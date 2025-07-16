DeSci：オンチェーンの熱狂を再燃させ、ブロックチェーンとバイオテクノロジー融合の新時代を探る

動物園（動物をテーマにしたプロジェクト）やアーティスト、AIに続いて、ついにDeSciにも注目の波が押し寄せてきました。





最近、DeSci分野が再び注目を集めています。この分野は、Binance LabsがBIO Protocolに関心を示したことで急速に人気が高まっています。このニュースを受けて、DeSci分野のトークンであるVITA、GROW、RSCなどが大幅に上昇し、直近の市場の低迷時にも堅調なパフォーマンスを維持しています。これまで注目されていなかったBIO Genesisイベントも、瞬く間に注目を集めるようになり、参加枠が瞬く間に埋まりました。さらに、BIOチームによる価格変動の実験プラットフォームも再び活気を取り戻しています。









現在、DeSci分野はまるで磁石のように、暗号資産業界からの資金を次々と引き寄せています。









DeSciはDecentralized Scienceの略で、Web3技術を活用して、公共インフラを構築することを目的としています。これにより、科学研究プロジェクトへの資金提供、作成、レビュー、認証、保存を公正かつ透明性の高い方法で行うことができます。





DeSciの目標は、ブロックチェーン技術の利点を活用することで、資金調達の問題、データ共有の不足、研究の不透明性など、従来の科学研究における数多くの課題に対処することを目指しています。これにより、科学的発見と技術革新を加速させることができます。DeSciは、分散型技術を科学的手法に応用したもので、従来の科学（TradSci）の運用を根本的に変える可能性を秘めています。中央集権的な機関や仲介業者に頼らず、分散型手法を用いて知識の創造と普及を実現します。現在、DeSciプロジェクトは主に資金調達の問題解決に焦点を当てており、バイオテクノロジー分野に大きな可能性を見出しています。









特にミームコインのプラットフォームにおけるDeSciの人気上昇は偶然ではありません。昨年12月、バイナンス（Binance）の創設者CZ氏による言及や、コインベース（Coinbase）の創設者によるResearchHubの設立により、DeSciは注目を集めました。





さらに最近では、イーサリアムの創設者であるヴィタリック・ブテリン（Vitalik Buterin）氏の発言やバイナンスによるBIO Protocolへの投資が、DeSci分野のオンチェーンのセンチメントを新たな高みに押し上げ、数々の注目プロジェクトを誕生させるきっかけとなりました。こうした著名人からの注目や投資は、間違いなくDeSci分野にさらなる活力と自信をもたらしています。









著名人の影響力による盛り上がりは、DeSci（分散型科学）という概念の人気を高めただけでなく、DeSci概念の人気を高めただけでなく、関連プロジェクトの実装と開発を加速させました。Vitalik氏やCZ氏のような業界のリーダーたちの継続的な注目により、より多くの投資家や開発者がDeSci分野に参入し、ブロックチェーン技術の利点を科学的研究の分散化および透明性と組み合わせる方法を模索しています。この取り組みは、科学的研究のエコシステムを再構築することを目的としています。





こうした背景から、DeSciプロジェクトが急速に台頭しています。その中には、科学データの共有と検証に焦点を当てたもの、より公平でオープンな科学研究資金調達メカニズムの構築を目指すもの、ブロックチェーン技術を活用して研究結果の独自性と知的財産を保護しようとするものなどがあります。Messari ResearchによるDeSciトラックの分類によると、主なカテゴリーには、資金調達、研究、データ、ピアレビュー、出版、インフラとサービス、アート、科学的なオープンエコシステム、コミュニティなどがあります。注目すべきは、DeSciプロジェクトの50%が過去1年以内に設立されていることです。下図から見て取れるように、DAOがDeSciのエコシステム内で最も発展している一方で、NFTに関連するものなど、その他の概念は比較的初期段階にとどまっています。









一方、DeSci分野への関心が高まり続ける中、市場ではより幅広い投資機会も生まれています。









リファンピシン（Rifampicin）は細菌のRNA合成を抑制する広域抗生物質です。 高い殺菌効果を持ち、結核、ハンセン病、トラコーマ、レジオネラ症などの治療に使用されます。





ウロステアチンAは、分子式C₁₃H₈O₄の有機化合物で、ウロステアチン類に属します。これはエラグタンニンの代謝産物です。





SCIHUBは、科学寄付という概念に基づくオープンソースの学術論文ライブラリです。2011年に神経科学者のアレクサンドラ・エルバキアン（Alexandra Elbakyan）氏によって創設され、学術論文を誰もが無料で利用できるようにすることを目的としています。しかし、著作権侵害の懸念が提起されています。WTFアカデミーの創設者はSCIHUBトークンの総供給量の22%を購入し、その後、SCIHUBへの支援の意思表示として、その20%をアレクサンドラ・エルバキアン（Alexandra Elbakyan）氏のウォレットに送金しました。

















