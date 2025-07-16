EthenaがTONに正式対応、ユーザー報酬がさらにグレードアップ！





この動きは、Ethenaのマルチチェーン展開戦略における重要な一歩であると同時に、ユーザーの収益機会を全面的に強化することを意味します。TONの高性能なネットワークとソーシャルゲートウェイの強みを活かすことで、tsUSDeはより簡単にアクセスでき、より幅広いユースケースと魅力的なインセンティブを提供します。













2024年には、Tether社がTONネットワーク上でのUSDT発行を正式に発表し、決済、国際送金、DeFiなどのユースケースにおけるTONの実用性をさらに高めました。現在、TONは時価総額で世界トップ10に入るブロックチェーンとして、モバイルネイティブの代表的なエコシステムとなっています。













ユーザーは、Ethena公式サイトを通じてTONをステーキングし、tsUSDeを取得することで、StonFi、DeDust、Evaa、Factorial、Fiva、Torch Financeといった主要プラットフォーム上でマイニングおよびイールドファーミングに参加できます。









tsUSDe（TON Staked USDe）は、TONネットワーク上でEthenaによって発行された利回り付きステーブルコインであり、USDeのステーキングデリバティブ資産です。ユーザーがUSDeをEthenaプロトコルに預け入れると、プロトコルはヘッジ戦略や資金管理メカニズムを通じて安定的な収益を生成し、それをtsUSDeという形でユーザーに還元します。この資産はTONネットワークのネイティブ資産であり、Telegramエコシステム内のdAppとの互換性を持ち、安定性と利回りを兼ね備えた多用途なオンチェーンユースケースに対応しています。









安定的かつ革新的なアルゴリズム型ステーブルコイン ：tsUSDeは、Ethenaの非USD担保型ステーブルコインであるUSDeを基盤としており、従来の法定通貨準備金の制約から解放され、安定的な価値のアンカリングを実現しています。

持続的な利回り ：tsUSDeの保有により、ステーキングメカニズムへの参加が可能となり、プロトコルからの利息配分を継続的に受け取ることができ、資産の安定的な成長が可能です。

TONエコシステムとの深い統合 ：tsUSDeはTONネットワークのネイティブ資産であり、Telegramウォレットや関連dApps内で自由に流通可能で、数億人規模のソーシャル環境にシームレスにアクセスできます。

利便性と効率性：高速な入出金やクロスアプリでの利用をサポートし、モバイルDeFi体験を大幅に向上させます。









MEXCプラットフォームからTONウォレットへUSDeを出金し、Ethena公式サイト上でtsUSDeをステーキングできます。

対応ウォレットには、TONKeeper、TON Space（Telegramで @Wallet を検索）、MyTonWallet、TONHubなどがあります。

ステーキング後は、StonFiやDeDustなどのプラットフォームで流動性提供またはマイニングを行い、追加報酬を得ることができます。



















