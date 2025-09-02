取引機会を逃さないで：MEXC先物価格追跡注文で市場のボラティリティを捉える

暗号資産市場は長年、高いボラティリティが特徴の一つであり、今もなお多くの参加者を引き付ける重要な要因となっています。このような急速に変化する市場環境下では、エントリー機会を迅速に識別し、行動に移す能力が特に重要となります。しかし、トレーダーはためらいやタイミングの判断ミス、あるいは市場変動の速さのため、これらの機会を見逃してしまうことがよくあります。MEXC先物の価格追跡注文機能は、この課題に対応暗号資産市場は長年、高いボラティリティが特徴の一つであり、今もなお多くの参加者を引き付ける重要な要因となっています。このような急速に変化する市場環境下では、エントリー機会を迅速に識別し、行動に移す能力が特に重要となります。しかし、トレーダーはためらいやタイミングの判断ミス、あるいは市場変動の速さのため、これらの機会を見逃してしまうことがよくあります。MEXC先物の価格追跡注文機能は、この課題に対応
暗号資産市場は長年、高いボラティリティが特徴の一つであり、今もなお多くの参加者を引き付ける重要な要因となっています。このような急速に変化する市場環境下では、エントリー機会を迅速に識別し、行動に移す能力が特に重要となります。しかし、トレーダーはためらいやタイミングの判断ミス、あるいは市場変動の速さのため、これらの機会を見逃してしまうことがよくありますMEXC先物価格追跡注文機能は、この課題に対応するために設計されており、市場動向に合わせて注文を自動的に調整するメカニズムを提供し、参加者がボラティリティに効果的に対応し、より多くの機会を捉えられるよう支援します。

1. MEXC先物価格追跡注文とは？


価格追跡注文機能は、現在の最良の市場価格で指値注文を再送信するものです。具体的には、MEXC先物価格追跡注文機能を有効にすると、注文板から離れている既存の指値注文が、すぐに最良の買値または売値に調整され、指値注文として注文板に残ります。これにより、トレーダーは成行注文（通常手数料が高くなる）に頼ることなく、急激な価格変動時においても取引機会を捉えることができます。

例えば、AliceがBTCUSDT無期限先物で100,000 USDTの指値買い注文を出したとします。時間が経っても市場価格が注文水準に達せず、AliceはBTCUSDTがさらに上昇すると予想しているとします。この時点でのベストビッド（最良買気配）は115,999 USDT、ベストアスク（最良売気配）は116,000 USDTです。Aliceが価格追跡注文機能を使用すると、システムは即座に彼女の注文を115,999 USDTで再送信し、約定の可能性を大幅に高めます。一方、Cindyは120,000 USDTで指値売り注文を出しており、約定を早めたい場合に価格追跡注文機能を使用すると、彼女の注文は最良の売値で再送信されます。

重要な点として、MEXC先物の価格追跡注文機能は現在、ヘッジモードでのみサポートされています。この機能を使用してロングポジションの注文を再送信する際は、先物アカウントに十分な必要証拠金を確保し、注文の失敗を回避する必要があります。

2. MEXC先物価格追跡注文機能のメリット


取引効率を向上させるため、MEXCは指値注文が長時間約定しない問題を解決するために価格追跡注文機能を導入しました。

通常、既存の注文をキャンセルし、手動で新しい注文を作成して、最新の市場価格に合わせて注文価格を更新する必要があります。しかし、価格追跡注文機能を使用すると、この操作を1クリックで実行できます。システムは現在の最良の市場価格で新しい指値注文として注文を再送信します。注文数量は変更されず、注文タイプは引き続きメイカー注文として扱われるため、追加の手数料も発生しません。

プロセスを簡素化し、注文の約定可能性を高めることで、価格追跡注文機能は全体の取引効率を向上させます。

3. MEXC先物価格追跡注文機能の使い方


説明のために、USDT-M無期限先物取引ペアを例に説明します。

3.1 ウェブ：MEXC先物価格追跡注文機能の使い方


MEXCの公式ウェブサイトを開き、アカウントにログインします。[先物取引]を選択し、[USDT-M先物]を選択して取引ページに移動します。右側の注文パネルで、指値注文を作成します。


