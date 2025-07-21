2025年7月、暗号資産市場は歴史的な急騰を見せました。ビットコイン（BTC）は$120,000を突破し注目を集め、イーサリアム（ETH）もそれに続き、好調な市場ムードの中で一時$3,444の高値を記録しました。 MEXCの最新データによると、ETHは月初から堅調に上昇を続け、$3,444のピークに達しました。オンチェーン指標では、現物および先物取引の両市場でアクティビティが活発化し、取引高およ2025年7月、暗号資産市場は歴史的な急騰を見せました。ビットコイン（BTC）は$120,000を突破し注目を集め、イーサリアム（ETH）もそれに続き、好調な市場ムードの中で一時$3,444の高値を記録しました。 MEXCの最新データによると、ETHは月初から堅調に上昇を続け、$3,444のピークに達しました。オンチェーン指標では、現物および先物取引の両市場でアクティビティが活発化し、取引高およ
学ぶ/Learn/厳選コンテンツ/イーサリアム（ET...とも短期的な過熱？

イーサリアム（ETH）$3,400回復：新たな強気相場の始まりか、それとも短期的な過熱？

2025/7/21MEXC
0m
#業界最新ニュース#イーサリアム
イーサリアム
ETH$3,055.78+0.66%
ビットコイン
BTC$91,158.6-0.26%
FUND
FUND$0.01121-37.72%
Bitdealer
BIT$0.03029-3.99%
ペペコイン
PEPE$0.00000466-2.51%

2025年7月、暗号資産市場は歴史的な急騰を見せました。ビットコイン（BTC）は$120,000を突破し注目を集め、イーサリアム（ETH）もそれに続き、好調な市場ムードの中で一時$3,444の高値を記録しました。

*BTN-MEXCでETHを取引&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/exchange/ETH_USDT *

MEXCの最新データによると、ETHは月初から堅調に上昇を続け、$3,444のピークに達しました。オンチェーン指標では、現物および先物取引の両市場でアクティビティが活発化し、取引高および未決済ポジションが急増しており、大量の資本流入を示しています。

過去2週間でETHは、心理的な節目である$2,500および$2,800を突破し、7月17日には年初来最高値を記録しました。現物ETFの勢い、機関投資家の買い、オンチェーン取引の持続的な活発化によって強気ムードが急速に回復し、ETHにとってのいわゆる「ミニ強気相場」とも呼ばれる展開が加速しています。


特筆すべきは、今回の上昇が単一イベントによるものではなく、複数の要因が重なった結果である点です。イーサリアム内部のガバナンスメカニズムの進化、機関投資家による資本の構造的再配分、オンチェーン投機エコシステム内での資金循環の再活性化などが挙げられます。7月のETHの急騰は、単なる資産の反発ではなく、市場構造と資産価値の再評価がされつつあります。

1. ガバナンスの分岐点に立つイーサリアム：ECFとEFの異なる道筋


ETHの最近の上昇を下支えしている重要な背景要因の一つが、ガバナンス構造の変革です。

1.1 EFの変革：従来の「傍観者」から「戦略的コーディネーター」へ


2025年7月、イーサリアム財団（Ethereum Foundation、EF）は組織体制の大幅な改革を発表し、「加速（Accelerate）」「増幅（Amplify）」「支援（Support）」「持続（Sustain）」という4つの戦略的柱を打ち出しました。これにより、イーサリアムのスケーリングおよびアプリケーションエコシステム拡張への取り組みが体系化されつつあります。従来の慎重な姿勢から一転し、資源配分とコミュニティ連携を主導する組織へと進化を遂げようとしています。


このようなEFの動きは、イーサリアムのガバナンス効率に対する市場の懸念に応えるものであり、現実世界での活用を促進するものです。開発者支援、企業連携、コミュニティ強化といった要素を通じて、イーサリアム全体の活性化を後押ししています。

1.2 ECFの台頭：価格に焦点を当てたガバナンス・フライホイール


イーサリアム財団（EF）がガバナンス構造の改革を推進する中、イーサリアムコミュニティ基金（Ethereum Community Fund、ECF）が登場しました。Zak Cole氏らによって設立されたECFは、ETH価格の最大化を中心目標とするガバナンスモデルを掲げており、「バーンの促進」「独自トークン発行の禁止」「スマートコントラクトの不可変性」という3つの原則を定めています。支援対象プロジェクトはETHのバーンに貢献し、独自トークンを発行せず、変更不可のスマートコントラクトを採用する必要があります。これにより、エコシステム内の価値は最終的にETHへと収束する設計となっています。

EFが中立・調整型の役割を担う一方、ECFは価値最大化を追求する補完的なフレームワークを提供しており、イーサリアムの制度設計に二重エンジン構造をもたらしています。これにより、理念ベースのガバナンスが、資本市場にも理解されるシグナルへと進化しています。

