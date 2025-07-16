EarthMeta徹底解説：AI主導の分散型仮想地球エコシステムの構築









EarthMetaはPolygonブロックチェーン上に構築されたAIとWeb3のプロジェクトであり、NFTの仕組みと地理資産マッピングを融合させ、現実世界と仮想世界が融合する仮想地球プラットフォームを構築します。





EarthMetaでは、地球上のあらゆる都市やランドマークをNFTとして作成・管理・取引することができます。従来の仮想不動産プラットフォームとは異なり、EarthMetaはガバナンスを重視しており、都市の統治者となったユーザーのみが、その都市のランドマークを取引・開発する権利を得ることができます。





EarthMetaのビジョンは以下の通りです：





公平で分散化されたグローバルな仮想地球システムの構築。

AIとAR技術を通じて、物理的現実と仮想現実を融合させた没入型デジタル体験の提供。

世界中のユーザーが協力して新たなメタバース都市を共創・統治できる環境の提供。









EarthMetaは、包括的な資産取引システムを実装するだけでなく、そのガバナンスモデルに深い分散化を組み込むことで、Web3プロジェクトとしての新境地を開拓しています。以下では、EarthMetaをガバナンス、トレーディング、AI、ARの4つの軸から紹介します：









EarthMetaでは、すべての都市が「所有（claim）」される必要があり、その都市の統治者のみが、その都市の境界内でランドマークNFTを売買・発行できます。例えば、ニューヨーク市が未所有である場合、ユーザーがその都市の統治権を主張し、資産流通を有効にするまで、自由の女神はマーケットプレイスに表示されません。

この設計は、真の分散化を追求するEarthMetaの理念を示しており、権限を直接ユーザーに委ねています。









EarthMetaは、完全オンチェーンの取引と資産管理システムを導入しています：





ユーザーの資産を預かることなく、Polygonスマートコントラクトを通じてすべてのトランザクションを実行。

利益相反を回避し、取引手数料をゼロに。

統治者は自由市場を形成するために初期価格の公表は行わず、自由に価格を設定可能。

土地の直接販売は行わず、エコシステムの中立性を維持するため、インフラ整備のみに注力。









EarthMetaは、AIをプラットフォーム運営に深く統合しています：





大規模な言語モデルを活用して、文化的、経済的、地理的指標に基づき都市をスコアリングし、ユーザーにデータ主導のガバナンス知見を提供。

都市とランドマークの命名候補、説明文と画像の自動生成、および経済モデル分析のためのツールを提供。

AIガバナンスアシスタントを導入し、意思決定のシミュレーションを行うことで効率を高め、「大統領選挙」などの機能を実現。





EarthMetaはこのような統治アシスタントを組み込むことで、参加のハードルを下げながら、楽しさと効率性を向上させています。









EarthMetaは、現実世界の地図とAR（拡張現実）を融合させたモバイル探索ツールをリリース予定です。ユーザーは、携帯電話のカメラを使って、バーチャルランドマークを「撮影」したり、NFTの報酬を獲得したり、実際の道路を移動しながらインタラクティブなタスクを完了したりすることができ、没入感のある「歩いて探検する」デジタル体験を提供します。本機能はユーザーのエンゲージメントを高めるだけでなく、実店舗、IP保有者、イベント主催者に新たな出会いと交流の機会を提供します。













ガバナンス権の所有とステーキング：EARTHMETAをロックして都市を所有し、統治できます。

トランザクション決済：EARTHMETAをすべてのオンチェーン資産取引の交換媒体として使用できます。

統治投票：プラットフォームレベルの意思決定に参加するためにEARTHMETAを保有できます。

インセンティブおよび報酬：ユーザーのインセンティブおよびコンテンツ作成報酬を通じてEARTHMETAを獲得できます。





さらに、EarthMetaは、特定の土地区画のための 「初期オークション」と 「都市所有」イベントを開催し、初期参加者に仮想世界への限定アクセスを提供します。









EarthMetaは、基礎的な開発を完了し、段階的に主要機能を展開する予定です：





2025 第2四半期： ガバナンスメカニズムを立ち上げ、都市所有の第一ラウンドを開始。

2025 第3四半期： ランドマーク資産の取引システムを有効化し、カスタム都市コンテンツをサポート。

2025 第4四半期： ARアプリをリリースし、ジオロケーションNFTキャプチャーゲームプレイを導入。

2026年以降：EarthMeta SDKを上場し、第三者開発者が都市体験（バーチャルギャラリー、イベントスペースなど）を共同作成できるよう整備。





EarthMetaは、メタバースの拡張としてだけでなく、Web3時代の先駆的なデジタル文明のサンドボックスとして機能する「分散型+AI主導+拡張現実」の仮想地球を形成することを目指しています。









EarthMetaは、AI、ブロックチェーン、AR技術によって推進される仮想地球構築の最前線に立ち、仮想世界における土地、ガバナンス、コラボレーションを再定義します。ここでは、ユーザーは単なる参加者ではなく、都市建設者、統治者、クリエイター、そして探検家となります。





より多くの都市が解放され、ガバナンス機能が成熟し、エコシステムパートナーが加わることで、EarthMetaは初の真にユーザー主導の仮想地球プラットフォームとして進化するでしょう。



















