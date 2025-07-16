概要：イーサリアム現物ETFの導入により、主流の金融機関が市場に参入しやすくなりました。 7月22日、イーサリアム財団の公式研究者であるJustin Drake氏は、今日がイーサリアムの10周年記念日であると発表しました。10年前、イーサリアムは正式にICO（Initial Coin Offering）を開始し、その当時のETH/BTCの交換レートは0.0005でした。過去10年間でその価値は10概要：イーサリアム現物ETFの導入により、主流の金融機関が市場に参入しやすくなりました。 7月22日、イーサリアム財団の公式研究者であるJustin Drake氏は、今日がイーサリアムの10周年記念日であると発表しました。10年前、イーサリアムは正式にICO（Initial Coin Offering）を開始し、その当時のETH/BTCの交換レートは0.0005でした。過去10年間でその価値は10
イーサリアムの10年：試練と勝利、そして未来へ

7月22日、イーサリアム財団の公式研究者であるJustin Drake氏は、今日がイーサリアムの10周年記念日であると発表しました。10年前、イーサリアムは正式にICO（Initial Coin Offering）を開始し、その当時のETH/BTCの交換レートは0.0005でした。過去10年間でその価値は100倍以上に上昇しました。

この10年間で、イーサリアムは技術的な大変革と市場の変動を経験しながら、分散型金融（DeFi）の推進と伝統的な金融世界の変革において顕著な成功を収めました。最近、米国証券取引委員会（SEC）はイーサリアム現物ETFを正式に承認し、主流の金融機関がイーサリアムに投資する道を開きました。これにより、イーサリアムの伝統的な金融市場における地位と可能性がさらに強調され、その発展における重要なマイルストーンが追加されました。

控えめな始まりから暗号資産およびブロックチェーン分野のリーダーになるまで、イーサリアムの物語は技術革新の伝説であるだけでなく、困難を乗り越え、挑戦に立ち向かい、未来を再構築する壮大な章でもあります。この重要な歴史的瞬間において、MEXCは皆様と共にイーサリアムの発展の軌跡を振り返り、その有望な未来を展望します。

1. 初期段階：スマートコントラクトがETHをICOの切符に


2013年12月、ロシアのプログラマーであるVitalik Buterin氏がイーサリアムのコンセプトを初めて紹介するホワイトペーパーを公開しました。プロジェクトは2014年にクラウドファンディングキャンペーンを通じて開発資金を確保し、2015年7月にイーサリアムネットワークが正式に起動しました。

ビットコインとは異なり、イーサリアムは開発者がブロックチェーン上でスマートコントラクトを作成および実装できるようにします。これらのスマートコントラクトは仲介者なしでコントラクトの条件を自動的に実行でき、分散型アプリケーション（DApps）の広範な利用を可能にします。しかし、初期段階においてイーサリアムは大きなエコシステムの発展を遂げませんでした。

初期のイーサリアムは市場に大きな影響を与えず、多くの課題に直面しました。プラットフォームは複数のシステムの脆弱性とハッカーからの攻撃に見舞われ、その存続が脅かされました。

例えば、2016年の悪名高い「The DAO事件 (Dao Attack)」では、ハッカーがコントラクトの脆弱性を利用して約360万イーサ（当時の価値で約5000万ドル、現在の価値で約118億ドル）を盗みました。この事件は、盗まれた資金をどう処理するかについてイーサリアムコミュニティ内で深刻な対立を引き起こし、特に「ハードフォーク」を実施して盗まれたイーサを回収するかどうかが議論されました。最終的に、イーサリアムはハードフォークを実行し、盗まれた資金を投資家に返還しましたが、その結果として2つのブロックチェーン（イーサリアム（ETH）とイーサリアムクラシック（ETC））が生まれました。この措置は一時的に危機を解決しましたが、イーサリアムコミュニティ内で最初の大きなコンセンサスの分裂を引き起こし、対立と疑念を生じさせました。

2017年に入ると、ICO（Initial Coin Offering）のブームが始まり、イーサリアムは重要な役割を果たしました。ETHはICO参加者のための切符となりました。

