イーロン・マスク氏とトランプ氏の対談：アルトコインは一攫千金のチャンスを迎えるか？

2024年8月13日、トランプ氏とマスク氏がXスペースのライブ配信で共演し、暗号資産界隈に大きな熱狂を巻き起こしました。この配信は100万人以上の視聴者を集め、歴史的なイベントとなりました。当初、技術的な問題で配信が中断し、200万人の視聴者に影響が及びましたが、後にマスク氏はXプラットフォームが大規模なDDoS攻撃を受けていたことを明かしました。それにもかかわらず、二人の熱心な対談は途切れることなく続けられました。対談では、トランプ氏暗殺未遂事件、不法移民問題、バイデン氏の出馬辞退などの注目を集めるテーマが取り上げられ、大きな関心を呼びました。同時に、この対談はアルトコインにも顕著な影響を与え、トランプ氏がXに復帰した際の $MAGA宣言や、マスク氏がライブ配信中に発した $FIGHT の絵文字を含む16万件の関連ミームが作成されました。ミームの人気が急上昇し、関連するトークンの価格も大幅に上昇しました。













マスク氏とトランプ氏の対談では、いくつかの重要なテーマが議論されました。トランプ氏は自身に対する暗殺未遂事件を振り返り、現在の移民政策や経済問題、エネルギー問題について厳しく批判しました。彼は自身の政権下での政策の有効性を強調し、現政権が不法移民、経済的困難、エネルギー価格の対処に失敗していると非難しました。また、石油採掘の増加、規制の緩和、教育制度の改善などの改革案を提案しました。この対談は、政治や安全保障の問題に深く切り込むだけでなく、将来の技術や経済政策に関する主要なトピックにも言及しました。具体的な内容は以下の通りです。





暗殺未遂事件：トランプ氏は最近の暗殺未遂事件について説明し、軽傷で済んだことを明かしました。「不法移民に関するチャート」に救われたと述べ、銃弾が発射された瞬間にチャートを見ようと頭を向けたことで、深刻な被害を免れたと語りました。また、シークレットサービスの勇敢さと、現場での秩序を効果的に維持した対応を称賛しました。





移民問題：トランプ氏は、現政権が自身の移民政策を覆したことが、不法移民の急増と米国の安全への脅威を招いたと批判しました。また、5000万から6000万人の移民が米国に流入する可能性に言及し、史上最大の強制送還計画を発表しました。





米国経済：トランプ氏は、現政権のエネルギー政策がインフレとエネルギー価格の上昇を引き起こしていると非難しました。また経済回復のために、石油採掘の増加、規制の緩和、教育制度の改革が必要だと提案しました。





エネルギー問題：トランプ氏は、持続可能なエネルギーを推進する一方で、化石燃料を悪者扱いすることに反対し、原子力エネルギーが過小評価されていると主張しました。福島原発事故にも言及し、改善の必要性を強調しました。





現政権：トランプ氏は、法務、健康、政策におけるバイデン政権のパフォーマンスを批判しました。また、国際貿易政策やNATOへの拠出金に疑問を呈し、技術革新と規制改革の必要性について議論しました。









マスク氏はソーシャルメディアへの投稿で、自身とトランプ氏の対話およびその後の議論の総視聴者数は約10億人に達したことを明らかにしました。これには、ネットユーザーによって作成されたユーモラスで機知に富んだAI生成のダンス動画も含まれており、この対談の持続的な影響を示しています。データは、暗号資産コミュニティ内でこの対談に対する大きな期待があったことを示しています。8月12日の夜、ビットコインと現物ETFはそれぞれ2780万ドルと500万ドルの資本流入を記録しました。これは、特にイーサリアム市場において、これらの市場での資本状況がバランスの取れた状態にあることを反映しています。Grayscale Ethereum Trust（ETHE）への売り圧力は、2週間足らずで大幅に緩和されました。前日、ETHEは資本流出がなく、現物ETF承認後の最も厳しい段階が過ぎ去ったことを示しています。また、ETH/BTC価格は大幅に反発し、一時的に0.045のレベルを超えました。ETFの継続的なポジティブな影響により、この反発傾向はETH価格をさらに押し上げると予想されます。したがって、ETHの今後のパフォーマンスに対して楽観的な見方を持つのは合理的です。一方、ビットコインはマクロ経済要因の影響をより強く受けており、短期的には価格変動が大きいものの、長期的には上昇トレンドを維持しています。Bitmexの創設者であるアーサー・ヘイズ氏は、ビットコインが70,000ドルを突破し、イーサリアムが4,000ドルを超えた場合、暗号資産市場はアルトコインの新たな強気サイクルに入ると予測しています。現在、アルトコイン市場のシグナルは強力であり、投資家はこれらのダイナミックな変化を注視し、今後の投資機会を捉えるべきです。









