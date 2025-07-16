2023年最後の月に、暗号資産市場は前月からの上昇基調を維持し、緩やかに上昇しました。世界的に、市場は前回の強気市場の60%まで回復しました。1年を通して、MXトークンは価格面で他の暗号資産を上回り、ピーク時の成長率は330%を超えました。現在、MXトークンは2.80ドル前後で取引されており、250%という特筆すべき上昇率を示しています。 MXトークンを保有することで、その価格上昇を利用する機会が2023年最後の月に、暗号資産市場は前月からの上昇基調を維持し、緩やかに上昇しました。世界的に、市場は前回の強気市場の60%まで回復しました。1年を通して、MXトークンは価格面で他の暗号資産を上回り、ピーク時の成長率は330%を超えました。現在、MXトークンは2.80ドル前後で取引されており、250%という特筆すべき上昇率を示しています。 MXトークンを保有することで、その価格上昇を利用する機会が
学ぶ/MXゾーン/収益イベント/MXゾーン 12月イベントレポート

MXゾーン 12月イベントレポート

2023年最後の月に、暗号資産市場は前月からの上昇基調を維持し、緩やかに上昇しました。世界的に、市場は前回の強気市場の60%まで回復しました。1年を通して、MXトークンは価格面で他の暗号資産を上回り、ピーク時の成長率は330%を超えました。現在、MXトークンは2.80ドル前後で取引されており、250%という特筆すべき上昇率を示しています。

MXトークンを保有することで、その価格上昇を利用する機会が得られるだけでなく、毎月の限定イベントに参加したり、無料のエアドロップ報酬を受け取ったりすることができます。MXを保有する利点についての詳細は、こちらの記事をご参照ください：MX保有の3大メリット

1. MXゾーン12月イベントレポート


2023年、MEXCは合計1,339回のエアドロップイベントを開催し、賞金総額は1億ドルに達しました。12月には、4つのLaunchpoolイベントと222回のKickstarterイベントを含む226回のエアドロップイベントが開催され、合計1,745万ドルの報酬が配布されました。

MEXCのデータによると、12月の226回のエアドロップ報酬において、CAPトークンは最高で1605.66%という素晴らしい価格上昇を達成し、月間で最も高い上昇率を記録したトークンとなりました。最も価格が上昇した上位4つの暗号資産では、各トークンが400%を超える成長率を記録しています。価格上昇率が最も高かった上位10トークンでは、すべてのトークンが300%を超える成長率を示しました。

2023年12月 優良暗号資産トップ10

プロジェクト名
エアドロップ日時
(MXの投票日時)
価格上昇率 (12/31現在)
CAP
2023/12/18
1605.66%
ORDS
2023/12/28
420.7%
SURFBOARD
2023/12/22
405.9%
TURT
2023/12/8
401.9%
IRL
2023/12/19
362.5%
ROOT
2023/12/12
344.8%
MWCC
2023/12/1
337.2%
THL
2023/12/11
317.85%
CHEERS
2023/12/9
314.8%
HONOR
2023/12/13
307.5%

2. 暗号資産エアドロップイベントへの参加方法


LaunchpoolとKickstarterは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。1000MXトークン以上を30日以上連続して保有すると、KickstarterとLaunchpoolのイベントに参加することができます。

MEXC公式サイトのトップページ上部にあるナビゲーションバーから[現物取引]を選択してください。そこに[Launchpool]と[Kickstarter]イベントにアクセスできるリンクがあります。


3. MXの購入方法


まだMXを保有しておらず、LaunchpoolやKickstarterのイベントに参加したい場合は、MEXCプラットフォームでMXトークンを購入し、一定期間保有する必要があります。条件を満たせば、これらのイベントに参加できるようになります。MXトークンの購入方法の詳細については、「1分でMXを購入する」を参照し、チュートリアルの手順に従って購入してください。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