イーサリアムのスマートコントラクト機能により、プロジェクトは独自のERC-20トークンを発行し、スマートコントラクトを通じてクラウドファンディングを行うことができました。特にERC-20標準の導入により、ICOプロジェクトのトークン発行プロセスが簡素化され、イーサリアムエコシステムの成長が大幅に促進されました。

さらに、ICOモデルはイーサリアムの分散型の性質を活用して、従来のベンチャーキャピタルや銀行の資金調達ルートを迂回し、新興企業がグローバルな投資家から直接資金を調達できるようにしました。この新しい資金調達方法は、新興企業の資金調達の景色を劇的に変えました。

ICOブームの高まりとともに、ETHの需要は急増しました。MEXCの市場データによると、ETHの価格は2017年初めの8ドルから年末には750ドルまで急上昇し、約100倍の上昇を見せました。

しかし、ICOの急速な成長は、世界中の規制当局の注目を集めました。一部のプロジェクトは詐欺的な活動や投機的な活動に従事し、いくつかの国はICOに対して厳しい規制を課すか、完全に禁止しました。その結果、イーサリアムはブロックチェーンと暗号資産の規制に関する議論の焦点となりました。

さらに、多数のICOプロジェクトの流入は、イーサリアムネットワークのスケーラビリティとセキュリティの限界を露呈しました。例えば、2017年末には、CryptoKittiesというゲームがイーサリアムネットワークの深刻な混雑を引き起こし、トランザクション手数料が数十倍に急騰しました。これらの問題は、イーサリアムコミュニティがイーサリアム2.0やレイヤー2などのスケーラビリティソリューションの研究開発を進めるきっかけとなりました。

2. DeFiの探求：イーサリアムが新たな金融の風景を形作る


現在、イーサリアムの時価総額は3940億ドルに達し（8marketcapのデータによる）、サムスン、オラクル、バンク・オブ・アメリカなどの企業を上回り、世界のトップ30の資産に含まれています。イーサリアムの成功は、ICO時代に築かれた基盤をもとに、分散型金融（DeFi）の急速な発展によって支えられています。

2.1 DeFiとNFTの発展


数百のプロジェクトがICOのためにイーサリアムを利用し、数十億ドルを調達し、多くの開発者と投資家をイーサリアムエコシステムに引き寄せました。その範囲はフィンテックからゲーム、サプライチェーン管理にまで広がっています。

ICO時代は資本とユーザーをもたらしただけでなく、イーサリアムの開発ツールやインフラも進化させました。この期間に開発者ツール、ウォレット、取引所、ブロックチェーンエクスプローラーなどが改善され、イーサリアムのエコシステムはより包括的で成熟したものとなりました。

数年の積み重ねの後、2020年の夏にDeFiは大きな成長を遂げました。

イーサリアムのスマートコントラクト機能は、分散型金融（DeFi）の成長に重要な役割を果たしました。例えば、CompoundやAaveなどのDeFiプラットフォームは、ユーザーが従来の金融仲介業者を介さずに貸し借りを行えるようにしました。UniswapやSushiSwapのような分散型取引所（DEX）は、よりオープンで透明な取引環境を提供しています。また、DAIのようなステーブルコインは、暗号資産市場における比較的安定した価値保存手段を提供しています。これらのプロジェクトはイーサリアムのスマートコントラクトを活用しており、金融サービスのハードルを大幅に下げ、従来の金融機関の支配を打破し、よりオープンで透明かつ公平な金融サービスを提供することで、金融包摂と分散化を促進しました。

イーサリアムはDeFiのインフラを提供し、DeFiの急速な発展はイーサリアムの応用シナリオを拡大し、より多くのユーザーと開発者を引き寄せました。

2021年には、非代替性トークン（NFT）の人気がイーサリアムの採用をさらに後押ししました。NFTにより、デジタルアート、仮想不動産、ゲーム内資産がブロックチェーン上で一意に識別され、トランザクションが可能となり、新しい経済モデルと市場機会を創出しました。主要なNFT取引ネットワークとして、イーサリアムはCryptoPunksやBored Ape Yacht Clubなどの有名なNFTプロジェクトを運営し、重要な注目と投資を集めました。

