XRPはコインをバーンするのか？XRPバーン率について知っておくべきすべて

XRPを保有している、または投資を考えている方は、「XRPのバーン」について耳にしたことがあるかもしれません。重要なのは、XRPのバーンメカニズムがどのように機能するかを理解することで、暗号資産ポートフォリオについてより賢明な決定を下すことができるということです。

この記事では、XRPのバーンについて知っておくべきすべてを平易な日本語で説明します。複雑な専門用語は使わず、わかりやすい事実のみをお伝えします。XRPのバーン率がどのように機能するか、最近の変化が投資にどのような意味を持つか、減少するバーン数値を心配すべきかどうかを正確に学びます。最後には、XRPの価値を本当に動かすものと、この暗号資産を評価する際に実際に重要な指標を理解できるでしょう。





重要ポイント：

XRPは価格操作ではなくスパム防止のため、各取引で極少量（0.00001 XRP）をバーンします

現在のバーン率は2024年12月のピークから95%減少し、現在は1日あたり163〜750 XRPのみを破壊しています

ローンチ以来約1400万XRPがバーンされており、総供給量のわずか0.014%を占めています

理論的には、バリデーターの80%の合意により、Rippleは390〜400億XRPのエスクロー保有分をバーンさせられる可能性があります

ネットワークの採用、規制の明確性、実用性は、バーン率よりもXRPの長期価値にとってはるかに重要です





XRPのバーンを、使用後に消印が押される切手のようなものと考えてください。誰かがネットワーク経由でXRPを送信するたびに、ごく少量のXRP（通常は1取引あたり0.00001 XRPが永久に破壊されます）。これは誰かのポケットに入ったり、どこかの金庫に保管されたりするわけではありません。完全に存在から削除され、二度と使用できなくなります。

XRPバーンメカニズムには特定の目的があり、投資家を富ませることとは関係ありません。Rippleが2012年にXRP Ledgerを設計したとき、スパム攻撃を防ぐ方法が必要でした。取引にコストがかからなければ、悪意のある者が何百万もの無価値な取引でネットワークを溢れさせ、システム全体を停止させる可能性がありました。各取引に少額の手数料のバーンを要求することで、XRPは各取引に実際の価値があることを保証します。たとえその価値が極めて小さくてもです。

マイナーが取引手数料を獲得するBitcoinや、大規模アップグレード前のEthereumで手数料がバリデーターに支払われていたのとは異なり、XRPの取引手数料は単に消滅します。誰もそれから利益を得ません。手数料の破壊は、マイニングなしで取引を検証するネットワークの合意プロトコルを通じて自動的に行われます。これにより、XRPはプルーフオブワーク暗号資産とは根本的に異なります。

取引ごとにバーンされる量は意図的に小さく設定されています。現在の価格では、0.00001 XRPは1セントの何分の一かに相当します。これにより、ネットワークの悪用を抑止しながら、取引を手頃な価格に保ちます。ネットワーク混雑時には手数料がわずかに増加する可能性がありますが、他のブロックチェーンネットワークと比較すると最小限のままです。XRP Ledgerのバリデーターは、必要に応じて合意を通じて最低手数料を調整できますが、これはめったに起こりません。





XRPバーン率は劇的に低下しており、数字が厳しい現実を物語っています。2024年12月には、ネットワークは高活動期間中に1日で15,000 XRP以上をバーンしていました。2025年9月まで早送りすると、その数は1日あたりわずか163〜750 XRPにまで崩壊しました。これを視点に置くと、毎日のバーン活動が95%以上減少したことになります。

この大幅な減少の原因は何でしょうか？答えは簡単です：ネットワークを使用する人が減ったのです。各取引は極少量のXRPをバーンするため、取引量が減少すると、バーン率も減少します。2025年初頭の数カ月間、バーンレベルは1日2,500〜7,500 XRPの間で安定していましたが、これはすでに12月のピークより低い数値でした。しかし8月末までに、活動は1日1,000トークン未満に崩壊し、9月までそこにとどまりました。

XRP Ledgerの開始以来、ネットワークは合計で約1400万XRPをバーンしました。多く聞こえますが、これはXRPの当初の1000億トークン供給量のわずか約0.014%に過ぎません。バーン率が現在ゼロレベルに近づいているのは、XRPの600億の流通供給量が、破壊される最小限の取引手数料によってほとんど影響を受けていないためです。

