェーン技術など、レイヤー2のスケーリングソリューションが普及しつつあります。これらの技術はトランザクション処理をオフチェーンで行い、メインチェーンの負荷を軽減します。イーサリアムネットワークにおけるこれらの技術の採用は、ガス代のさらなる減少に貢献します。





アナリスト達は、イーサリアムのガス代が減少した理由として、DeFiやミームプロジェクトの人気が高まったことや、デンクンアップグレードによりネットワーク効率が改善されたことで、ガス代が減少したと考えています。イーサリアムのガス代の大幅な減少について、業界専門家の意見は様々ですが、この変化がポジティブなものであるという点については意見が一致しています。ここでは、この現象に関する様々な視点からの分析と洞察をご紹介します：





業界のコメント：著名なブロックチェーンアナリストであるラーク・デイビス氏は、ガス代の減少はイーサリアムネットワークの効率化を示すものであり、これはユーザーや開発者にとって朗報であると指摘しています。特にDeFiおよびNFT分野におけるブームの最中、この手数料の減少は市場活動を大いに刺激すると考えられます。同氏は、手数料の減少がネットワークの使用頻度を高め、より多くのユーザーや開発者を惹きつけると考えています。BlockBeatsはまた、最近イーサリアムのガス代が0.6gweiまで減少し、低優先度のトランザクション手数料が1gwei以下となることは近年において極めて珍しいことだと指摘しています。この変化はイーサリアムの今後の動向に関する議論を巻き起こしていますが、ネットワーク上のユーザーや流動性の断片化など、潜在的な課題に注意することも重要です。





市場分析：主要取引所MEXCの一流トレーダーは、ガス代の減少が一般的に価格上昇においてプラスに働くものの、投資家は依然として他のマクロ経済要因や市場センチメントを考慮する必要があると指摘しています。彼らは投資家に対し、市場全体の動向と技術の進歩を考慮に入れるよう助言しています。さらにMEXCは業界の主要な取引プラットフォームとして、その高性能なマッチング技術、業界を牽引する低取引手数料、そして最も豊富な暗号資産の取り扱いで高い評価を得ている点も注目に値すると述べています。





技術専門家の見解：イーサリアム開発者のヴィタリック・ブテリン氏は、ガス代の減少は長期的な努力の成果であり、イーサリアムの有用性を向上させたと述べました。短期的な手数料の変更はすぐに劇的な価格変動を引き起こすわけではありませんが、イーサリアムの将来的な発展のための堅固な基盤を築くものであることは間違いありません。同氏は、技術の進歩とネットワークの最適化が、イーサリアムのエコシステムの成長を持続的に促進する上で極めて重要な要素であると強調しました。





歴史的に見ると、イーサリアムのガス代が低水準まで下落する際は大抵、中期的な価格の底値を示唆していることが多いことがわかっています。ETH価格は通常、このサイクルの後に力強い反発を経験し、現在の手数料の減少が将来の価格上昇を支える可能性があります。ガス代の低下は好材料ではあるものの、その他の経済要因や市場の動向も分析において考慮する必要があります。





イーサリアムのガス代が大幅に減少したことで、ユーザー体験の大幅な向上と市場活動の活発化が注目されています。しかし、この変化にはいくつかの課題と潜在的なリスクも伴います：





ユーザー体験の向上

イーサリアムのガス代の大幅な減少は、トランザクションやスマートコントラクトの実行コストを直接的に削減し、ユーザー体験を大幅に向上させました。Jinse Financeによると、CryptoQuantのアナリストであるEgyHash氏は、イーサリアムの1日の平均ガス代が歴史的な低水準である2.9gwei（0.85ドル相当）まで減少したと指摘しています。この減少により、イーサリアムネットワークへの参加コストが大幅に下がり、より多くのユーザーや開発者を惹きつけ、ネットワークの活動や使用頻度が増加することにつながると期待されています。





