Eclipse：EthereumとSolanaを統合する次世代レイヤー2ソリューション









Eclipseは、ブロックチェーン業界が直面するスケーラビリティの課題に対する戦略的な回答として誕生しました。





ブロックチェーン技術の進化に伴い、スマートコントラクトプラットフォームの代表格であるEthereumでは、スケーラビリティの限界により徐々に負荷が増しつつありました。シャーディングやロールアップといった改善策が進行中ですが、流動性の分断やユーザー体験の不十分さなど、依然として課題が残っています。一方で、Solanaは高いスループットとスケーラビリティで知られるものの、分散性やセキュリティ面に不安があると指摘されています。Eclipseは、この両者の強みを統合し、ブロックチェーンインフラの進化を牽引する次世代型ソリューションとして開発されました。









Eclipseは、GSVM（GigaScale Virtual Machine）と呼ばれる革新的なアーキテクチャを中心に構築されています。GSVMは、ハードウェアとソフトウェアを共同設計し、レイヤーを跨いだ最適化を行うことで、SolanaのSealevel並みの並列処理性能を維持しつつ、Ethereumのセキュリティと流動性を両立させています。





GSVMには、以下の4つの主要技術が組み込まれています：





ハードウェアとソフトウェアの共同設計：GSVMは、GPUやFPGA、高性能なネットワークインターフェース（SmartNICなど）を活用し、取引の複雑性に応じて動的に処理方法を最適化します。複雑なスマートコントラクトにはより多くの計算資源を、単純なトランザクションには高速処理を割り当て、全体の効率を最大化します。





動的スケーリングとホットスポットの隔離：高負荷な取引や需要集中時には、CPUリソースをリアルタイムで再割り当てし処理能力を拡大。さらに、特定アプリケーションのリソースを独立させることで、ローカルの混雑がチェーン全体に影響を及ぼさないよう設計されています。





レイヤー横断の最適化：GSVMは、ガス代予測、実行、スケジューリングなどの各プロセス間でリアルタイムにデータを連携させ、システムの一体的な運用を実現します。トランザクションデータの事前取得やガス代の予測によりレイテンシを削減し、AIによる予測スケジューリングでブロック混雑や失敗を未然に防ぎます。





並列化と計算の抽象化：重い計算処理はオフチェーンで実行され、ZK（ゼロ知識）証明を用いてEthereumメインネットに安全に記録します。これによりセキュリティとデータ整合性を損なうことなく高速処理が可能となります。





また、GSVMはEVM・SVM・MoveVMなど複数の実行環境に対応しており、開発者は用途に応じて自由に実行レイヤーを選択できます。さらに、ZK不正検証システム「RISC Zero」を統合し、高速かつ安全で経済効率の高いトランザクション処理を実現しています。









Eclipseのメインネットは2024年11月にローンチされて以来、急速にエコシステムを拡大してきました。現在までに60以上のdAppsおよびサービスプロバイダーが統合されており、DeFi、GameFi、コンシューマーアプリ、NFTなど幅広い分野をカバーしています。





DeFi：レンディングプロトコル「Astrol」や、DEX「Invariant」「Umbra」など、幅広い分散型金融サービスを提供

GameFi：ゲーム「Turbo Tap」など、ゲーム性と報酬インセンティブを融合させたプロジェクトが活発

NFT：公式NFTコレクション「After School Club」や、Scope、Minty.MarketなどのNFTマーケットプレイスが参入





また、予測市場「Hedgehog」やミームコインプラットフォーム「Fight.Horse」などの新興プロジェクトも加わり、多様で革新的なアプリケーション群が拡充されています。





Eclipseのコミュニティは47万人以上のDiscordメンバーを擁し、ウォレット数は100万超、累計取引数は21億件を突破。DEX取引高は$10億を超え、発生手数料は1,150 ETH以上に上っています。













EclipseはEthereumとSolanaの長所を統合し、スケーラビリティ・UX・セキュリティを高次元で実現する設計となっています。以下は、Eclipseメインネットの主な利点です：





セトルメントレイヤー（Ethereum）：Ethereumを最終決済層として活用し、安全かつ分散型のファイナリティを提供。ブリッジメカニズムを通じて、Ethereumのセキュリティを継承。





実行レイヤー（SVM）：Solana Virtual Machineによりトランザクションを並列処理。EVMのような単一スレッド環境と比べて処理性能が大幅に向上。





データ可用性（Celestia）：Celestiaへのトランザクションデータ公開により、スケーラブルかつコスト効率の高いデータ可用性を実現。Ethereumへの依存を減らしつつ高負荷に対応。





不正検証（RISC Zero）：ZK不正検証により、再実行なしで不正トランザクションを特定・排除。ネットワーク整合性を確保。













ロックチェーン技術の継続的な発展と普及に伴い、EthereumとSolanaの強みを融合した革新的なプラットフォームであるEclipseは、大規模なアプリケーション普及を促進する上で重要な役割を果たすことが期待されています。今後もEclipseは、堅牢な技術基盤と開発者に優しい環境を提供し、またユーザーにとっては高速・安全・コスト効率の高い体験を実現していく方針です。









免責事項：暗号資産取引にはリスクが伴います。本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。