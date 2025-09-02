取引機会を逃さないで：MEXC先物価格追跡注文で市場のボラティリティを捉える

。MEXC先物の価格追跡注文機能は、この課題に対応するために設計されており、市場動向に合わせて注文を自動的に調整するメカニズムを提供し、参加者がボラティリティに効果的に対応し、より多くの機会を捉えられるよう支援します。 暗号資産市場は長年、高いボラティリティが特徴の一つであり、今もなお多くの参加者を引き付ける重要な要因となっています。このような急速に変化する市場環境下では、エントリー機会を迅速に識別し、行動に移す能力が特に重要となります。しかし、トレーダーはためらいやタイミングの判断ミス、あるいは市場変動の速さのため、これらの機会を見逃してしまうことがよくありますは、この課題に対応するために設計されており、市場動向に合わせて注文を自動的に調整するメカニズムを提供し、参加者がボラティリティに効果的に対応し、より多くの機会を捉えられるよう支援します。









価格追跡注文機能は、現在の最良の市場価格で指値注文を再送信するものです。具体的には、MEXC先物価格追跡注文機能を有効にすると、注文板から離れている既存の指値注文が、すぐに最良の買値または売値に調整され、指値注文として注文板に残ります。これにより、トレーダーは成行注文（通常手数料が高くなる）に頼ることなく、急激な価格変動時においても取引機会を捉えることができます。





















取引効率を向上させるため、MEXCは指値注文が長時間約定しない問題を解決するために価格追跡注文機能を導入しました。





通常、既存の注文をキャンセルし、手動で新しい注文を作成して、最新の市場価格に合わせて注文価格を更新する必要があります。しかし、価格追跡注文機能を使用すると、この操作を1クリックで実行できます。システムは現在の最良の市場価格で新しい指値注文として注文を再送信します。注文数量は変更されず、注文タイプは引き続きメイカー注文として扱われるため、追加の手数料も発生しません。





プロセスを簡素化し、注文の約定可能性を高めることで、価格追跡注文機能は全体の取引効率を向上させます。

















MEXCの公式ウェブサイトを開き、アカウントにログインします。[先物取引]を選択し、[USDT-M先物]を選択して取引ページに移動します。右側の注文パネルで、指値注文を作成します。









ページを下にスクロールし、[現在の注文]の下に表示されている指値注文を探し、[追跡]ボタンをクリックします。









[環境設定]で[注文の確認]オプションが有効になっている場合、[追跡]ボタンをクリックすると[価格追跡注文を確認する]ウィンドウが表示されます。注文を再確認し、[OK]をクリックして操作を完了します。





[環境設定]で[注文の確認]オプションが無効になっている場合、[追跡]をクリックすると、操作が即座に完了します。









注文の有効性、リスク制限、残高、強制決済リスクのチェックがすべて通過すると、価格追跡注文が正常に発注されます。元の指値注文は、現在の最良の買値または売値で再送信されます。実行後、約定した指値注文は[現在のポジション]に表示されます。





いずれかのチェックに失敗した場合、価格追跡注文は実行されず、システムは失敗した理由を表示します。













1) MEXCアプリを開き、アカウントにログインします。ホーム画面の下部にある[取引]ボタンをタップします。

2) 取引画面で、上部にある[先物取引]を選択して先物取引画面に切り替えます。

3) 指値注文を作成します。

4) 画面を下にスクロールし、[現在の注文] で指値注文を確認し、[追跡]をタップします。

5) [確認]をタップします。

6) 注文の有効性、リスク制限、残高、強制決済リスクのチェックがすべて通過すると、価格追跡注文が正常に発注されます。元の指値注文は、現在の最良の買値または売値で再送信されます。実行後、約定した指値注文は[ポジション]に表示されます。





いずれかのチェックに失敗した場合、価格追跡注文は執行されず、システムは失敗した理由を表示します。

























これにより、先物グリッド取引の機会が生まれます。













簡単に言えば、グリッド取引では市場の方向性を予測する必要がありません。その代わりに、価格の変動そのものから利益を得ます。市場が上昇、下落、またはレンジ相場のいずれの条件下でも、変動がある限り利益を得る可能性があります。

















免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