DeFiおよびNFT市場の復活

高額なガス代は、これまでイーサリアムの分散型金融（DeFi）や非代替性トークン（NFT）市場の発展を制約していました。ガス代の減少により、これらの分野は復活を遂げる可能性があります。手数料の減少はDeFiプロトコルの利用コストを削減し、NFTプロジェクトでの取引活動を促進するため、これらの市場の需要拡大を後押しします。この傾向は、イーサリアムネットワークの全体的な利用率と需要をさらに促進し、より広範な市場機会をもたらす可能性があります。





市場予測の変化

ガス代の減少は、ネットワーク効率の向上を示す兆候として捉えられることが多いです。この改善はイーサリアムの将来の発展に対する投資家の信頼を高め、イーサリアム価格を押し上げる可能性があります。イーサリアムに対する市場の前向きな予測は、特にネットワーク技術の継続的な改善と市場センチメントの全般的な回復を背景に、価格にプラスの影響を与える可能性があります。投資家は、この変化が将来の価格動向に与える潜在的な影響に注意を払い、MEXCのようなプラットフォームが提供する市場分析ツールを使用して投資戦略を最適化する必要があります。





課題およびリスク

しかし、イーサリアムのガス代の減少にはいくつかの課題も伴います。統計によると、イーサリアムの1日のバーン率は115ETHと歴史的な低水準に落ち込んでいます。これは今年3月13日に実施されたデンクンアップグレードに関連しています。手数料の減少はユーザーにメリットをもたらす一方で、イーサリアムの利用がL2ネットワークに移行し、ユーザーおよび流動性の断片化のリスクが高まります。さらに、イーサリアム現物ETFが承認されたにもかかわらず、デンクンアップグレード以降、ETH価格は大きく上昇していません。この期間中、ETH供給量は197,000枚（5億ドル超相当）増加した一方で、価格は35％下落しました。





全体として、イーサリアムのガス代の大幅な減少は、コストの削減やネットワーク活動の活発化など、ユーザーや市場に顕著なメリットをもたらしました。この改善はDeFiおよびNFT市場の回復を後押しし、イーサリアムの将来に対する投資家の信頼を高めるものです。しかし、この変化には、ネットワークの利用がL2ソリューションに移行し、価格の低迷が続くといった課題も伴います。したがって、ガス代の短期的な減少はイーサリアムのエコシステムにプラスの影響を与える一方で、投資家はこれらの変化に伴う潜在的なリスクを総合的に評価する必要があります。





ガス代の減少はポジティブな兆候ではあるものの、価格上昇の決定要因はそれだけではありません。投資家は以下の要因を考慮する必要があります：





市場動向：テクニカル分析と市場動向は、依然として値動きを予測する上で極めて重要なツールです。ガス代の減少は市場センチメントに影響を与える可能性があるものの、全体的な市場動向やその他のマクロ経済要因も考慮する必要があります。





技術の進歩：イーサリアムネットワーク技術の持続的な発展、特にイーサリアム2.0とレイヤー2ソリューションの実装は、価格に長期的な影響を及ぼします。技術の向上はネットワークの効率を高め、より多くのユーザーや開発者を惹きつけることができます。





市場センチメント：市場センチメントおよび投資家の信頼度は、短期的な価格変動に大きく影響します。ガス代の減少により市場センチメントを高める可能性がありますが、価格に悪影響を与える可能性のあるネガティブなニュースや市場イベントにも目を光らせておくことが重要です。





イーサリアムのガス代が歴史的な低水準に達したことは、ネットワーク効率の大幅な改善を示すだけでなく、トランザクションコストの大幅な削減を反映しています。この傾向は、イーサリアムネットワークの長期的な健全性とユーザー体験にプラスの影響を与えます。ただし、低手数料がイーサリアム価格を押し上げる可能性がある一方で、実際のトレンドは市場全体の動向、技術発展、市場センチメントと合わせて考慮する必要があります。したがって、投資家は現在の市場環境を徹底的に分析し、潜在的なリスクと機会を慎重に評価し、十分な情報に基づいた投資判断を行う必要があります。



