2025年後半の暗号資産市場の展望





今年の下半期、暗号資産市場はどのような機会と課題に直面するのでしょうか？













米国の10年物国債利回りは、年初の 4.8％ から6月には 4.2％ へと低下しました。

米ドル指数は年間高値の 106 から約 98 まで下落しています。

ゴールドとビットコインはともに過去最高値を更新し、安全資産への資金流入が反映されています。





特に主権債務の負担増を背景に、機関投資家の間でビットコインの「デジタルゴールド」としての役割が広く認識されつつあります。暗号資産はシステムリスクをヘッジする新たな資金運用先として注目されています。





















現在の市場は「スーパーサイクル」と「構造的な上昇相場」の分岐点に立っています。2017年や2021年と比べ、2025年の上昇相場はより安定しており、流動性もより広範囲に分散しています。特に以下の3つの特徴が際立っています：









「暗号資産」や「ビットコイン」といったキーワードのGoogle検索数は、まだ過去最高には達しておらず、個人投資家によるバブルは発生していないことを示しています。

ビットコインのアドレス数は着実に増加しており、アクティブなアドレス数は150万件以上を維持しています。

レイヤー1およびレイヤー2の取引高は前月比で40％以上増加しています。









過去の上昇相場では多くのトークンが同時に急騰する傾向がありましたが、今回のサイクルは「価値の選別」が進む市場に似ています。AI、現実資産（RWA）、レイヤー2プロトコルを中心としたトークンが持続的な成長ポテンシャルを示しています。









これまで盛り上がりを見せていたGameFiやSocialFiなどの分野は、2025年半ばにかけて「持続可能な経済モデルとユーザー定着」に焦点を当てたプロダクト形態へと徐々に進化しています。









2025年後半も、技術革新は暗号資産エコシステムの深化を推進する根幹の原動力であり続けるでしょう。





















ブラックロックは、RWA市場の規模が2030年までに$16兆に達するとの予測を示しています。RWAのさらなる深化に伴い、発行者、カストディ銀行、投資家、そしてブロックチェーン関連企業など、RWAエコシステムを構成するプレイヤーが急速に成長しています。資産運用、銀行向けIT、クロスボーダー決済といった分野での投資機会が期待されており、DeFiとTradFiの本格的な融合が現実味を帯びてきています。

















2) zkRollup分野は2025年に入り成熟期を迎え、zkSync Era、Scroll、Polygon zkEVMといった代表的プロジェクトが、EVM互換性と安定したメインネット運用を実現しました。これにより、従来の課題であった高い移行コストや開発ツールの不足は大きく改善されています。





3) レイヤー2ソリューションは「L3／L4」アーキテクチャの模索を加速しており、アプリケーション特化型ロールアップを通じて、軽量かつ柔軟なアプリケーションチェーンの構築が進んでいます。このトレンドは、高頻度取引、プライバシー計算、オンチェーンAI推論などの領域において、Web3アプリケーションの競争力をさらに押し上げると期待されています。

























2025年下半期の暗号資産市場は、もはや単なる「センチメント主導の強気相場」ではなく、複雑な生態系の進化が始まる節目となるでしょう。テクノロジー、資本、規制、ユーザー採用といった多様な力が相まって、暗号資産市場は投機的なフェーズから基盤的なデジタル資産インフラへと大きく飛躍します。





綿密な市場分析と合理的な投資判断によって、投資家は2025年後半に多くの機会を捉え、資産の成長を実現できると期待されます。MEXCは技術革新の最前線に立ち、グローバルユーザーに対し、低障壁で効率的かつ安全な取引チャネルを提供しながら、暗号資産の無限の可能性を共に探求していきます。









免責事項：暗号資産取引にはリスクが伴います。本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



