DeFi App（HOME）：オンチェーン金融体験を再定義する次世代DeFiポータル













「ユニバーサル・チェーン・アブストラクション」の概念に基づき、生体認証によるセキュリティ技術を組み合わせたDeFi Appは、真のワンクリックによるクロスチェーン取引と資産管理を実現します。ブリッジ、KYC認証、ガス代が不要で、複数のチェーンおよび端末間を自由に行き来しながら、資産の移動、利回りの獲得、デリバティブの取引など、オンチェーン操作の効率とセキュリティが大幅に向上します。









DeFi App最大の強みは、その強力な統合力にあります。本プラットフォームは、資産管理、クロスチェーンブリッジ、DEX取引、収益アグリゲーション、流動性マイニングなど、複数の主流DeFiプロトコルおよびサービスを統合しています。ユーザーは複数のdAppを頻繁に切り替えることなく、単一のインターフェースで全てのオンチェーン操作を完了でき、学習コストと参入障壁を大幅に低減します。









本プラットフォームは「スマートアカウント」アーキテクチャを導入し、アカウント抽象化をサポートしています。これにより、SNSログイン、自動戦略設定、複数トランザクションのバッチ実行などが可能となり、柔軟性が向上するだけでなく、Web3製品のユーザーフレンドリーな進化を促進します。









DeFi Appの機能はあらゆるレベルのユーザーのニーズに応えるよう設計されており、「ワンストップ・オンチェーン金融体験」を提供します。暗号資産初心者から、効率と戦略性を追求する上級者まで、それぞれに適したツールとサービスが揃っています。主な特徴は以下の通りです：





クロスチェーントークンスワップ：EVMやソラナなど主流チェーン間での資産スワップをガス代なしで実行でき、クロスチェーン操作を大幅に簡素化。

AIアシスタント「Jarvis」：内蔵されたAIアシスタントJarvisが、資産配分の最適化、最適な取引ルートの提案、新規ユーザーへの操作アドバイスなどを提供。

分散型デリバティブ取引：上級者ニーズに応える無期限先物取引機能を提供。

流動性マイニングおよびレンディングサービス（近日公開）：自動収益アグリゲーションおよびオンチェーンレンディング機能の導入を予定し、DeFiシナリオをさらに拡充。









DeFi Appは、2025年第2四半期初頭にネイティブトークン「HOME」を発行予定です。このトークンは、プラットフォームのアクセス権、ガバナンス権、手数料割引、エコシステムインセンティブなどを担います。





トークン設計メカニズム：HOMEは「使えば使うほど価値が増す」モデルで設計されており、クロスチェーンでの流通にも対応することで、全体的な流動性と実用性を高めます。

資金調達とトークン配分：プロジェクトはすでに評価額$1億で資金調達を完了しており、総供給量の4%に相当する4億枚のHOMEトークンを販売済みです。今後、非米国準拠ユーザーを対象に3%の公開販売を予定しています。









グローバルな暗号資産取引プラットフォームとして、MEXCは高い流動性、多様な資産ラインナップ、低手数料戦略、優れたユーザー体験を備えており、HOMEプロジェクトにとって理想的な選択肢となっています。投資家はMEXCを通じてHOMEトークンを簡単に取得し、今後のエコシステム開発に参加することができます。





取引手順：

2）検索バーで「HOME」と入力し、現物または先物を選択

3）注文タイプ、数量、価格などの数値を入力して取引完了





MEXCは新規プロジェクトに対する高い先見性とリソース統合能力を備えており、優良なWeb3プロジェクトの成長を長期的に支援することで、潜在力ある資産の配分先として欠かせないプラットフォームとなっています。