ページを下にスクロールし、[現在の注文]の下に表示されている指値注文を探し、[追跡]ボタンをクリックします。


[環境設定][注文の確認]オプションが有効になっている場合、[追跡]ボタンをクリックすると[価格追跡注文を確認する]ウィンドウが表示されます。注文を再確認し、[OK]をクリックして操作を完了します。

[環境設定][注文の確認]オプションが無効になっている場合、[追跡]をクリックすると、操作が即座に完了します。


注文の有効性、リスク制限、残高、強制決済リスクのチェックがすべて通過すると、価格追跡注文が正常に発注されます。元の指値注文は、現在の最良の買値または売値で再送信されます。実行後、約定した指値注文は[現在のポジション]に表示されます。

いずれかのチェックに失敗した場合、価格追跡注文は実行されず、システムは失敗した理由を表示します。


3.2 アプリ：MEXC先物価格追跡注文機能の使用ガイド


1) MEXCアプリを開き、アカウントにログインします。ホーム画面の下部にある[取引]ボタンをタップします。
2) 取引画面で、上部にある[先物取引]を選択して先物取引画面に切り替えます。
3) 指値注文を作成します。
4) 画面を下にスクロールし、[現在の注文] で指値注文を確認し、[追跡]をタップします。
5) [確認]をタップします。
6) 注文の有効性、リスク制限、残高、強制決済リスクのチェックがすべて通過すると、価格追跡注文が正常に発注されます。元の指値注文は、現在の最良の買値または売値で再送信されます。実行後、約定した指値注文は[ポジション]に表示されます。

いずれかのチェックに失敗した場合、価格追跡注文は執行されず、システムは失敗した理由を表示します。


4. MEXCでより多くの取引機会を捉える方法


暗号資産先物市場の高いボラティリティは多くの取引機会を生み出しますが、長期的な時間軸では、約80%の時間でほとんどの暗号資産が一定の価格範囲内で推移することが観察されています。例えば、以下のチャートはETHUSDT無期限先物の価格変動がそのような範囲内で推移している様子を示しています。


これにより、先物グリッド取引の機会が生まれます。

4.1 MEXC先物グリッド取引でレンジ相場における取引機会を捉える


グリッド取引は、定量的な自動取引戦略です。一定の価格範囲内に複数の均等に配置された買い注文と売り注文を置き、「グリッド」を形成します。価格がこの範囲内で変動すると、システムは自動的に安値で買い、高値で売り、小さな価格変動からも利益を獲得します。

簡単に言えば、グリッド取引では市場の方向性を予測する必要がありません。その代わりに、価格の変動そのものから利益を得ます。市場が上昇、下落、またはレンジ相場のいずれの条件下でも、変動がある限り利益を得る可能性があります。

4.2 MEXC株式先物で米国株式の取引機会を捉える


MEXC株式先物は、暗号資産を使用して米国株式を取引する新しい方法を提供します。投資家は、原資産の株式を保有したり、証券口座を維持する必要なく、株価の変動に参加できます。暗号資産を証拠金として使用することで、トレーダーはレバレッジと柔軟な取引オプションを活用し、株価の変動から利益を獲得できます。

MEXC株式先物を通じて、伝統的な証券口座を必要とせずに、数十の投資適格株式を簡単に取引できます。当プラットフォームは業界最安値の手数料を提供しており、効率的な取引体験を実現しています。ChainCatcherの報告によると、MEXC株式先物の取引デプスは既に業界を圧倒的な差でリードしており、極端な市場状況下でもスムーズな価格パフォーマンスを確保し、予期せぬ強制決済のリスクを軽減しています。

おすすめ記事：


現在、MEXCでは取引コストを大幅に削減できる手数料０イベントを開催中です。参加することで「もっと節約し、もっと取引し、もっと稼ぐ」ことが可能になります。MEXCプラットフォームでは、本イベントを通じて超低手数料の取引を楽しめるだけでなく、市場動向を先取りし、有望な投資チャンスを逃すことなく掴むことができます。よりスマートな取引と資産成長への扉が、ここにあります。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