今日のXRPバーン率のこの劇的な低下は、バーンメカニズム自体の変更ではなく、より広範なネットワーク活動パターンを反映しています。システムは設計どおりに正確に機能しています。単により忙しい期間よりもはるかに少ない取引を処理しているだけです。









Ethereumは2021年にEIP-1559アップグレードを通じてバーンメカニズムを導入し、ネットワークが取引手数料を処理する方法を根本的に変更しました。現在、すべてのEthereum取引はベース手数料をバーンし、その金額はネットワークの混雑に基づいて変動します。混雑期間中には、毎日数千ETHがバーンされ、総供給量を実際に削減するデフレ圧力が生じます。一部の日には、Ethereumはブロックリワードによって作成されるよりも多くのETHをバーンします。このアプローチは、ネットワークの使用を意味のある方法で供給削減に直接結びつけます。

Binanceは四半期ごとのバーンイベントでバーンを真剣に行っています。取引所は当初、四半期利益の20%でトークンを買い戻すことにより、総供給量の半分である1億BNBを破壊することを約束しました。長年にわたり、Binanceはこれらの系統的な買い戻しを通じて数十億ドル相当のBNBをバーンしてきました。その後、BNBの価格とネットワーク使用量に基づく透明な公式でプロセスを自動化しました。この積極的なアプローチは、すでにBNBの供給量を約25%削減しています。

Shiba Inuは、膨大なトークン供給量を削減するためにコミュニティ主導のバーンイニシアチブに依存しています。保有者は自発的にSHIBをバーンアドレスに送信し、供給量の削減が残りのトークンの価値を高めることを期待しています。これらのバーンは定期的に発生し、メディアの注目を集めますが、予測不可能であり、ネットワークメカニクスではなく完全にコミュニティの熱意に依存しています。

XRPは価格を操作したり人為的な希少性を生み出すためにトークンをバーンすることはありません。バーンメカニズムは純粋にネットワークセキュリティとスパム防止のために存在します。四半期ごとのバーンイベントも、買い戻しプログラムも、コミュニティバーンキャンペーンもありません。Rippleは、他のトークンで見られるような大規模バーンの計画を発表したことはありません。XRPバーンメカニズムは、設計上受動的、自動的、最小限です。Ethereumのバーンがその規模で見出しを飾ることがあり、Binanceが四半期ごとの発表で興奮を生み出す一方で、XRPのバーンは各取引のバックグラウンドで静かに行われます。





Rippleは現在、エスクローに約390〜400億XRPを保有しており、最近の価格で約300億ドルの価値があります。この巨大な準備金は、これらのトークンを永久にバーンすべきかどうかについての議論を引き起こしました。

2020年末、Rippleの最高技術責任者であるDavid Schwartzは、コミュニティがこのバーンを強制できるかどうか尋ねられたとき、驚くべき回答をしました。彼は、ネットワークバリデーターが80%の合意に達した場合、Rippleがそれを阻止するためにできることは何もないと認めました。パブリックブロックチェーンは民主的であり、多数決が支配します。

ただし、CEOのBrad Garlinghouseは、エスクローのXRPをバーンすることがエコシステムの健全性を明確に改善する場合にのみ、Rippleが検討する可能性があると述べました。同社はこれらの保有分をパートナーシップ、機関投資家への販売、開発に使用しています。現在、300億ドルはロックされたままですが無傷であり、コミュニティは何が起こるべきかについて意見が分かれています。









必ずしもそうではありません。XRPバーン率が1日15,000トークン以上から200未満に低下することは警戒すべきに見えるかもしれませんが、XRPの価値提案は、希少性を生み出すためにトークンをバーンすることに主に関するものではありませんでした。この暗号資産は、国境を越えた支払いと機関投資家の資金移動のためのブリッジ資産として設計されました。

2025年9月にバーン率がほぼゼロに崩壊しても、XRPは2.80ドルのサポートレベルを守ることに成功しました。トークンは2.88ドルで取引され、1日2.2%のリバウンドを示し、バーン統計ではなく市場のファンダメンタルズが価格を動かしたことを示しています。バーン率の低下は、XRP自体の根本的な問題ではなく、取引量の減少を反映しています。

