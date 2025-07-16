Dolomite：分散型金融の流動性ハブを革新





ブロックチェーン技術の進歩に伴い、分散型金融（DeFi）は実用的かつ革新的なインフラソリューションを導入し続けています。Arbitrumネットワーク上に構築されたDolomiteは、暗号資産取引と融資を再定義するプロトコルであり、金融特化型のアーキテクチャを備えています。そのネイティブガバナンストークンであるDOLOの登場は、分散型マネーマーケットおよび取引所としてのプラットフォームの成長における重要なマイルストーンです。









Dolomiteは、3つの基本的な柱を通じて他のDeFiプラットフォームとの差別化を図っています：

1）仮想流動性システム：先進的なアルゴリズムフレームワークにより、主要暗号資産から新興トークンまで、多様な資産プールにおける資本効率を最大化し、従来の流動性モデルの限界を克服します。

2) ユーザー第一なインセンティブモデル：Dolomiteは、高額な手数料に依存するのではなく、プロトコル収益をユーザーに直接還元します。ステーキング報酬などの持続可能な分配メカニズムは、ユーザーとプラットフォームの成長が一致する好循環を生み出します。

3) セキュリティ重視の金融アーキテクチャ：すべてのローンは過剰担保され、監査済みスマートコントラクトと強固なリスクコントロールによって管理されています。この設計により、プラットフォームの安定性を維持しながらユーザーの資産を保護します。

運用データによると、ユーザーはオンチェーンネットワーク手数料のみを支払い、追加プラットフォーム手数料は発生しないため、参加障壁が大幅に低くなっています。









DOLOトークンは、Dolomiteエコシステム内で以下の2つの中核的な機能を担います：

1）ガバナンス権：トークン保有者は、プロトコルのアップグレード、パラメータの変更、およびその他の重要な決定について提案を提出し、投票することができます。

2) 機能的ユーティリティ：DOLOはステーキング報酬と流動性提供インセンティブを支えています。今後はクロスチェーン対応やその他の新機能にも利用範囲が拡大予定です。









1) 総供給数量：総供給量は10億枚を上限とし、希少性を確保します。

2) 透明性のある配布：20%は早期貢献者とコミュニティへのインセンティブ（エアドロップを含む）。3%はBoycoプロトコルの入金者への報酬に割り当てられます。残りのトークンは、流動性プールとエコシステム開発基金に割り当てられます。

3) 引き渡しスケジュール：TGE（トークン生成イベント）当日（2025/4/24）に、veDOLO（投票エスクロートークンのDOLO）を含む約3億6,100万枚が流通を開始し、即時流動性と長期的なコミットメントのバランスを実現します。









トークン・ジェネレーション・イベント（TGE）：2025/4/24より、ユーザーはプロジェクトのプラットフォームを通じてDOLOを受け取れるようになり、トークンエコノミーが正式に活性化します。

クロスチェーン展開：DOLOは、マルチチェーン戦略を推進し、ユーザーのアクセスを拡大するため、Arbitrumの基盤にとどまらず、Beraチェーン上にも上場予定です。

遡及的エアドロップメカニズム：2025/1/6のスナップショットに基づき、それ以前に活動していたユーザーのみが対象となり、「貢献度に応じた報酬」の原則が強化されます。









プラットフォームおよびクリエイター経済の拡大とともに、Dolomiteは技術革新を通じてDeFi体験を変革しています。その仮想流動性システムとユーザーを第一に考えたインセンティブ設計は、資本効率と幅広いアクセシビリティを組み合わせた新しいスタンダードを確立しています。DOLOトークンのエコシステムが成熟するにつれて、この分散型金融ハブは、デジタル金融の未来を探求する幅広い参加者をますます惹きつけています。MEXCは、新興プロジェクトの発掘とサポートに強みを持つグローバルな暗号資産取引所であり、DOLOの取得と取引に最適な場所です。









2）検索バーで「DOLO」と入力し、現物取引または先物取引を選択。

3）注文タイプを選び、数量・価格を入力して取引を完了。









1）充実の流動性：スプレッドが小さく、約定が迅速で、より安定した取引が可能。

2）ユーザーフレンドリーなインターフェース：初心者にも経験豊富なトレーダーにも直感的に操作できる設計。

3）強固なセキュリティ：資産を3重に保護し、リアルタイムのリスクモニタリング、プラットフォーム由来の損失を全額補償。

4）24時間365日のカスタマーサービス：必要なときにいつでもサポートを受けられます。

5）最低水準の手数料：MEXCの競争力のある手数料体系で、取引すればするほどお得。