2.2 POWからPOSへの移行


DeFiの台頭とNFT市場の爆発的な成長は、イーサリアムのインフラに重大な課題をもたらしました。ネットワークの混雑が増加し、トランザクション手数料（ガス代）が高止まりすることで、一般ユーザーや少額でのトランザクションが耐えられず、ネットワークの採用と発展が妨げられました。

これらの問題に対処するために、イーサリアムコミュニティは継続的に取り組み、いくつかの重要なアップグレードを実施してきました。「Byzantium」から「Constantinople」、そして現在のイーサリアム2.0まで、各アップグレードは大幅な技術的進歩と改善を示しています。

スケーラビリティとセキュリティの問題に対処するために、イーサリアムコミュニティはイーサリアム2.0（Serenity）アップグレード計画を開始しました。イーサリアム2.0は、元のプルーフ・オブ・ワーク（PoW）メカニズムに代わり、プルーフ・オブ・ステーク（PoS）コンセンサスメカニズムを導入し、ネットワークのスケーラビリティ、セキュリティ、およびエネルギー効率を改善することを目的としています。これにより、エネルギー消費が大幅に削減され、トランザクションの処理速度が向上しました。2020年12月1日、イーサリアム2.0のビーコンチェーンが稼働しました。

2021年8月5日、イーサリアムは「ロンドンハードフォーク」を実施し、その中には非常に期待されていたEIP-1559が含まれていました。EIP-1559は、基本料金とチップメカニズムを導入することで、イーサリアムのトランザクション手数料構造を変更し、トランザクション手数料の一部をバーンさせる仕組みです。これにより、ユーザーエクスペリエンスが向上し、ETHにデフレーションモデルが導入され、イーサリアムの経済モデルに深い影響を与えました。

2022年9月15日、イーサリアムはThe Mergeを完了し、正式にPoWからPoSへの移行を遂げました。この重要なイベントにより、イーサリアムのエネルギー消費が大幅に削減され、将来のスケーラビリティとパフォーマンスの向上の道が開かれました。

2023年4月12日、イーサリアムは上海アップグレードを完了しました。このアップグレードでは主にEIP-4895（Ethereum Improvement Proposal 4895）を通じてETHのステーキングの出金機能が導入され、バリデーターがビーコンチェーン上のステーキングされたETHを出金することができるようになりました。これにより、イーサリアム2.0の経済モデルに重要な補完が提供され、高い流動性がもたらされました。

2024年3月13日、イーサリアムはデンクンアップグレードを実施し、主にEIP-4844が含まる、新しいデータブロブを伴うトランザクションタイプを導入しました。これにより、ロールアップトランザクションのコストが削減されました。加えて、レイヤー2ネットワークがイーサリアム上にデータを保存する際のコストが大幅に削減されました。

イーサリアム2.0の進展に伴い、イーサリアムのスケーラビリティ、セキュリティ、パフォーマンスは引き続き向上していくでしょう。また、さまざまなレイヤー2ソリューションの継続的な改善により、イーサリアムはより多くのトランザクションを低コストで処理できるようになり、幅広いアプリケーションをサポートします。OptimismやArbitrumのようなソリューションは、イーサリアムのパフォーマンス向上を強力にサポートし、より多くのユーザーが高速で低コストのトランザクションを享受できるようにします。

これらのイベントは、イーサリアムの発展において重要な役割を果たしており、イーサリアムだけでなく、ブロックチェーンと暗号資産産業全体に大きな影響を与えています。

3. 主流化への道：現物ETFがもたらすイーサリアムの普及


DeFiとNFTの急速な発展は、イーサリアムの伝統的な世界での重要性を高めました。過去数年間で、いくつかの大手の伝統的な金融企業がイーサリアムのエコシステムに参入し始めました。

