暗号資産ETF申請ブーム：次に承認される可能性が高い注目の暗号資産ETFは？

BTCおよびETH現物ETFの承認が業界に好影響をもたらしたことを受け、多数の金融機関が他の有望な暗号資産に注目し、この成長市場でのシェアを確保しようとETF申請を提出する動きが相次いでいます。





特に、いくつかの著名な資産運用会社が最近、*URLS-ADA_USDT*、*URLS-XRP_USDT*、*URLS-SOL_USDT*、*URLS-LTC_USDT*、*URLS-DOGE_USDT*などの人気の暗号資産を対象とした現物ETFの申請を行ったことで、ETF市場が新たな成長の段階に入り、関心が高まっていることが示されました。









2024年1月に米国証券取引委員会（SEC）がビットコイン現物ETFを承認したことは、暗号資産市場と伝統的な金融市場の両方にとって転換点となりました。データによると、ビットコイン現物ETFは初年度に著しい取引高を記録しました。最初の1ヶ月で取引高は$380億を超え、年末には$6600億を超える規模に達しました。





Coinglassのデータによると、2月26日時点で、BTC現物ETFの時価総額は$1030.8億に達し、ETH現物ETFは$895億に達しました。









BTCおよびETH現物ETFを皮切りに、金融機関は他の有望な暗号資産を対象とした新たなETF承認申請に照準を定めています。具体的には、Grayscale、VanEck、21Shares、Canary Fundsなどの企業が、SOL、DOGE、XRP、LTC、TRUMP、BONKなどの資産に対して、米国SECにETF申請を提出しています。





トークン 申請機関 XRP Grayscale, Bitwise, 21Shares, Canary Capital, Rex, WisdomTree, etc. SOL Grayscale, Bitwise, VanEck, 21Shares, Canary Capital, Rex, etc. DOGE Grayscale, Rex, VanEck, 21Shares, Canary, Bitwise, etc. ADA Grayscale AVAX Grayscale LTC Grayscale, Canary Capital, Nasdaq HBAR Canary Capital DOT 21Shares TRUMP Rex BONK Rex





現在、上位5つの暗号資産であるADA、XRP、SOL、LTC、DOGEのETF申請の進捗状況が大きな注目を集めています。最新のデータによると、機関によって承認申請のプロセスが異なっています。





2025年2月第2週、Grayscale Investmは世界初のADA現物ETFの申請を米国証券取引委員会（SEC）に提出しました。この申請は現在、SECの予備審査段階にあり、数か月以内に回答が得られる見込みです。





同時に、Bitwise Asset Management、Grayscale、21Shares、WisdomTree、Canary Capitalなど、いくつかの機関がXRP現物ETFの申請を行いました。そのうちBitwiseの申請はCboe BZX取引所を通じて正式に提出され、SECによって確認されています。これらの申請は現在審査中であり、今後数か月の間に重要な進展が予想されています。





SOL現物ETFについては、VanEck、Grayscale、Bitwise、21Shares、Canary Capitalがすべて申請を行っています。注目すべきは、GrayscaleとVanEckの申請が公開コメント期間に入ったことであり、承認プロセスにおける新たな前進を意味します。





LTC現物ETFについては、Nasdaq、Grayscale、Canary Capitalが申請を行っています。Nasdaqの申請はSECに受理され、予備審査段階に入っています。これは、SECがLTC現物ETFに対して前向きな姿勢を示していることを反映しています。





これに対し、DOGE現物ETFの進展は遅れています。NYSE Arca、Grayscale Investments、Bitwise Asset Management、21Shares、WisdomTree、Canary Capitalなどが申請を行っていますが、SECはまだ詳細を公表しておらず、その承認の見通しについては大きな不確実性が残っています。









SEC元委員長のゲイリー・ゲンスラー氏（Gary Gensler）が正式に退任し、ポール・アトキンス氏（Paul Atkins）が新委員長に就任したことで、投資家のセンチメントは悲観から楽観にシフトしました。これにより、暗号資産現物ETFの展望に対する期待が高まっています。しかし、SECがどの暗号資産を現物ETFとして承認するか、またその承認がいつ行われるかといった重要な詳細については、依然として意見の相違がみられます。





予測プラットフォームPolymarketの最新データによると、現在のところ、今年承認される可能性が最も高いのはSOL現物ETFで、その確率は85%となっています。それに僅差で続いているのが、LTC（75%）、DOGE（74%）、XRP（73%）となっています。









ブルームバーグのアナリスト、ジェームズ・セイファート氏（James Seyffart）とエリック・バルチュナス氏（Eric Balchunas）は、LTCが最も高い承認の可能性を持つと考えています。理由として、SECがLTCをビットコインのフォークとして分類し、商品として指定している点を挙げています。一方で、他のアナリストは異なる見解を示しています。例えば、暗号資産アナリストのKare氏は、ADAがSOLよりも早く承認を受ける可能性があると指摘しています。これは、カルダノがSECとの関係において比較的友好的であることが背景にあります。さらに、ADAの強力な技術的基盤と献身的なコミュニティサポートが、投資家にとって魅力的な選択肢となっていると考えられます。





まとめると、暗号資産に対するバイデン政権の厳しい姿勢とは対照的に、トランプ政権は米国をグローバルな暗号資産ハブとして位置づけることを積極的に推進し、より好ましい規制枠組みの構築に向けて取り組んできました。この政策転換により、米国における暗号資産現物ETFの成長が加速し、今後はより多くの機関投資家が参入することが期待されています。暗号資産市場への投資家の信頼が高まる中、この分野には大量の資金が流入しています。この傾向は、さまざまな現物ETFの取引高や運用資産（AUM）の大幅かつ着実な成長を後押しし、 *URLS-BTC_USDT* や *URLS-ETH_USDT*などの暗号資産に強力な底上げ材料を提供するでしょう。トランプ政権の政策方針と市場の反応との相互作用によって、暗号資産ETF市場の急速な拡大がさらに加速しています。