2. 機関投資家の参入：ETH準備金がウォール街の新たな焦点に


2025年、米国株市場ではイーサリアム（ETH）を準備金として保有する動きが広がっており、複数の上場企業が大規模なETH購入を実施し、投資家の注目を集めています。

SharpLink（SBET）：7,689 ETHを追加取得し、7月9日時点での保有量は累計20,500 ETH超に
BitMine（BMNR） ：ETH準備金として$2億5,000万の割り当てを計画
Blockchain Technology Consensus Solutions（BTCS）：ETH購入のために$1億を調達中
Bit Digital（BTBT）：BTCを売却し、ETHステーキングへ完全転換を発表

これらの企業は、ETHをヘッジおよび分散投資の手段としてだけでなく、長期的な価値、ステーキング利回り、エコシステムの成長性といった要素を踏まえ、戦略的にバランスシートへ組み込んでいます。「暗号資産株」ストーリーの一環として、投資家の関心を高めるとともに、ETHの「デジタルゴールド2.0」としての位置付けも強化されています。

上場企業、ETF、ステーキングプロトコルがETHを蓄積し続ける中で、イーサリアム現物ETF、レイヤー2の拡張、ステーキング利回りの上昇といった要因を背景に、機関投資家資本がETHを中心とした新たな流動性ネットワークを構築し、価格・市場コンセンサス・センチメントの間で好循環を生み出しています。

3. ミームコインの急騰：イーサリアムで再燃する富の神話


3.1 ソラナからイーサリアムへ：流動性の移動による新たな投機チャンス


2025年7月、ミームコインセクターが再び注目を集め、市場全体で投機熱が加速しました。資金の循環とともに、以前ソラナに集中していた流動性がイーサリアムへと移動しつつあります。

ソラナではミームコインのストーリーが飽和しつつある一方、イーサリアムのレイヤー2は新規資本を引き込んでいます。より高いセキュリティ、プロトコルの互換性、成熟したインフラによって、イーサリアムはミーム投資家にとって新たなホットスポットとなっています。PEPEMOGSPXといったプロジェクトは年初来でETHを大きく上回るパフォーマンスを見せており、個人投資家やハイリスク資本の関心を集めています。

*BTN-Meme+ で取引&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/memecoin *

3.2 DeFiとの融合：「富の増幅装置」としてのレバレッジツール


イーサリアムベースのミームプロジェクトの大きな利点は、DeFiインフラとのネイティブな統合性にあります。たとえば、IMF（International Meme Fund）などのプロトコルでは、ミームコインを担保として使用し、現物のレバレッジポジションを構築できます。強気相場では、こうした仕組みが資本効率を大幅に高め、短期間での富の増幅効果をもたらします。

今後、より多くのDeFiプロトコルがミームトークンの担保化、強制決済保護、利回り集約などを実装することで、「DeFi + ミーム」の相乗エコシステムが形成されていくでしょう。これによりイーサリアム全体の実用性が高まると同時に、ミームコインは単なる話題枠から、本格的な投機資産へと進化する可能性を秘めています。

4. 潜在的リスク：強気相場の水面下に潜む影


1）マクロ経済の不確実性：FRBの金利政策は依然として読みにくく、インフレ指標が市場予想を上回れば、利上げ観測が強まり、暗号資産などのリスク許容度の高い資金に圧力がかかる可能性があります。

2）競合エコシステムの台頭：ソラナやAptosなどのネットワークでは開発者の活動が活発化しており、新たなインセンティブやアプリケーションが登場すれば、イーサリアムから資金や開発者を奪うリスクがあります。

3）オンチェーンのセキュリティおよび強制決済リスク：DeFiの復調とともに、強制決済の連鎖、スマートコントラクトの脆弱性、ミームプロジェクトのガバナンス不在などが原因で、局所的なフラッシュクラッシュ（急落）が発生する可能性があります。

投資家は現在の市場熱の中でも、戦略的な規律とリスク管理を堅持することが重要です。

5. 結論：強気相場は続く？鍵は合理的なポジショニング


7月のETHの上昇は、単なる価格反発ではなく、ガバナンス再編、資本再配置、ユーザー参加構造の進化といった複合的な要因の結果です。EFとECFによる制度面の変革は、イーサリアムのガバナンスを新たなフェーズへと導いています。ETHが機関投資家のポートフォリオに組み込まれることで、その希少性と影響力が高まっています。また、ミームコインとDeFiの相乗効果により、イーサリアムの流動性ネットワークが飛躍的に拡大しています。

