Crypto AI 2.0：MCP × AIエージェントが切り拓く革新と次なる熱狂の波









Model Context Protocol（MCP）とは、異なるAIシステムとブロックチェーン環境との間に存在する壁を取り払い、双方向でのスムーズな連携を可能にするオープンソース規格です。従来、AIアプリケーションはそれぞれ独立したサイロ型で存在し、個別のブロックチェーンやデータソースに接続するには、都度カスタムAPIの開発が必要でした。この手法は時間とコストがかかるだけでなく、柔軟性に欠け、アクセス権限やインターオペラビリティといった面でも多くの課題がありました。





MCPはこれらの課題を解決するために、AIのためのUSBインターフェースのような役割を果たす、汎用的なコネクターとして機能することを目指しています。AIモデルやエージェントが通信を行い、リアルタイムデータを取得し、ブロックチェーンベースのシステムと連携できる標準化された手段を提供します。この仕組みにより、開発プロセスは大幅に簡素化され、効率的かつスケーラブルなAI × ブロックチェーンのエコシステムが実現可能となります。





MCPの中核的な価値は、分散型AIがその環境と意味のある形で相互作用できるようにする点にあります。MCPは、自動化されたタスクの実行、文脈の理解、オンチェーンでのフィードバックといった機能を、安全で権限管理されたフレームワークの中でサポートします。さらに、フルチェーン対応のセマンティックレイヤーを通じて、AIモデルがタスクを解釈し、関連する文脈にアクセスし、自律的かつ検証可能な方法で処理を完了するための構造を提供しています。









MCPプロトコルは、AIモデルがブロックチェーン上で動作し、タスクを実行し、フィードバックを提供し、報酬を得るための包括的な汎用プロトコルレイヤーを構築するように設計されています。これにより、AIモデルをオンチェーンで効率的に活用するという課題を解決するだけでなく、Web3世界が「インテント駆動型」パラダイムへと移行するための体系的な支援も提供します。





MCPプロトコルの中核的な強みは、そのフルチェーン対応セマンティックレイヤー設計にあります。このレイヤーは、モデルのアイデンティティメカニズム、コンテキスト収集と意味解釈システム、タスクの分解・実行フレームワーク、インセンティブとフィードバックの仕組みなどを包括しています。この仕組みにより、AIモデルは独自のオンチェーンアドレスを持ち、権限認証システムを通じて資産の受け取り、トランザクションの実行、スマートコントラクトの呼び出しなどが可能となり、ブロックチェーン上で「一級アカウント（first-class accounts）」として振る舞えるようになります。さらに、MCPプロトコルはオンチェーン状態、オフチェーンデータ、過去のインタラクション履歴を抽象化することで、AIモデルに明確なタスク構造と環境コンテキストを提供し、意味的・文脈的に複雑な命令を実行できる環境を実現しています。













Virtualsは、以下の取り組みを含む一連のプロジェクトを立ち上げています：VPN（Virtuals Partners Network）、ACP（Agent Commerce Protocol）、Points（ロイヤルティシステム）、およびGenesis（新たなローンチメカニズム）です。VPNは、投資家、分野別の専門家、学術関係者、開発者をつなぐことで、AIと暗号資産の交差点を再定義することを目指しています。ACPは、AIエージェント同士が自律的に対話・協働・取引できる商業エコシステムの構築を進めています。ポイントシステムは、ユーザーのエンゲージメントを追跡し、特別なLaunchpad参加権を付与します。Genesisは、ポイントに基づくアクセス制御、オンチェーンでのトークン配布手法、返金保証を特徴とする、新しいローンチメカニズムを導入しています。 は、以下の取り組みを含む一連のプロジェクトを立ち上げています：VPN（Virtuals Partners Network）、ACP（Agent Commerce Protocol）、Points（ロイヤルティシステム）、およびGenesis（新たなローンチメカニズム）です。VPNは、投資家、分野別の専門家、学術関係者、開発者をつなぐことで、AIと暗号資産の交差点を再定義することを目指しています。ACPは、AIエージェント同士が自律的に対話・協働・取引できる商業エコシステムの構築を進めています。ポイントシステムは、ユーザーのエンゲージメントを追跡し、特別なLaunchpad参加権を付与します。Genesisは、ポイントに基づくアクセス制御、オンチェーンでのトークン配布手法、返金保証を特徴とする、新しいローンチメカニズムを導入しています。













Darkは、ソラナ上に構築された実験的なMCPネットワークであり、Trusted Execution Environments（TEE）に焦点を当てています。新しいツールの自動統合やオンチェーンでのインタラクションを可能にすることで、Darkは分散型テクノロジーにおけるイノベーションの推進を目指しています。ただし、プロジェクトの多くの機能はまだ構想段階にあり、正式なローンチには至っていません。

























DeMCPは、4月25日に正式ローンチされ、最初の1時間で取引高が8桁に迫る勢いを記録しました。DeMCPは、GPT-4やClaudeといった大規模言語モデルへの割引アクセスを提供するWeb3 MCPマーケットプレイスです。このプラットフォームはTEE（Trusted Execution Environments）およびオンチェーンのセキュリティ機構を活用しており、Phala Networkとの技術提携も発表されています。 は、4月25日に正式ローンチされ、最初の1時間で取引高が8桁に迫る勢いを記録しました。DeMCPは、GPT-4やClaudeといった大規模言語モデルへの割引アクセスを提供するWeb3 MCPマーケットプレイスです。このプラットフォームはTEE（Trusted Execution Environments）およびオンチェーンのセキュリティ機構を活用しており、Phala Networkとの技術提携も発表されています。





















しかしながら、この組み合わせの完全な潜在能力を発揮するには、いくつかの重要な課題を克服する必要があります。技術的なスケーラビリティ、モデルの信頼性、エージェントのセキュリティといった問題に対処しなければ、長期的な成長は望めません。加えて、Web3 AI分野における激しい競争により、差別化され、技術的に優れたプロジェクトだけが注目を集めることになるでしょう。また、規制の不確実性もさらなる障害となっています。AIがより自律的になり、金融システムと統合されるにつれ、コンプライアンスは導入とユーザーの信頼を形成するうえで、ますます重要な役割を果たすことになります。こうしたシステムが、進化するグローバル基準と整合することが不可欠となるでしょう。









Crypto AIの物語はすでに後半戦に突入しており、MCPとAIエージェントの組み合わせが、その主役の座につきつつあります。この技術は、私たちが分散型インテリジェンスを構築し、活用し、利益を享受する方法を根本から再構築する可能性を秘めています。開発の加速とともに、現実世界での応用も見え始めており、MCPは将来的に、ブロックチェーンネイティブなAIシステムの新たな世代の基盤となる可能性があります。その影響が完全に現れるには時間がかかるかもしれませんが、ひとつ確かなことがあります。それは、MEXCがこの変革の最前線に立ち続け、Crypto AIの未来を発見し、関与するための、安全で効率的かつ低障壁なプラットフォームを提供し続けるということです。





今すぐ MEXC でMCP + AIエージェントの機会を探求し、次なるテクノロジーの大波に乗りましょう。





免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



