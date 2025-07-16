トランプを支える暗号資産業界の大物たち：ポール・アトキンス氏、デービッド・サックス氏、そしてマスク氏の個人投資ベン

2024年12月6日— トランプ政権は最近２つの大きな決定を下しました：ポール・アトキンス（Paul Atkins）氏を米国証券取引委員会（SEC）の委員長に、そしてPayPalの共同創設者であるデービッド・サックス（David Sacks）氏をホワイトハウスの「ＡＩ・暗号資産責任者」に任命する意向を明らかにしたのです。





テスラ創業者のイーロン・マスク氏と並ぶこの2人の業界の大物は、暗号資産業界の未来に多大な影響力を発揮し、トランプ氏の政治および経済戦略において重要な役割を確立しています。彼らの動きは、世界中に広がる暗号資産投資ブームの引き金となっています。













SECの新委員長に指名されたポール・アトキンス氏は、経験豊富な金融規制の専門家であり、暗号資産の強力な支持者です。アトキンス氏は、フィンテック分野への深い理解を活かし、技術革新と規制の可能性を秘めた暗号資産プロジェクトに重点的に投資しています。





代表的な取り組みとして、アトキンス氏はReserve Rightsのアドバイザーを務め、そのトークンである*URLS-RSR_USDT*を保有しています。Reserve Rightsは、より安定的で透明性の高い暗号資産準備システムの構築を目指し、暗号資産業界により信頼性の高いインフラ支援を提供しています。アトキンス氏の指導の下、Reserve Rightsの時価総額は$9億4,800万にまで着実に成長しています。さらに、アトキンス氏の指名が発表されると、*URLS-RSR_USDT*は154.39%の急上昇を記録し、過去7日間で96.64%の上昇を見せました。









PayPalの元COOであり、ベンチャーキャピタルファンドCraft Ventures社の共同創設者であるデービッド・サックス氏は、暗号資産投資における極めて重要な人物です。2018年3月、サックス氏は早くもMulticoin Capital社に投資し、その暗号資産投資分野におけるリーダーとしての可能性を見抜きました。2018年7月までに、Multicoin社はソラナへの$2,000万の資金調達をすることで、その戦略的先見性を実証し、今では著名となっているこのプロジェクトの初期支援者の一人となりました。









ソラナの成功は、Craft Venturesの素晴らしい実績の一例にすぎません。同社はインフラに注力し、dYdX、Handshake、0xProtocolを含む12の暗号資産プロジェクトからなる多様なポートフォリオを構築しています。





分散型デリバティブ取引プラットフォームであるdYdXでは、Craft Venturesの投資発表から24時間以内に、そのトークンである*URLS-DYDX_USDT*が24.53%も急騰しました。同様に、より安全で透明性の高いインターネットドメインエコシステムの構築を目的とした分散型ドメイン名システムであるHandshakeは、時価総額が83.30%増加、7日間で137.10%の上昇を記録しました。





さらに、サックス氏は分散型取引プロトコルである0xProtocolの顧問を務め、そのトークンである*URLS-ZRX_USDT*の安定した成長をけん引しています。









テスラやSpaceXなど世界的企業の創設者であるイーロン・マスク氏は、暗号資産市場にも多大な影響を及ぼしています。暗号資産投資に対するマスク氏の型破りな投資スタイルは業界に波紋を広げ、オピニオンリーダーとして暗号資産に対する強力な影響力を示しています。









マスク氏の暗号資産投資は、主に*URLS-BTC_USDT*や*URLS-DOGE_USDT*などの主流トークンに焦点を当てています。彼は、ソーシャルメディア・プラットフォームでの頻繁な発言を通じて、これらのトークンの市場価値を大幅に上昇させました。マスク氏の支持の下、Dogecoinの時価総額はかつて$642億まで急上昇し、無数の投資家の注目を集めました。





暗号資産に直接投資するだけでなく、マスクはXの投稿やリポストを通じて、いくつかのミームプロジェクトの知名度と市場価値を高めてきました。注目すべき例としては、*URLS-CHILLGUY_USDT*および*URLS-BAN_USDT*が挙げられます。マスク氏の影響力の下、これらのプロジェクトは様々な度合いで時価総額の増加と価格の高騰を経験しました。彼の行動は、暗号資産市場に対する彼の深い興味とユニークな視点を明らかにし、暗号資産領域における彼の影響力と地位を確固たるものにしています。





トランプ大統領の在任中、暗号資産プロジェクトが雨後の筍のように急速に出現しました。SEC委員長としてReserve Rightsプロジェクトに深く関与したポール・アトキンス氏から、Craft Ventures社を通じて暗号資産分野に進出したデービッド・サックス氏、そして業界を超えた先駆者としてのイーロン・マスク氏のユニークな市場進出まで、それぞれの物語は、暗号資産が世界経済システムの不可欠な柱になりつつあるという現実の高まりを強調しています。









一般投資家にとって、これらの大物が支援する暗号資産プロジェクトに参加するための第一歩は、安全で信頼性が高く、使いやすい取引所プラットフォームを見つけることです。