例えば、以下のような事例があります：(1) 世界最大級の資産運用会社であるブラックロックは、イーサリアムおよびその関連ブロックチェーンプロジェクトに投資する「iShares Build」ファンドを設立しました。(2) Visaはイーサリアムと提携し、イーサリアムベースの決済ソリューションを開発し、ユーザーにより便利で安全な決済体験を提供しています。(3) MicrosoftはConsenSysと協力して、Azure上でのブロックチェーンアプリケーションの開発と管理を簡素化するためのイーサリアムブロックチェーン開発ツールキットを立ち上げました。(4) JPMorganは主に内部の国際送金および決済のために、イーサリアムに基づく企業向けブロックチェーンプラットフォーム「Quorum」を開発し、これはEnterprise Ethereum Alliance（EEA）の基盤となりました。(5) Amazon Web Services（AWS）は、ユーザーがイーサリアムネットワークを迅速に展開および構成できるようにする管理されたブロックチェーンサービスを提供し、企業のブロックチェーンアプリケーション開発を簡素化することを目指しています。(6) Samsung SDSは企業向けブロックチェーンソリューションのために、イーサリアムに基づくNexledgerプラットフォームを開発しました。(7) Procter & Gambleはそのパートナーと共に、原材料から最終販売までの製品の追跡可能性を保証するためのイーサリアムベースのサプライチェーン追跡システムを開発しました。(8) IBMは、ConsenSysと協力して、業界横断型ブロックチェーンソリューションを探求するいくつかのイーサリアムベースのプロジェクトに参加しています。

これらの事例は、イーサリアムが伝統的金融機関にとって無視できない存在となり、金融業界に変革をもたらしていることを示しています。これらの伝統的金融大手の関与は、間違いなくイーサリアムに新たな成長の勢いをもたらし、主流金融市場へのさらなる浸透を示唆しています。

そのため、今年7月にイーサリアム現物ETFが正式に承認されたことは、暗号資産市場において多くの人々を驚かせるものではありませんでした。しかし、イーサリアム現物ETFの導入が短期的に価格の変動を引き起こす可能性があることは注目に値します。

データによると、7月23日の初日には、9つのイーサリアム現物ETFの総流入額が1億700万ドルに達し、総取引高は11億ドルを超えました。初日の素晴らしいパフォーマンスにもかかわらず、7月24日以降、イーサリアム現物ETFは継続的な流出を示しました。報道時点で、イーサリアム現物ETFの総純資産価値は92億3800万ドルで、ETFの純資産比率（市場価値とイーサリアムの総市場価値の比較）は2.36％です。歴史的な累積純流出額は3億4100万ドルに達し、ETHの価格は10％以上下落しました。

将来を見据えると、Trader TはグレースケールのETHEが12日以内に50％の流出を経験すると予測しています。グレースケールのGBTCは65日以内に50％の流出を経験しました。大手マーケットメイカーのWintermuteは、今後1年間でイーサリアム現物ETFが投資家から最大40億ドルの流入を引き付ける可能性があると推定しています。これは、ほとんどのアナリストの予測である45億ドルから65億ドルよりも低く、米国での取引開始から6か月でビットコイン現物ETFが調達した170億ドルの約62％減少しています。Wintermuteは、これらの流入が今後12か月でイーサリアムの価格を24％押し上げると予測しています。

イーサリアムは多大な成功を収めていますが、依然として多くの課題に直面しています。

ソラナやカルダノなどの競合他社が台頭しており、それぞれが技術的な優位性とアプリケーションシナリオを持ち、エコシステムがイーサリアムに追いついています。特に今年は、ミームブームがソラナの大きな可能性を示しました。さらに、ビットコインのエコシステムやさまざまなレイヤー2ソリューションが積極的に開発されており、イーサリアムからシェアを奪おうとしています。

一方、イーサリアムは依然としてネットワークの混雑と高いトランザクション手数料に対処する必要があります。シャーディングのアップグレードプロセスは複雑で長期間にわたり、大規模な技術変更と広範なコミュニティの合意を伴います。

4. まとめ


過去10年間、イーサリアムは数々の課題と困難に直面してきましたが、革新的な技術と強力なコミュニティの支援を通じて、ブロックチェーン技術の導入と活用を成功裏に推進してきました。将来に向けて、イーサリアムは分散型金融の発展をリードし、伝統的な金融世界を変革し、世界中のユーザーにより多くの機会と可能性をもたらし続けるでしょう。また、イーサリアムはブロックチェーン技術の発展を牽引し、より公正で透明かつ効率的なデジタル世界の構築に貢献していくでしょう。次の10年においても、イーサリアムがさらに大きな成功を収めることを期待しましょう。

