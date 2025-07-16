Einstein（EIN）：科学的探究とWeb3を融合させた分散型ソーシャル実験

すべてがトークン化され得るWeb3時代において、Einstein（EIN）は、科学とブロックチェーンの交差点から着想を得て、「知識 × トークン × コミュニティ」という独自のエコシステムを構築しています。本プロジェクトは、素粒子や周期表といった物理学の概念をオンチェーンの世界に持ち込むだけでなく、分散型の手法により、ユーザーに科学の探究・秩序の構築・進化し続けるオンチェーン科学実験への参加を促すすべてがトークン化され得るWeb3時代において、Einstein（EIN）は、科学とブロックチェーンの交差点から着想を得て、「知識 × トークン × コミュニティ」という独自のエコシステムを構築しています。本プロジェクトは、素粒子や周期表といった物理学の概念をオンチェーンの世界に持ち込むだけでなく、分散型の手法により、ユーザーに科学の探究・秩序の構築・進化し続けるオンチェーン科学実験への参加を促す
すべてがトークン化され得るWeb3時代において、Einstein（EIN）は、科学とブロックチェーンの交差点から着想を得て、「知識 × トークン × コミュニティ」という独自のエコシステムを構築しています。本プロジェクトは、素粒子や周期表といった物理学の概念をオンチェーンの世界に持ち込むだけでなく、分散型の手法により、ユーザーに科学の探究・秩序の構築・進化し続けるオンチェーン科学実験への参加を促す仕組みを提供しています。

1.プロジェクトの位置付け：科学を暗号資産文明進化の推進力に


Einsteinは、科学的認知を基盤とし、ブロックチェーンメカニズムを統合した実験的な暗号資産プロジェクトです。その着想は、「もし、科学の世界に存在する粒子・元素・エネルギーがオンチェーン上で合成可能な資産としてマッピングされたら？」という問いから始まりました。

Einsteinプロジェクトの目的は、単なる複雑かつ楽しいオンチェーン経済システムの創出にとどまらず、以下を実現することにあります：

  • 参加を通じてユーザーに科学の原理を学ばせること
  • オープンなScience × Web3の実験場を構築すること
  • トークンメカニズムを通じて認知・貢献・インセンティブのロジックを再構築すること

Einsteinは、粒子と元素によるトークンシステムを用いて科学的構成のロジックを再構築し、ブロックチェーン技術によって科学知識の伝播および価値インセンティブの仕組みを再定義します。暗号資産の「構築的ゲーム」の要素を活用し、ユーザーが宇宙の基本構造、進化の系譜、そして法則の形成を再認識できるよう促します。

2.トリプルトークンシステム：宇宙の構成を模倣するオンチェーンメカニズム


Einsteinは、宇宙の物質構造に着想を得て、3種類のトークンからなる革新的なエコシステムを構築しています。

2.1 EIN：ガバナンスおよびインセンティブトークン


  • 総供給量：9,990,620,000枚
  • 主な用途：コミュニティガバナンスおよび提案投票、素材トークンおよび元素トークンのマイニングステーキング証明、招待報酬・エアドロップなどのインセンティブ、オンチェーンの「元素資産」の生成または取引。

EINはプロトコルの「重力的中核」として機能し、日次リリースと年次半減期メカニズムを通じて、経済的柔軟性と参加インセンティブを維持します。

2.2 素材トークン（Materials）：5種類の基本粒子トークン


宇宙を構成する5つの基本粒子を表現：

  • ATOM（原子）
  • PROTON（陽子）
  • NEUTRON（中性子）
  • ELECTRON（電子）
  • TIME（時間）

ユーザーはEINをステーキングすることで、素材トークンを獲得できます。各素材には独立したマイニングレートと半減サイクルが設定されており、科学的メタファーであると同時に、後続の「元素合成」に必要な基礎資源でもあります。

2.3 元素トークン（Elements）：オンチェーン合成可能な周期表資産


周期表に掲載された122種類の元素（H～Og）をオンチェーンに実装。それぞれが個別のトークンとして存在し、以下の特徴を持ちます：

  • オンチェーンでのアクティベーション機構
  • 素材トークンとの交換可能性
  • 専用の流動性プール
  • ステーキング報酬機能
  • 一般元素、希少元素、超元素などの階層システム

これらの元素は、科学知識の組み合わせ可能性を象徴し、今後のゲームプレイおよび経済圏における基盤資産ネットワークを形成します。

3.メカニズム設計：マイニング・招待・流動性誘導を統合


Einsteinの経済システムは、複数のインセンティブメカニズムを融合しています：

  • 日次マイニング：EINをステーキングして素材トークンを獲得。日次リリース総量は固定され、毎年減少
  • 招待報酬：最大547,500,000 EINがコミュニティ成長促進のための招待インセンティブに割り当てられる
  • 元素アクティベーション：素材との交換または取引参加によりアクティブ化
  • 多様な取引ペア：EIN/USDT、EIN/MATERIAL、EIN/ELEMENTなどのプールによりトークン流動性を誘導
  • 超元素ステーキングプール：高位元素のアクティブ化後に、より高額な報酬を解放

本メカニズムは、参加＝インセンティブ、認知＝資産という構造を重視し、プロトコルの分散運営と進化を推進します。

4.コミュニティとガバナンス：オープン・進化・自己組織化


Einsteinのガバナンス権限はEIN保有者に帰属します。トークン配分・報酬方針・コントラクトアップグレードなど、あらゆる重要パラメータはDAOによる提案と投票で決定されます。コミュニティはプロジェクト進化における中核的役割を担い、プロトコル自体がオープンな科学実験の場となります。

今後予定されている追加機能：

  • オンチェーン実験記録システム（ユーザー参加の可視化）
  • 科学コンテンツ協業システム（大学やDeSciプロジェクトとの協業
  • ゲーミフィケーション化されたオンチェーン科学システム（元素合成チャレンジや陽子加速レースなど）

この分散化された世界では、誰もが「科学をプレイ」できます。すべての陽子・電子・元素合成が、人類による宇宙法則探究の新たな形なのです。EINは単なるトークンではなく、科学・認知・未来をつなぐ架け橋です。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

