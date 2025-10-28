エルサルバドルのビットコイン：世界初のビットコイン国家完全ガイド

2021年9月、中米の小国が歴史を作り、ビットコインを法定通貨として採用した世界初の国となりました。エルサルバドルの暗号通貨に対する大胆な実験は世界の注目を集め、国際的な議論を巻き起こし、注目すべき成功事例と重大な課題の両方を生み出しました。この包括的なガイドでは、エルサルバドルのビットコイン採用がどのように展開され、同国の経済にとって何を意味し、暗号通貨の未来に関心を持つ人々にとって貴重な教訓を提供するかを探ります。

ビットコインの初心者であれ、政府が暗号通貨を国家政策に統合する方法を理解しようとしている方であれ、この記事はエルサルバドルのデジタル通貨における画期的な旅路について知る必要があるすべてを提供します。





重要なポイント

エルサルバドルは2021年9月7日、歴史的な62対84の立法投票を経て、ビットコインを法定通貨として採用した世界初の国となりました。

政府は6,200枚以上のビットコインを保有し、数億ドル相当の価値があり、系統的な購入と火山エネルギーによるマイニング事業により取得されています。

法定通貨の地位にもかかわらず、エルサルバドル人のわずか7.5%がビットコインを取引に積極的に使用し、大部分は従来の米ドルを好んでいます。

IMFの圧力により2025年に政策変更が行われ、企業のビットコイン受け入れが任意となりましたが、政府は準備金の蓄積を継続しています。

ビットコイン採用後、観光業が30%増加し、「ビットコインビーチ」と暗号通貨イニシアチブが国際的な訪問者を引き付けています。

この実験は、国家レベルでの暗号通貨採用の潜在的な報酬と実際の課題の両方を実証しています。





ビットコインエルサルバドルの物語は、ナジブ・ブケレ大統領の国家の金融情勢を変革するビジョンから始まります。2021年6月5日、マイアミのビットコイン会議で、ブケレは英語のビデオプレゼンテーションを通じてエルサルバドルでビットコインを法定通貨にする計画を発表し、暗号通貨界を驚かせました。

わずか4日後の2021年6月9日、エルサルバドルの立法議会は圧倒的多数でビットコイン法案の通過に投票し、84人の議員のうち62人がこの歴史的な立法を支持しました。エルサルバドルはいつビットコインを法定通貨として採用したのでしょうか？答えは2021年9月7日で、この法律が正式に発効し、エルサルバドルのビットコインが2001年以来同国の主要通貨であった米ドルと並んで法定通貨となったのです。

ブケレ大統領のビットコインイニシアチブは、いくつかの重要な動機によって推進されました。政府は、従来の銀行サービスへのアクセスが不足している70%のエルサルバドル人の金融包摂を改善することを目指しました。さらに、ブケレはビットコインがエルサルバドルのGDPの約23%を占める送金に関連する高いコストを削減できると信じていました。海外で働くエルサルバドル人は平均して月に約200ドルを本国に送金し、しばしば従来の送金サービスに多額の手数料を支払っています。

この決定は単独で行われたものではありません。国家採用の前に、沿岸の村エル・ソンテは2019年以来、匿名の篤志家からの10万ドルのビットコイン寄付を受けて、すでにビットコインを地域通貨として実験していました。現在「ビットコインビーチ」として知られるこの村は、銀行インフラが限られた地域でビットコインが循環経済を創出する潜在力を実証するテスト場として機能しました。









エルサルバドルのビットコイン保有量を理解するには、同国の一貫した蓄積戦略と現在のポートフォリオ価値の両方を検討する必要があります。エルサルバドルはどのくらいのビットコインを保有しているのでしょうか？2025年9月現在、エルサルバドルは約6,200枚以上のビットコインを所有し、世界で最大の主権暗号通貨保有者の一つとなっています。

政府のビットコイン取得戦略は3つの異なる段階を経て発展しました。2021年から2022年の初期大量購入期間中、エルサルバドルは平均価格43,357ドルで約2,381BTCを取得し、約1億320万ドルを支出しました。その後、同国は2022年から2024年にかけてドルコスト平均法を実施し、ボラティリティリスクを軽減するために毎日少量を追加しました。

