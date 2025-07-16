DeFiが大規模な普及フェーズへと突入する中で、ユーザーのプロダクト体験、安全性、クロスチェーン互換性、操作性に対する要求も日々高まっています。こうした市場のニーズに応える形で誕生したのが、DeFi App（HOME）です。DeFi Appは、オンチェーン操作の壁を取り払い、ユーザーの参入障壁を下げ、DeFiの主流化を促進する「すべての人のための」Web3ポータルの構築を目指す、先進的なオンチェーDeFiが大規模な普及フェーズへと突入する中で、ユーザーのプロダクト体験、安全性、クロスチェーン互換性、操作性に対する要求も日々高まっています。こうした市場のニーズに応える形で誕生したのが、DeFi App（HOME）です。DeFi Appは、オンチェーン操作の壁を取り払い、ユーザーの参入障壁を下げ、DeFiの主流化を促進する「すべての人のための」Web3ポータルの構築を目指す、先進的なオンチェー
学ぶ/人気トークンゾーン/プロジェクト紹介/DeFi App（H...世代DeFiポータル

DeFi App（HOME）：オンチェーン金融体験を再定義する次世代DeFiポータル

初級
2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#業界最新ニュース
DeFi
DEFI$0.001681-2.60%
RWAX
APP$0.00167-12.28%
Solana Name Service
SNS$0.0023419+1.52%
ビットコイン
BTC$121,568.68+0.08%
イーサリアム
ETH$4,340.67+0.08%


DeFiが大規模な普及フェーズへと突入する中で、ユーザーのプロダクト体験、安全性、クロスチェーン互換性、操作性に対する要求も日々高まっています。こうした市場のニーズに応える形で誕生したのが、DeFi App（HOME）です。DeFi Appは、オンチェーン操作の壁を取り払い、ユーザーの参入障壁を下げ、DeFiの主流化を促進する「すべての人のための」Web3ポータルの構築を目指す、先進的なオンチェーン金融ゲートウェイです。

1. プロジェクト概要：全チェーンにまたがる統一DeFiユーザー体験の創出


「ユニバーサル・チェーン・アブストラクション」の概念に基づき、生体認証によるセキュリティ技術を組み合わせたDeFi Appは、真のワンクリックによるクロスチェーン取引と資産管理を実現します。ブリッジ、KYC認証、ガス代が不要で、複数のチェーンおよび端末間を自由に行き来しながら、資産の移動、利回りの獲得、デリバティブの取引など、オンチェーン操作の効率とセキュリティが大幅に向上します。

1.1 統合型プラットフォーム：すべてのオンチェーン金融操作を一か所で完結


DeFi App最大の強みは、その強力な統合力にあります。本プラットフォームは、資産管理、クロスチェーンブリッジ、DEX取引、収益アグリゲーション、流動性マイニングなど、複数の主流DeFiプロトコルおよびサービスを統合しています。ユーザーは複数のdAppを頻繁に切り替えることなく、単一のインターフェースで全てのオンチェーン操作を完了でき、学習コストと参入障壁を大幅に低減します。

1.2 スマートアカウントシステム：ウォレットをよりスマートに


本プラットフォームは「スマートアカウント」アーキテクチャを導入し、アカウント抽象化をサポートしています。これにより、SNSログイン、自動戦略設定、複数トランザクションのバッチ実行などが可能となり、柔軟性が向上するだけでなく、Web3製品のユーザーフレンドリーな進化を促進します。

2. コア機能：初心者から上級者までを網羅


DeFi Appの機能はあらゆるレベルのユーザーのニーズに応えるよう設計されており、「ワンストップ・オンチェーン金融体験」を提供します。暗号資産初心者から、効率と戦略性を追求する上級者まで、それぞれに適したツールとサービスが揃っています。主な特徴は以下の通りです：

