EthenaがTONに正式対応、ユーザー報酬がさらにグレードアップ！

USドルの裏付けを必要としないステーブルコイン「USDe」の開発で知られるDeFiプロジェクト「Ethena」が、正式にTON（The Open Network）に統合され、新たな利回り資産「tsUSDe（TON Staked USDe）」をローンチしました。この統合により、Ethenaは10億人のユーザーを抱えるTelegramエコシステムと接続され、DeFiの大衆普及に向けた新たなフェーズを迎えています。今回の連携は、USDeのモバイル上での広範な普及を促進し、世界中のユーザーにとって、より便利で効率的かつ安定的な利回り付きオンチェーンストレージと決済手段を提供することを目的としています。

この動きは、Ethenaのマルチチェーン展開戦略における重要な一歩であると同時に、ユーザーの収益機会を全面的に強化することを意味します。TONの高性能なネットワークとソーシャルゲートウェイの強みを活かすことで、tsUSDeはより簡単にアクセスでき、より幅広いユースケースと魅力的なインセンティブを提供します。

1.TON × Telegram：次世代スーパーアプリ・プラットフォームの構築


TON は、Telegramの共同創設者であるPavel氏とNikolai Durov氏によって提案された分散型レイヤー1ブロックチェーンです。超高速TPS、低いガス代、高いスケーラビリティを誇り、数億人規模のユーザーを対象としたWeb3アプリケーションの基盤を目指しています。現在、TONはTelegramに唯一公式認定されたブロックチェーンインフラであり、ウォレット、ボット、ミニアプリなどを通じてTelegramの10億人のアクティブユーザーと深く統合されています。

2024年には、Tether社がTONネットワーク上でのUSDT発行を正式に発表し、決済、国際送金、DeFiなどのユースケースにおけるTONの実用性をさらに高めました。現在、TONは時価総額で世界トップ10に入るブロックチェーンとして、モバイルネイティブの代表的なエコシステムとなっています。

2.EthenaがTONでローンチ：ユーザーにさらなる収益機会を提供


Ethenaは、USDeステーブルコインプロトコルのコアとなるプロジェクトです。このたび、EthenaはTONネットワークと正式に統合され、TONユーザー向けに設計された新たな利回り資産「tsUSDe（TON Staked USDe）」をローンチしました。これは、先行するsUSDeに続く次世代資産であり、オンチェーンの利回り分配メカニズムとTON独自の流動性エコシステムを組み合わせたものです。

ユーザーは、Ethena公式サイトを通じてTONをステーキングし、tsUSDeを取得することで、StonFi、DeDust、Evaa、Factorial、Fiva、Torch Financeといった主要プラットフォーム上でマイニングおよびイールドファーミングに参加できます。

3.tsUSDeとは？


tsUSDe（TON Staked USDe）は、TONネットワーク上でEthenaによって発行された利回り付きステーブルコインであり、USDeのステーキングデリバティブ資産です。ユーザーがUSDeをEthenaプロトコルに預け入れると、プロトコルはヘッジ戦略や資金管理メカニズムを通じて安定的な収益を生成し、それをtsUSDeという形でユーザーに還元します。この資産はTONネットワークのネイティブ資産であり、Telegramエコシステム内のdAppとの互換性を持ち、安定性と利回りを兼ね備えた多用途なオンチェーンユースケースに対応しています。

3.1 tsUSDeの主な利点


  • 安定的かつ革新的なアルゴリズム型ステーブルコイン：tsUSDeは、Ethenaの非USD担保型ステーブルコインであるUSDeを基盤としており、従来の法定通貨準備金の制約から解放され、安定的な価値のアンカリングを実現しています。
  • 持続的な利回り：tsUSDeの保有により、ステーキングメカニズムへの参加が可能となり、プロトコルからの利息配分を継続的に受け取ることができ、資産の安定的な成長が可能です。
  • TONエコシステムとの深い統合：tsUSDeはTONネットワークのネイティブ資産であり、Telegramウォレットや関連dApps内で自由に流通可能で、数億人規模のソーシャル環境にシームレスにアクセスできます。
  • 利便性と効率性：高速な入出金やクロスアプリでの利用をサポートし、モバイルDeFi体験を大幅に向上させます。

3.2 tsUSDeステーキングの参加方法


  • MEXCプラットフォームからTONウォレットへUSDeを出金し、Ethena公式サイト上でtsUSDeをステーキングできます。
  • 対応ウォレットには、TONKeeper、TON Space（Telegramで @Wallet を検索）、MyTonWallet、TONHubなどがあります。
  • ステーキング後は、StonFiやDeDustなどのプラットフォームで流動性提供またはマイニングを行い、追加報酬を得ることができます。

4.MEXC：TONとEthenaのグローバル展開を支援


EthenaはTONのDeFiエコシステムにおける中核的存在となりつつあります。Telegramの10億人のユーザーチャネルを活用することで、USDeの配布と採用は、モバイル環境でのさらなる拡大が見込まれます。これはユーザーにとって、より便利なオンチェーン体験と高利回りDeFiのチャンスを同時に提供するものです。

MEXCは、世界をリードする暗号資産取引プラットフォームとして、USDe および TON の現物取引・先物取引を全面的にサポートし、TONネットワークでのUSDe出金にも対応しています。MEXC Venturesは、2023年にTONへの戦略的投資を行って以降、TONエコシステム関連プロジェクトの成長を継続的に支援しており、グローバルなTONユーザーがDeFi領域に参入するための重要なゲートウェイとなっています。

MEXCでは、0.1 USDe以上を保有しているユーザーは、登録・ステーキング・ロックアップ不要で、最大年率4%の日次利回りを自動で受け取ることができます。利回りは、1日の最低残高を基に毎日自動計算されます。さらに、Ethena公式サイトではTONをステーキングすることで、簡単にtsUSDeを取得できます。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