エルサルバドルのビットコイン利益は、ポートフォリオの価値がビットコインの価格変動と共に劇的に変動するため、重要な話題となっています。現在の市場価格に基づくと、同国の保有量は数億ドルの価値があり、2021年に最初の購入が開始されて以来、相当な未実現利益を表しています。これは、エルサルバドルが保有するビットコインが初期投資に対して大幅な利益をもたらしたことを意味します。

ブケレ大統領によると、同国はビットコイン保有量を一度も売却したことがありません。この「ダイアモンドハンド」アプローチは、ビットコインの価格上昇期間中は有益であることが証明されましたが、市場低迷期には政府が大幅な含み損を経験することも意味しました。2022年のビットコイン最安値期間中、ポートフォリオの価値はわずか2,450万ドルまで下落しました。

国際的な圧力の変化にもかかわらず、エルサルバドルのBTC蓄積は継続されています。政府は通常の市場条件下で1日1ビットコインを購入し、価格が大幅に下落した際には追加購入を行う政策を維持しています。この戦略により、市場のボラティリティを活用しながらエルサルバドルのビットコイン準備金を系統的に構築できました。

暗号通貨関連プロジェクトの管理を担当するエルサルバドル政府機関であるビットコインオフィスは、セキュリティ上の理由から、これらの保有量が複数のウォレットアドレスに分散されていると報告しています。2025年8月、同国は量子コンピューティングのリスクを軽減するため、全ビットコイン資産を14の異なるウォレットアドレスに移動し、各アドレスには最大500BTCが保管されています。









エルサルバドルが創設したビットコインを法定通貨とする概念は、多くの人が最初に理解していたよりも複雑でした。法定通貨の地位は、企業が米ドルと並んでビットコインを商品やサービスの支払いとして受け入れることが義務付けられることを意味しましたが、希望すればビットコインの支払いを即座にドルに換金することができました。

広範囲な採用を促進するため、政府は2021年10月にChivoウォレットシステムを開始しました。ウォレットをダウンロードして登録した市民は、インセンティブとして30ドル相当のビットコインを受け取り、政府は総額約7,500万ドルを費やしました。エルサルバドルのビットコインウォレットシステムは、ビットコイン取引を従来のデジタル決済と同様にシンプルにするよう設計されました。

しかし、Chivoウォレットは即座に技術的課題に直面しました。アプリは発売日にサーバー容量の問題を経験し、アプリストアから一時的に削除されました。より深刻なことに、システムは詐欺師がサインアップボーナスを盗むことを可能にする身元盗用問題に苦しみ、プラットフォームへの国民の信頼を損ないました。

企業がビットコインを受け入れる法的要件にもかかわらず、実際の使用量は驚くほど低いままでした。2024年までに、調査では7.5%のエルサルバドル人のみがビットコインを取引に使用し、大多数は従来の支払い方法を好むことが示されました。平均的なユーザーは年間わずか14回のビットコイン取引しか完了せず、日常的な商業への統合が限定的であることを示しています。

ビットコインの国家的地位は利益と欠点の両方をもたらしました。特に観光地域の一部の企業はビットコイン決済を受け入れ、暗号通貨愛好家の訪問者を引き付けましたが、多くの小規模商人は価格のボラティリティと技術的複雑さに苦労しました。企業主と消費者にとっての学習曲線は予想より急峻でした。

予想外の恩恵の一つは、エルサルバドルがビットコイン採用後に経験した観光業の押し上げでした。同国はビットコイン採用後に観光業が30%増加し、これは世界初のビットコイン国家への世界的関心に起因しています。エル・ソンテの「ビットコインビーチ」は暗号通貨愛好家にとっての巡礼地となり、より広範囲な「ビットコイン国家」ブランドは国際的なメディアの注目と技術に精通した訪問者を引き付けました。









エルサルバドルのビットコイン採用を評価するには、財務リターンとより広範囲な経済的影響の両方を検討する必要があります。この実験は、成功か失敗かの単純な分類を拒む複合的な結果を生み出しました。

純投資の観点から、エルサルバドルのビットコイン保有量は相当な未実現利益を生み出しました。エルサルバドルのビットコイン投資は大幅に価値が上昇し、ビットコインの価格上昇に伴ってポートフォリオは4億4,300万ドルを超える利益を示しています。しかし、これらの含み益は極度のボラティリティを伴い、暗号市場の低迷期にはポートフォリオが数千万ドルの価値を失った期間も含まれていました。