KYC認証不要の法定通貨入金：ウォレットを作成し、KYC認証を行わずにBTCやETHなどの暗号資産を法定通貨で購入可能。初心者の参入障壁を大幅に低減。
クロスチェーントークンスワップ：EVMやソラナなど主流チェーン間での資産スワップをガス代なしで実行でき、クロスチェーン操作を大幅に簡素化。
AIアシスタント「Jarvis」：内蔵されたAIアシスタントJarvisが、資産配分の最適化、最適な取引ルートの提案、新規ユーザーへの操作アドバイスなどを提供。
分散型デリバティブ取引：上級者ニーズに応える無期限先物取引機能を提供。
流動性マイニングおよびレンディングサービス（近日公開）：自動収益アグリゲーションおよびオンチェーンレンディング機能の導入を予定し、DeFiシナリオをさらに拡充。

3. HOMEトケノミクス：参加が価値に直結するエコシステムループの構築


DeFi Appは、2025年第2四半期初頭にネイティブトークン「HOME」を発行予定です。このトークンは、プラットフォームのアクセス権、ガバナンス権、手数料割引、エコシステムインセンティブなどを担います。

トークン設計メカニズム：HOMEは「使えば使うほど価値が増す」モデルで設計されており、クロスチェーンでの流通にも対応することで、全体的な流動性と実用性を高めます。
資金調達とトークン配分：プロジェクトはすでに評価額$1億で資金調達を完了しており、総供給量の4%に相当する4億枚のHOMEトークンを販売済みです。今後、非米国準拠ユーザーを対象に3%の公開販売を予定しています。

4. MEXCがHOMEを上場、世界規模の投資チャネルを開放


グローバルな暗号資産取引プラットフォームとして、MEXCは高い流動性、多様な資産ラインナップ、低手数料戦略、優れたユーザー体験を備えており、HOMEプロジェクトにとって理想的な選択肢となっています。投資家はMEXCを通じてHOMEトークンを簡単に取得し、今後のエコシステム開発に参加することができます。

取引手順：
1）MEXCアプリまたは公式サイトを開いてログイン
2）検索バーで「HOME」と入力し、現物または先物を選択
3）注文タイプ、数量、価格などの数値を入力して取引完了

MEXCは新規プロジェクトに対する高い先見性とリソース統合能力を備えており、優良なWeb3プロジェクトの成長を長期的に支援することで、潜在力ある資産の配分先として欠かせないプラットフォームとなっています。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

ビットコインは最も安全で分散化されたブロックチェーンネットワークとして確立されていますが、スケーラビリティとプログラマビリティの面での制約も次第に明らかになってきました。ビットコインのメインネットは、セキュリティと分散性において業界標準を築いた一方で、トランザクション処理速度とコスト効率が犠牲となり、承認時間の遅延や高額な手数料といった課題が発生しています。また、ビットコインは本来スマートコントラ

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

ブロックチェーンとAI技術の融合が加速する中、Codattaは革新的な分散型データプロトコルとして登場し、Web3の大きな課題の一つである「高品質なデータインフラの構築・管理・収益化」に取り組んでいます。AIが膨大で信頼性の高い検証可能なデータを必要とする中で、Codattaはデータ作成者とAI開発者をつなぎ、生の情報を価値ある資産裏付け型リソースへと変換するパーミッションレスのマーケットプレイス

LABUBU：トレンド玩具からミームへ、世界的ブームへの進化の軌跡

LABUBU：トレンド玩具からミームへ、世界的ブームへの進化の軌跡

Labubuをまだ持っていなくても、世界中で話題になっているこの文化現象を耳にしたことはあるでしょう。1. Labubuとは？Labubuは、ベルギー系中国人アーティスト Kasing Lung が2015年から手がけるMonstersシリーズの主人公で、その独特の「かわいいけれども凶暴」なルックスで世界中のファンを魅了しています。2019年には、Pop Martとの強力なタイアップが実現。ブライ

ブロックチェーン革命：Piネットワークが暗号資産の未来を形作る

ブロックチェーン革命：Piネットワークが暗号資産の未来を形作る

2025年を迎え、Piネットワークはチャンスと課題が交錯する重要な局面を迎えています。モバイルマイニングという野心的な実験として始まったこのプロジェクトは、今や世界中で最も話題になっているブロックチェーンプロジェクトの1つに成長しました。暗号資産の採用とコンセンサスメカニズムに対する革新的なアプローチにより、Piネットワークは従来のブロックチェーンインフラと主流ユーザー向けアプリとのギャップを埋め

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得