2024年は暗号資産業界にとって激動の年となり、重要な出来事がこの業界を大きく揺るがしました。BTCの新高値更新からミームトークンの爆発的なトレンドまで、暗号資産の歴史において重要な節目となった2024年の主な出来事を振り返ります。









2024年1月10日（米東部標準時）、SEC（米証券取引委員会）は11のビットコイン現物ETFを承認し、翌日から取引が開始されました。その後、5月24日には最初の8つのイーサリアム現物ETFが承認され、7月23日から正式に取引がスタートしました。





これらのETFの承認は、暗号資産業界が伝統的な金融市場へ進出する上での重要な一歩となりました。このマイルストーンは、暗号資産への投資経路を多様化させるだけでなく、業界が成熟と標準化に向かう兆候でもあります。これにより、将来的にはより多くの暗号資産が金融市場に参入するための基盤が築かれ、伝統的な金融市場とのさらなる統合の時代が幕を開けました。









2024年、イーサリアムは「Dencun（カンクン）」アップグレードという歴史的な進化を遂げました。このアップグレードでは、Proto-Danksharding（EIP-4844）などの革新的な提案が導入され、長年の課題であったトランザクションの混雑やガス代の高騰という問題を解消しました。アップグレード後、メインチェーンのトランザクション処理能力、ユーザーのガス代、ネットワークのスケーラビリティ、そしてセキュリティが大幅に向上しました。





このアップグレードにより、イーサリアムはブロックチェーン分野における技術的リーダーシップをさらに強化し、Layer 2（レイヤー2）ソリューションの成長を加速させました。この変革は、イーサリアムの従来の支配力に挑戦すると同時に、将来の暗号資産エコシステムにおいて新たな可能性を切り開くものです。









2024年4月20日、ブロック高840,000でビットコインの4回目の半減期が成功裏に完了し、マイニング報酬が6.25BTCから3.125BTCに減少しました。





ビットコイン半減期は約4年ごとに発生し、新しいビットコインの発行速度を半分にするイベントです。この仕組みにより、ビットコインの経済モデルにデフレ的な圧力が加わり、希少性、価値の保持、および暗号資産としての持続可能性が保証されます。ビットコイン市場の強気相場を牽引する要因としても広く認識されています。









FTXの崩壊後、ソラナチームは迅速に戦略を調整し、高TPS、低手数料、並列処理の利点を活用して、多数のプロジェクトとユーザーを引き付けました。これにより、DeFi、流動性ステーキング、ミームトークン、決済などの分野でソラナのエコシステムが拡大しました。さらに、高評価のプロジェクトやコラボレーターとの提携に成功し、エコシステムの多様化と深化を実現しました。





また、ソラナを基盤とする人気のミームトークンの出現もソラナ復活の大きな原動力となりました。特に *URLS-WIF_USDT*、*URLS-BONK_USDT*、*URLS-BOME_USDT *といった一部のトークンは高い人気を集め、大きな資産効果を生み出し、多くのユーザーをソラナネットワークに引き付けました。一方、*URLS-SOL_USDT* も強い反発を見せ、一時$260の高値をつけ、時価総額は$1000億を超えました。









TON（The Open Network）は2024年に開発の頂点を迎え、ユニークなゲームプレイと報酬メカニズムで多数のプレイヤーを魅了しました。しかし、TONゲームブームが世界を席巻している最中に、Telegramの創業者パベル・デュロフ氏が違法な金融活動へ関与したとして逮捕されるという事態が発生しました。





これに対し、公式チームは「Resistance Dog（抵抗の犬）」という抗議運動を立ち上げ、創業者の状況への不満と連帯を表明しました。この運動は各方面から強い支持を得ると同時に、*URLS-REDO_USDT* の市場価値を大きく押し上げました。デュロフ氏の法的問題が続いている中、この「REDO」を象徴とする抵抗の精神は、コミュニティ内で大きな共鳴を呼び起こしました。









2024年、ミームトークンは強い市場コンセンサスと巨大な資産効果に支えられ、大きな注目と資金流入を集めました。特にソラナやBaseを基盤とする一連のミームトークンは人気を博しました。これにより暗号資産市場の活況がさらに押し上げられるとともに、投資家にとっても大きなリターンをもたらしました。ただし、ミームトークンは高いリスクとボラティリティを伴うため、参入する際には冷静かつ慎重な判断が求められます。









トランプ氏の大統領選勝利は、ビットコイン価格の急騰を引き起こしただけでなく、初となる暗号資産に精通した政府への期待感を高めました。暗号資産が世界的に広く採用され、認知が進む中、より多くの政治家や政府機関が暗号資産や関連技術に注目し、研究を進めています。





トランプ政権の発足により、暗号資産政策の緩和や規制の枠組みの改善が期待されています。将来的には、政策が明確化され、規制システムが整備されるにつれて、暗号資産のより広範な応用と深い統合が進むでしょう。









トランプ氏の勝利と新政権発足に伴い、ビットコイン価格は新たな高値を何度も更新しました。12月4日、トランプ氏はSNSでポール・アトキンス氏をSECの新議長に指名すると発表。このニュースを受けて、*URLS-BTC_USDT** は初めて$100,000の壁を突破し、$101,960に達しました。これによりビットコインの時価総額は2.1兆ドルに到達しました。













2024年9月、暗号資産市場が回復する中、AIをテーマとしたミームトークンが急速に人気を集めました。*URLS-GOAT_USDT* のようなトークンは、暗号資産市場におけるAI分野への関心を引きつけただけでなく、トークン化が未来のトレンドを捉える潜在力を示しました。技術の進化と市場需要の拡大が進む中、AIエージェントのようなトークン化プロジェクトが将来的により重要な役割を果たし、暗号資産市場の多様化に新たな活力を注ぎ込むと期待されています。