とはいえ、評価額が高まるほど、変動性や外部リスクも大きくなります。マクロ経済の変化やオンチェーンイベントに細心の注意を払いながら、ETFへの資金流入、ステーキング利回りの変動、ガバナンスの進展などの動向といった指標を注視することで、投資のタイミングを慎重に見極めるべきです。

投資判断では、個人のリスク許容度に応じた戦略（段階的なエントリーや利確ラインの設定など）を採用することが賢明です。ETFへの資金流入やステーキング関連指標を追跡することは、貴重なシグナルとなるでしょう。タイミングを見極められる投資家にとって、7月はイーサリアム進化の次フェーズへの絶好のポジショニング機会となるかもしれません。

*BTN-MEXCでETHを取引&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/exchange/ETH_USDT *

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

アカウントに関するよくある質問

アカウントに関するよくある質問

1. ログイン1.1 携帯電話番号もメールアドレスも使用できない場合のログイン方法アカウントのログインパスワードを覚えている場合：ウェブサイト：公式ログインページで、ユーザー様のアカウントとパスワードを入力し、[ホーム] ページの右上にある [人型アイコン] - [セキュリティ] に進みます。モバイル認証またはメール認証右側の [変更] をクリックし、[セキュリティ認証のリセット] をクリックし、

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金は最初は複雑に見えるかもしれませんが、基本を理解すれば実際には非常にシンプルです。 このガイドでは、ビットコインを安全かつ効率的に送金するために知っておくべきすべてのことを説明します。 必要なツール、取引を段階的に完了する方法、および資金を保護するための重要な安全対策について学びます。 重要なポイント ビットコインを送金する前に、ビットコインウォレット、受取人のアドレス、および取

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

2025年に両資産が歴史的な評価額に達したことで、ビットコイン vs ゴールドの議論が激化しています。 ゴールドは1オンスあたり3,000ドルを超えて大幅に上昇し、ビットコインは100,000ドルを超えて取引されており、投資家はどちらの資産が本当にポートフォリオに値するのか疑問に思っています。 本ガイドでは、パフォーマンス、ボラティリティ、アクセシビリティ、投資ポテンシャルの観点から、ビットコイン

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインは数セントから数万ドルまで上昇しましたが、物理的な裏付けのないデジタル通貨がどのようにして価値を持つのか、多くの人が疑問に思っています。 本記事では、固定供給量から機関投資家による採用の増加まで、ビットコインに価値をもたらす核心的な要因を説明します。 世界中の何百万人もの人々がBTCを正当な価値保存手段として見なす理由と、それが従来の通貨とどのように比較されるかを理解できるでしょう。

関連記事

イーサリアム経営陣が困難に直面：ヴィタリック・ブテリン氏と財団による論争対処法

イーサリアム経営陣が困難に直面：ヴィタリック・ブテリン氏と財団による論争対処法

ブロックチェーンの分野でイーサリアムは、分散型金融（DeFi）とスマートコントラクト技術におけるブレークスルーにより、長い間「キング・オブ・パブリックチェーン」と称され、業界のベンチマークとなってきました。しかし、イーサリアムは現在、技術的なボトルネック、コミュニティの分裂、財務透明性の問題など、一連の課題に直面しています。これらの要因により、かつての栄光は徐々に失われつつあります。イーサリアムの

イーサリアムのガス代が新安値を更新：市場の急騰は目前か？

イーサリアムのガス代が新安値を更新：市場の急騰は目前か？

8月26日の最新データによると、イーサリアムネットワークのガス代が過去1週間で1gweiを下回り、現在の平均価格は0.741gweiで、歴史的な新安値を更新しました。この変化は2024年8月12日に初めて報告され、ガス代は過去5年間で最低水準となる2gweiまで減少しました。その後、8月16日にイーサリアムのガス代はさらに減少し、トランザクションコストは1.1～1.9gweiの間で変動し、時には1

カンクンアップグレードの影響

カンクンアップグレードの影響

1. カンクンアップグレードとは？イーサリアムアップグレードは毎回、イーサリアム開発者会議の開催地の名前が付けられています。過去にはロンドン、ベルリン、そして前回の上海でアップグレードが実施されました。今回のイーサリアムアップグレードは、メキシコの海岸沿いの観光都市カンクンにちなんで名付けられています。イーサリアムのデンクンアップグレードは、カンクン-デネブアップグレードとしても知られています。イ

リキッドリステーキングとは?

リキッドリステーキングとは?

直近の強気市場の開始は、流動性マイニングによって牽引され、「DeFiサマー」を迎えました。そのため、多くの人々は、次の強気市場もDeFi分野から始まると信じています。その起源として、リキッドリステーキングが最も有力な触媒になると考えています。1. リキッドリステーキングとは?イーサリアムのコンセンサスメカニズムがPoSに移行して以来、イーサリアムのステーキングへの需要が急増し、流動性を提供する、ス

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得