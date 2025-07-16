エコシステム100％上昇：Sonicに大きな投資機会！

ブロックチェーン技術の絶え間ない進歩と市場の活況に伴い、Sonicプロジェクトは業界の注目の的となっています。ソラナ初のゲームレイヤー2として、Sonicはソラナの高速かつ低料金のアドバンテージを活かして、ゲーム開発者とプレイヤーに革新的なプラットフォームを提供しています。Sonicのエコシステムが徐々に拡大するにつれ、DeFiプロジェクトや投資機会も増加しています。最近のミームコイン市場の冷え込む中でも、Sonicは強力なDeFiエコシステムで市場の回復をリードしており、複数のプロジェクトのトップトークンが1週間で4倍から10倍の成長を達成しました。では、現在のSonicエコシステムで注目すべき投資機会とは何でしょうか？









SHADOW (*URLS-SHADOW_USDT*) は、Sonicチェーン最大の取引所であるShadow Exchangeのネイティブトークンです。SHADOWは、Sonicエコシステムを牽引するコアトークンとして、流動性と取引機能を提供するだけでなく、流動性プールへの参加やステーキングを可能にし、大きなLP報酬をもたらします。





主な特徴：低いトランザクション手数料、高速なパフォーマンス、ステーキングや投票に参加するためのxSHADOWとの1:1の交換オプション。





市場のパフォーマンス：この1週間で、SHADOWの時価総額は約$500万から$4,100万に急騰し、700％以上増加しました。ピーク時には、時価総額は一時$4,700万を超えました。この目覚ましい成長は、SonicチェーンをリードするトークンとしてのSHADOWの力強いパフォーマンスを浮き彫りにし、投資家の注目の的となっています。













Sonicエコシステムにおいて、x33はxSHADOWの流動性ステーキングに関連付けられたトークンであり、自動投票、自動複利、ゼロ手数料などの大きな利点を提供します。xSHADOWをステーキングすることで、ユーザーはx33トークンを作成し、自動化されたメカニズムによって継続的に報酬を得ることができます。このメカニズムは、最適な投票戦略を計算するだけでなく、トークンの変換レートを自動的に上昇させ、ユーザーがより高いリターンを達成できるよう支援します。





主な特徴：x33は、自動化された摩擦のないステーキングと報酬のメカニズムを提供すると同時に、高い流動性をサポートし、トークンをオープン市場で自由に取引できるようにします。





市場のパフォーマンス：SonicエコシステムとShadow Exchangeの人気上昇に伴い、x33の時価総額は大きく伸びています。過去1週間で、x33は約$300万から$1,280万へと急騰し、400%以上の価格上昇を記録しました。













Eggs FinanceはSonicブロックチェーン上に構築された革新的なDeFiプロトコルです。ユーザーはプロトコルのスマートコントラクトにSを入金することで、EGGSトークンを作成することができます。各トークン作成トランザクションには2.5%の報酬が発生し、将来的には、ユーザーは融資、担保、レバレッジ戦略を通じてより多くの報酬を得ることができます。





主な特徴：

トークンの作成と償還：ユーザーはdAppのスワップタブを通じてEGGSをコントラクトに売却することができます。償還時にも2.5%の手数料が発生し、EGGSトークンはバーンされる一方で、原資産であるS資産はユーザーに返還されます。手数料はトークンの作成時と同じ割合で分配され、コントラクト、流動性インセンティブとなり、チームにも還元されます。





貸し出しとレバレッジ：ユーザーはEGGSを担保としてSトークンを借りることができ、EGGSの価値の最大99%をSトークンで借りることが可能です。利息は0.05%の基本レートで直線的に計算され、ユーザーは1日から365日までの返済期間を選択できます。これらの機能により、ユーザーはEGGSを借りたり、トークンの作成、購入することでポジションを拡大し、ポジションにレバレッジを効かせることができます。





市場パフォーマンス：上場以来、EGGSトークンの時価総額は初日に$700万を突破し、その後も上昇を続けています。過去1週間で、その時価総額は58％以上増加しました。Sonicエコシステムが成長を続け、EGGSがDeFiプロトコルの中でますます重要な役割を果たし、今後も注目すべき投資機会であり続けるでしょう。













GOGGLESとTinHatCatは、ミームコイン市場の新星です。ソラナチェーンにおけるミームコインの熱狂が冷める中、GOGGLESはSonicチェーンにおける主要なミームコインとして台頭し、Sonicの急速な発展とともに大きな注目を集め、多くの投資家を惹きつけました。一方、Sonicで2番目に大きなミームコインであるTinHatCatは、ピンクの帽子をかぶったかわいい猫でスポットライトを浴び、市場の興奮にさらに拍車をかけました。





主な特徴：ミームコインを取り巻く文化的な熱狂は、市場の投機と密接に結びついており、両トークンは非常に強力なコミュニティサポートを享受しています。





市場のパフォーマンス：先週、GOGGLES (*URLS-GOGLZ _USDT*)の時価総額はわずか2日間で344%以上急騰し、$418万から$1,858万へと急上昇し、素晴らしいパフォーマンスを示しました。TinHatCat (THC)も市場の注目を集め、時価総額は$163万から$691万に上昇。2月12日には、価格が322%という驚異的な急上昇を見せました。













5.1 NAVI

Navigator ExchangeはSonicエコシステム内の分散型流動性市場で、SonicでトップランクのPerp DEXです。暗号資産、FX、金属など様々な資産をサポートしています。その流動性プールは最大240％のAPRを提供し、Sトークン報酬でユーザーの参加を促します。





主な特徴：暗号資産と伝統的な資産の両方を含む多様な資産をサポートし、高いAPR報酬を提供しています。





市場パフォーマンス：先週、NAVIトークンの時価総額は劇的な急上昇を見せ、わずか3日間で10倍を達成しました。









5.2 BEETS





BEETSは2021年にFantomネットワークで初めて立ち上げられた分散型取引プラットフォームで、その後Optimismへ移行し、2024年12月にSonicに移行しました。Balancerv3の技術を活用することで、Beetsは自動マーケットメイカー（AMM）開発を簡素化し、Sonicチェーンの重要な取引プラットフォームとなりました。





主な特徴：

クロスチェーン対応：複数のブロックチェーンにまたがるシームレスなオペレーションにより、市場のリーチを拡大します。





自動マーケットメイカー：先進的な自動マーケットメイカーメカニズムに基づき、ユーザーが摩擦のない取引体験を享受できるよう、流動性インセンティブを提供します。





市場のパフォーマンス：先週、BEETSはわずか3日間で時価総額が95.6%増加し、市場の需要と投資家の信頼が着実に高まっていることを示しました。













DeFi、ミームコイン市場、分散型取引への多角的な取り組みなど、Sonicエコシステムが拡大を続ける中で、投資機会も増加しています。SHADOWからx33、そしてGOGGLESからEGGSに至るまで、これらのプロジェクトは強力な市場パフォーマンスを示すだけでなく、投資家に高いリターンを提供しています。Sonicのエコシステムはまだ初期段階にありますが、その革新的な技術アーキテクチャ、低手数料、高速の優位性により、ソラナエコシステムの中で輝く宝石となる可能性を秘めています。







