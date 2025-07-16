2025年後半の暗号資産市場の展望

2025年上半期が終了し、暗号資産市場は再びその独自の魅力と大きな可能性を存分に示しました。ビットコインやイーサリアムなど主要な暗号資産は何度も最高値を更新し、市場は活況を呈しました。
今年の下半期、暗号資産市場はどのような機会と課題に直面するのでしょうか？
米国の10年物国債利回りは、年初の4.8％から6月には4.2％へと低下しました。
米ドル指数は年間高値の106から約98まで下落しています。
ゴールドとビットコインはともに過去最高値を更新し、安全資産への資金流入が反映されています。
特に主権債務の負担増を背景に、機関投資家の間でビットコインの「デジタルゴールド」としての役割が広く認識されつつあります。暗号資産はシステムリスクをヘッジする新たな資金運用先として注目されています。
2025年は暗号資産市場への機関投資家による本格参入が加速する節目の年となります。2024年に米国でビットコイン現物ETFが承認されて以降、その流入は急速に進みました。年の半ばまでに、フィデリティやブラックロックはBTC ETF商品の運用資産（AUM）を$500億以上に拡大しました。6月時点で暗号資産関連ETFのAUMは$1.1兆を超え、取引高の約60％がプロの機関投資家、ファミリーオフィス、ヘッジファンドによるものとなっています。 一方、マイクロストラテジーやテスラなどの多国籍企業は暗号資産の保有を増やし、「柔軟な現金準備」戦略に組み込んでいます。企業の参入は「戦略的展開」から「構造的配分」へとシフトしつつあります。『Monthly Outlook：Three Themes for 2H25』のデータによると、約228社の上場企業が合計82万BTCを保有しており、これらの企業は株式や転換社債による資金調達を通じてビットコインを取得しています。その市場価値は純資産額を大きく上回っています。大規模な機関投資家の保有傾向が強まることで、BTC価格の上昇が後押しされるだけでなく、暗号資産の正当性や受容性も高まっています。
現在の市場は「スーパーサイクル」と「構造的な上昇相場」の分岐点に立っています。2017年や2021年と比べ、2025年の上昇相場はより安定しており、流動性もより広範囲に分散しています。特に以下の3つの特徴が際立っています：
「暗号資産」や「ビットコイン」といったキーワードのGoogle検索数は、まだ過去最高には達しておらず、個人投資家によるバブルは発生していないことを示しています。
ビットコインのアドレス数は着実に増加しており、アクティブなアドレス数は150万件以上を維持しています。
レイヤー1およびレイヤー2の取引高は前月比で40％以上増加しています。
過去の上昇相場では多くのトークンが同時に急騰する傾向がありましたが、今回のサイクルは「価値の選別」が進む市場に似ています。AI、現実資産（RWA）、レイヤー2プロトコルを中心としたトークンが持続的な成長ポテンシャルを示しています。
これまで盛り上がりを見せていたGameFiやSocialFiなどの分野は、2025年半ばにかけて「持続可能な経済モデルとユーザー定着」に焦点を当てたプロダクト形態へと徐々に進化しています。
2025年後半も、技術革新は暗号資産エコシステムの深化を推進する根幹の原動力であり続けるでしょう。
現実資産（RWA）のトークン化は、ブロックチェーン業界で最も注目されるテーマのひとつです。現在、イーサリアムがRWA市場で圧倒的な地位を維持している一方、成熟したDeFiプラットフォームであるソラナはRWA分野への進出を拡大しています。RWAのデータによると、2025年6月17日時点でオンチェーン上のRWA総価値は$238億を超えており（ステーブルコインを除く）、内訳はプライベートクレジットが$138億、米国政府債券が$74億、商品が$16億となっています。
ブラックロックは、RWA市場の規模が2030年までに$16兆に達するとの予測を示しています。RWAのさらなる深化に伴い、発行者、カストディ銀行、投資家、そしてブロックチェーン関連企業など、RWAエコシステムを構成するプレイヤーが急速に成長しています。資産運用、銀行向けIT、クロスボーダー決済といった分野での投資機会が期待されており、DeFiとTradFiの本格的な融合が現実味を帯びてきています。
2024年末にEIP-4844（プロト・ダンクシャーディング）が有効化されて以来、イーサリアムのレイヤー2エコシステムは爆発的な成長を遂げています。EIP-4844によりブロブ取引が導入され、レイヤー2のガス代が大幅に削減されたことで、開発者やユーザーによる大規模な採用が可能となりました。2025年後半に入り、レイヤー2の進化は単なる「スケーリング」にとどまらず、「パフォーマンスの最適化」「エコシステムの深化」「商業的な持続可能性」といった次のフェーズへと移行しています。 1) 最新のL2Beatのデータによると、レイヤー2ネットワーク上の預かり資産（TVL）は$430億を突破し、アクティブユーザー数も増加傾向にあります。
2) zkRollup分野は2025年に入り成熟期を迎え、zkSync Era、Scroll、Polygon zkEVMといった代表的プロジェクトが、EVM互換性と安定したメインネット運用を実現しました。これにより、従来の課題であった高い移行コストや開発ツールの不足は大きく改善されています。
3) レイヤー2ソリューションは「L3／L4」アーキテクチャの模索を加速しており、アプリケーション特化型ロールアップを通じて、軽量かつ柔軟なアプリケーションチェーンの構築が進んでいます。このトレンドは、高頻度取引、プライバシー計算、オンチェーンAI推論などの領域において、Web3アプリケーションの競争力をさらに押し上げると期待されています。
2025年前半、米国の暗号資産政策はこれまでにない大きな変化を遂げました。中でも、ステーブルコインに関する法整備が最も早く実現される見通しです。現在、下院では「STABLE Act」、上院では「GENIUS Act」がそれぞれ超党派の支持を得て進められており、6月11日には上院がGENIUS法案を可決し、下院に送付しました。これらの法案では、準備金要件、マネーロンダリング対策、破綻時の保護措置、消費者保護規定などが盛り込まれており、ステーブルコイン市場に対する規制枠組みが一段と明確化されつつあります。 ステーブルコインに関する法案に加え、米国下院金融サービス委員会は「CLARITY Act」を正式に提出しました。この法案は、暗号資産に関するSECとCFTCの規制の境界を明確に定義し、資産の特性に応じて規制を区分することを目的としています。これにより、暗号資産市場の規制環境がより明確かつ透明になり、市場の不安定さが軽減され、投資家の信頼向上が期待されます。
2025年下半期の暗号資産市場は、もはや単なる「センチメント主導の強気相場」ではなく、複雑な生態系の進化が始まる節目となるでしょう。テクノロジー、資本、規制、ユーザー採用といった多様な力が相まって、暗号資産市場は投機的なフェーズから基盤的なデジタル資産インフラへと大きく飛躍します。
綿密な市場分析と合理的な投資判断によって、投資家は2025年後半に多くの機会を捉え、資産の成長を実現できると期待されます。MEXCは技術革新の最前線に立ち、グローバルユーザーに対し、低障壁で効率的かつ安全な取引チャネルを提供しながら、暗号資産の無限の可能性を共に探求していきます。