国際通貨基金（IMF）は一貫してエルサルバドルのビットコイン政策に反対し、金融安定性と消費者保護へのリスクを理由としました。2024年12月、IMFはビットコインイニシアチブの規模縮小を14億ドルの融資パッケージの条件としました。エルサルバドルとIMFのビットコイン緊張は、発展途上経済における暗号通貨採用への広範囲な懸念を反映していました。

2025年1月、エルサルバドル議会はIMF合意の一部としてビットコイン法の修正案を可決しました。これらの変更により、ビットコインの強制受け入れ要件が削除され、企業と個人にとってその使用が任意となりました。政府はまた、税金の支払いにビットコインを受け入れることを停止し、Chivoウォレットへの関与を段階的に終了し始めました。

エルサルバドルのビットコイン法定通貨地位は技術的には残っていますが、実際の含意は大幅に変化しています。企業はもはやビットコインを受け入れる必要がなく、政府は暗号通貨使用の積極的な推進を減らしています。これは、ビットコインを公式な価値貯蔵手段として維持しながら、元のビジョンからの大幅な後退を表しています。

ビットコインエルサルバドルのより広範囲な経済効果は限定的でした。この政策は国際的なヘッドラインを生み出し、一部の外国投資を引き付けましたが、最初に約束されたような金融包摂の大幅な改善や送金コストの削減は実現しませんでした。2024年には送金の1.3%のみが暗号通貨を使用し、期待を大幅に下回りました。

エルサルバドルのビットコイン採用は、政策の野心と現実世界での実装の間のギャップを浮き彫りにする実際的課題に直面しました。大多数のエルサルバドル人は日常的な取引で米ドルを使い続け、ビットコインは日常的な商業にとって過度にボラティルで複雑だと見なしていました。





法的地位の変更にもかかわらず、エルサルバドルはブケレ大統領の指導の下で暗号通貨イニシアチブを追求し続けています。エルサルバドルのビットコインシティプロジェクトは開発中ですが、進捗は当初予想されていたよりも遅れています。この提案された経済特区は、火山からの地熱エネルギーによって動力を供給される暗号通貨企業にとっての免税天国として機能するでしょう。

エルサルバドルのビットコインマイニング事業は、同国の豊富な火山地熱エネルギーを活用して拡大を続けています。エルサルバドルはいつ火山エネルギーを使ってビットコインをマイニングした最初の国になったのでしょうか？このマイルストーンは、ビットコインが法定通貨になって間もない2021年後半に発生しました。それ以来、マイニング活動は国家準備金に約474ビットコインを貢献し、環境への懸念と一致する持続可能な暗号通貨取得アプローチを実証しています。

政府はIMFの圧力にもかかわらず、ビットコインを蓄積するコミットメントを維持しています。ブケレ大統領は、購入は「今止まることはなく、将来も止まることはない」と述べ、法的地位の変更に関係なく、エルサルバドルのビットコイン保有量が増加し続けることを示しています。現在の政策には、通常の市場条件下で1日約1ビットコインを購入することが含まれています。

将来を見据えて、エルサルバドルのアプローチは暗号通貨統合のより微妙な理解を反映しています。ビットコイン使用を義務付けるのではなく、焦点は任意採用をサポートする選択的インフラの創設に移り、潜在的な将来の利益のために戦略的準備金を構築しています。









エルサルバドルの経験は、国家レベルでの暗号通貨採用を理解するためのいくつかの重要な洞察を提供します。最も重要な教訓は、成功した暗号通貨統合には、トップダウンの義務ではなく、草の根の受け入れが必要であることです。エルサルバドルのビットコイン法定通貨地位は法的義務を作り出しましたが、懐疑的な市民の間での真の採用を強制することはできませんでした。

技術リテラシーと信頼できるインフラは、意味のある暗号通貨採用に不可欠であることが証明されました。多くのエルサルバドル人は、ビットコインを自信を持って使用するために必要なデジタルスキルを欠いており、農村地域ではインターネット接続とスマートフォンアクセスが限られたままでした。将来の暗号通貨イニシアチブは、政策変更と並行して教育とインフラ開発を優先しなければなりません。

