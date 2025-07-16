MXゾーン 12月イベントレポート









2023年最後の月に、暗号資産市場は前月からの上昇基調を維持し、緩やかに上昇しました。世界的に、市場は前回の強気市場の60%まで回復しました。1年を通して、MXトークンは価格面で他の暗号資産を上回り、ピーク時の成長率は330%を超えました。現在、MXトークンは2.80ドル前後で取引されており、250%という特筆すべき上昇率を示しています。













2023年、MEXCは合計1,339回のエアドロップイベントを開催し、賞金総額は1億ドルに達しました。12月には、4つのLaunchpoolイベントと222回のKickstarterイベントを含む226回のエアドロップイベントが開催され、合計1,745万ドルの報酬が配布されました。





MEXCのデータによると、12月の226回のエアドロップ報酬において、CAPトークンは最高で1605.66%という素晴らしい価格上昇を達成し、月間で最も高い上昇率を記録したトークンとなりました。最も価格が上昇した上位4つの暗号資産では、各トークンが400%を超える成長率を記録しています。価格上昇率が最も高かった上位10トークンでは、すべてのトークンが300%を超える成長率を示しました。





プロジェクト名 エアドロップ日時 (MXの投票日時) 価格上昇率 (12/31現在) CAP 2023/12/18 1605.66% ORDS 2023/12/28 420.7% SURFBOARD 2023/12/22 405.9% TURT 2023/12/8 401.9% IRL 2023/12/19 362.5% ROOT 2023/12/12 344.8% MWCC 2023/12/1 337.2% THL 2023/12/11 317.85% CHEERS 2023/12/9 314.8% HONOR 2023/12/13 307.5%









LaunchpoolとKickstarterは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。1000MXトークン以上を30日以上連続して保有すると、KickstarterとLaunchpoolのイベントに参加することができます。





MEXC公式サイトのトップページ上部にあるナビゲーションバーから[現物取引]を選択してください。そこに[Launchpool]と[Kickstarter]イベントにアクセスできるリンクがあります。

















免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