アルトコイン市場は、この対談を契機に夜通しのお祭り状態に入ったようです。市場全体のパフォーマンスは横ばいのままですが、多くのセクターで止められない上昇の勢いが見られ、市場の強い活力を反映しています。価格の急騰と取引高の急増により、市場には興奮と期待が満ち溢れており、投資家は各セクターの力強いパフォーマンスと加速する資本流入を目の当たりにしています。





ミームブーム ： トランプ氏とマスク氏の対談中、マスク氏が繰り返した「yeah」という返答が、関連するトークン価格の急上昇を引き起こしました。市場データによると、このトークンは20分以内に0.00192ドルまで急騰し、時価総額は瞬く間に200万ドルを超えました。取引高は2時間以内に1,028万ドルに達し、市場の強い反応を示しました。

セクターパフォーマンス ： #BRC20、$SATS、$ORDIセクターは非常に好調で、価格が大幅に上昇しました。特に$ORDSは「85」事件後に価値が3倍になり、#BTCFi関連のインフラも顕著な強さを示しました。

モジュラー関連 ： $SAGA、$DYM、$TIAなどのトークンは約20%の価格上昇を記録し、全体的に明確な上昇トレンドを示しています。

パブリックチェーン分野：$SUIはプロジェクトの位置づけを再定義し、「ソラナキラー」として注目を集めています。$APTも同様に注目されています。その他の単一チェーンのパブリックチェーンプロジェクトも好調なトレンドを示しており、$CRV、$AAVE、$MKR、$SNX、$DYDXといった確立されたDeFiプロジェクトも回復し始めています。特に$CRVは、最近40%の上昇を見せています。





流通市場には明確な活性化の兆しが見られます。各セクターでの力強いパフォーマンスと上昇の勢いは、市場がポジティブな変化を遂げていることを示しています。市場全体が回復すれば、アルトコインの本格的な強気相場が到来する道を切り開くでしょう。今こそ、投資の方向性を定め、市場のチャンスをつかむ重要な瞬間です。市場が新たなピークに向かう可能性がある中で、投資家は市場の動向を注意深く監視し、明確な戦略を立て、この強気市場のチャンスを活かすべきです。これは、新たな市場高騰を迎える絶好の機会であり、同時に投資目標を達成するためのチャンスでもあります。









アルトコインに投資する前に、全体的な市場のトレンドを理解することが重要です。2024年の暗号資産市場は、特にビットコインやイーサリアムといった主要トークンの影響により大きな変化を経験しており、アルトコインの価格にも顕著な変動をもたらしています。市場の動向を注視し、専門家の予測を分析し、主要な暗号資産のトレンドを追跡することで、アルトコインの動向をより明確に把握することができます。

同時に、信頼性が高く、機能が充実した取引プラットフォームを選択することも、アルトコイン投資を効果的に行うために欠かせません。MEXCは、多種多様なアルトコイン取引の選択肢と効率的な取引システムで高く評価されています。その直感的なインターフェースにより、投資家はさまざまなアルトコインを簡単に見つけて取引することができます。例えば、2024年に人気が高まっているミーム関連トークンに関して、MEXCはこれらのトークンを取引するための包括的なプラットフォームを提供しています。これらのトークンにアクセスするには、MEXCアプリを開き、ホームページから [その他] をタップし、[現物] の下にある [Meme+] セクションを選択して、利用可能な人気トークンを探索してください。









BOMEトークン購入のための注文方法は以下の通りです：





1) MEXCアプリを開き、上部の検索バーに「BOME」と入力します。

2) BOME 現物取引を選択します。

3) Kラインページで [購入] をタップします。

4) 注文タイプを選択し、数量を設定してから、[BOME を購入] をタップして購入を完了します。





短期間での先物取引に慣れている場合、BOME先物取引を選んで価格変動から利益を得ることもできます。