投資家がもっと懸念すべきことは何でしょうか？停滞した採用、規制上の挫折、または競合他社が市場シェアを奪うことです。これらの要因はXRPの実用性と需要に実際に影響を与えますが、バーン率は単にネットワーク活動の副産物です。









バーン率に執着するのをやめて、本当に重要な指標を監視し始めましょう：

ネットワークの採用 — 国境を越えた取引にXRPを使用するRippleのオンデマンド流動性サービスを統合する銀行や決済プロバイダーの数を追跡します。

XRP Ledgerの開発 — 自動マーケットメーカーの導入は新しいDeFiユースケースを生み出し、各AMMプールは一度に2 XRPをバーンします。

RLUSDステーブルコインの影響 — Rippleの今後のステーブルコインは、すべてのRLUSD取引がXRP手数料をバーンするため、取引量を押し上げます。

規制の明確性 — 実際に市場を動かす可能性のある法的展開、潜在的な取引所への再上場、XRP上場投資信託に関する議論に注目してください。

アクティブアドレスとクジラの蓄積 — 2025年半ばには、アクティブアドレスが1日30万に急増し、大口保有者が初めて2,700アドレスを超えました。

バーン追跡ツール — XRPScan のようなウェブサイトはリアルタイムのバーンデータを提供しますが、主要な投資指標ではなく、多くのデータポイントの1つとして扱ってください。









1. XRPは毎回の取引でバーンしますか？

はい、すべてのXRP取引は少額の手数料（通常0.00001 XRP）をバーンし、永久に破壊されます。

2. 現在のXRPバーン率はいくらですか？

2025年9月時点で、1日のバーン率は約163〜750 XRPに低下しています。

3. RippleはエスクローのXRPをバーンしますか？

RippleはエスクローされたXRPをバーンすることを約束していませんが、エコシステムに利益をもたらす場合は検討する可能性があると述べています。

4. 合計でどれだけのXRPがバーンされましたか？

ネットワーク開始以来、約1400万XRPがバーンされており、総供給量の約0.014%を占めています。

5. RLUSDはXRPをバーンしますか？

はい、XRP Ledger上のRLUSD取引は、通常のXRP転送と同様に取引手数料としてXRPをバーンします。

6. XRPは供給量を削減するためにコインをバーンできますか？

XRPは取引手数料を通じて自動的にバーンされますが、供給量を大幅に削減しない最小レベルです。

7. XRPはコインをバーンしますか？

はい、XRPは各取引でネットワーク手数料として少量のコインをバーンし、通常は転送あたり0.00001 XRPです。

8. XRPにはバーンメカニズムがありますか？

はい、XRPには取引手数料が永久に破壊されてネットワーク上のスパム攻撃を防ぐ組み込みのバーンメカニズムがあります。

9. XRPは供給量をバーンしますか？

XRPは各取引で継続的に極少量をバーンし、時間の経過とともに徐々に供給量を削減しますが、総流通トークン600億と比較すると影響は最小限です。

10. XRPバーン率とは何ですか？

XRPバーン率は、取引手数料を通じて毎日破壊されるXRPの量であり、2025年9月時点で現在1日163〜750 XRPの範囲です。

11. XRPにはバーン率がありますか？

はい、XRPにはネットワーク取引量に基づいて変動するバーン率があり、各取引が時間の経過とともに蓄積される少額の手数料を破壊します。









XRPバーンメカニズムは実在しますが、誤解されています。はい、XRPは各取引でコインをバーンしますが、現在のバーン率の崩壊は警告信号ではありません。XRPは、価値上昇のために積極的なトークンバーンに依存するように設計されたことはありません。

ネットワークの採用、規制の明確性、機関投資家とのパートナーシップ、実用性は、毎日のバーン統計よりもXRPの長期的価値をはるかに動かします。最近の低下は、単に取引量の減少を反映しているだけで、壊れたメカニズムではありません。

MEXCや他の場所でXRPを取引している投資家の皆さん、バーン統計ではなく実質的な要因に基づいて決定を下してください。バーンメカニズムは静かにその仕事を果たしますが、最終的に投資の成功を決定するのはネットワークの実用性です。