ビットコインエルサルバドル採用は、日常商業においてボラティルな資産を使用することの課題を浮き彫りにしました。ビットコインの価格上昇が政府に投資収益をもたらした一方で、同じボラティリティが食料品の購入や給与の支払いなどの日常的な取引には実用的でないものにしました。この経験は、暗号通貨採用が一般的な通貨の置き換えではなく、特定の使用事例に焦点を当てた場合により成功する可能性があることを示唆しています。

エルサルバドルとIMFなどの国際金融機関との間の緊張は、暗号通貨採用とグローバル金融システムとの複雑な関係を実証しています。類似政策を検討している国々は、潜在的な利益と国際的圧力および従来の金融援助へのアクセスとを秤にかけなければなりません。

混合した結果にもかかわらず、エルサルバドルが暗号通貨政策を実験する意欲は、デジタル通貨統合のグローバルな理解を進歩させました。同国の経験は、暗号通貨採用を検討している他の国にとって貴重なデータを提供し、機会と落とし穴の両方を強調しています。









1. エルサルバドルはいつビットコインを法定通貨として採用しましたか？

エルサルバドルは2021年9月7日にビットコインを法定通貨として採用し、世界で初めてそれを行った国となりました。

2. エルサルバドルはいつ火山エネルギーを使ってビットコインをマイニングした最初の国になりましたか？

エルサルバドルは、ビットコインが法定通貨になって間もない2021年後半に火山地熱エネルギーを使ってビットコインのマイニングを開始しました。

3. エルサルバドルはどのくらいのビットコインを保有していますか？

2025年後半現在、エルサルバドルは約6,000枚以上のビットコインを保有し、現在の市場価格に基づいて7億4,000万ドル以上の価値があります。

4. エルサルバドルはなぜビットコインを採用したのですか？

エルサルバドルは、銀行口座を持たない人々の金融包摂を改善し、海外で働く市民の高い送金コストを削減するためにビットコインを採用しました。

5. エルサルバドルはまだビットコインを使用していますか？

はい、しかし2025年にIMF融資合意の一部として法的変更が行われた後、企業にとってビットコインはもはや義務的な受け入れではありません。

6. どの国がビットコインを通貨として使用していますか？

エルサルバドルはビットコインを法定通貨として使用した最初の国でしたが、その義務的地位は2025年に削除されました。

7. どの国が最も多くのビットコインを保有していますか？

エルサルバドルは6,200BTC以上を保有する最大の主権ビットコイン保有者の一つですが、政府保有量の正確なランキングは異なります。

8. エルサルバドルはビットコインにいくら投資しましたか？

エルサルバドルは2021年以来ビットコインの購入に約2億7,000万ドルを費やし、現在の保有量は7億4,000万ドル以上の価値があります。

9. ビットコインはエルサルバドルで法定通貨ですか？

ビットコインは技術的にはエルサルバドルで法定通貨のままですが、2025年の法的修正により企業はもはやそれを受け入れる必要がありません。

10. エルサルバドルのビットコインはどうなりましたか？

エルサルバドルは、IMF融資条件により義務的受け入れ要件を縮小したにもかかわらず、ビットコインの保有と購入を続けています。

11. エルサルバドルのビットコインはうまくいっていますか？

エルサルバドルのビットコイン保有量は相当な未実現利益を示していますが、市民の間での実際の使用率は人口の約7.5%と低いままです。

12. どの国が2021年にビットコインを法定通貨にしましたか？

エルサルバドルは、ナジブ・ブケレ大統領政権下で2021年にビットコインを法定通貨にした最初の国となりました。





エルサルバドルのビットコイン実験は、暗号通貨を国家政策として行う重要な現実世界のテストを表しています。同国は2025年に義務的ビットコイン受け入れから後退しましたが、6,200枚以上のビットコイン保有量は相当なリターンを生み出し、政府は戦略的にデジタル資産を蓄積し続けています。

エルサルバドルのビットコインストーリーは、暗号通貨採用には国民教育、技術インフラ、そして商業に対するボラティリティの影響の慎重な検討が必要であることを実証しています。ビットコインに関心を持つ初心者にとって、エルサルバドルの経験は大規模なデジタル通貨採用の潜在的報酬と現実世界の課題の両方を示しています。