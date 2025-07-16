現代の高度にネットワーク化された世界では、あらゆるニュースや動きが情報と価値を急速に変換させる可能性があります。アルゼンチン大統領に関連するトークン、LIBRAの劇的な上昇と下落、また著名なベンチャーキャピタル企業ai16zの創設者であるShaw氏のハッキング事件、一見関連のないこれらの2つの出来事は、重大な問題を浮き彫りにしています。暗号資産に対する熱狂は、ソーシャルメディアプラットフォームの隠現代の高度にネットワーク化された世界では、あらゆるニュースや動きが情報と価値を急速に変換させる可能性があります。アルゼンチン大統領に関連するトークン、LIBRAの劇的な上昇と下落、また著名なベンチャーキャピタル企業ai16zの創設者であるShaw氏のハッキング事件、一見関連のないこれらの2つの出来事は、重大な問題を浮き彫りにしています。暗号資産に対する熱狂は、ソーシャルメディアプラットフォームの隠
騒動が激化：LIBRAトークン事件とShaw氏のアカウントのハッキングがユーザーの警戒心を高める

2025/7/16MEXC
0m
現代の高度にネットワーク化された世界では、あらゆるニュースや動きが情報と価値を急速に変換させる可能性があります。アルゼンチン大統領に関連するトークン、LIBRAの劇的な上昇と下落、また著名なベンチャーキャピタル企業ai16zの創設者であるShaw氏のハッキング事件、一見関連のないこれらの2つの出来事は、重大な問題を浮き彫りにしています。暗号資産に対する熱狂は、ソーシャルメディアプラットフォームの隠れたセキュリティ脆弱性と深く絡み合い、機会とリスクが共存する複雑なエコシステムを作り出しています。

LIBRAトークンの物語が紐解かれる


2月15日、アルゼンチン大統領ハビエル・ミレイ氏の公式アカウントが突如、トークンコントラクトアドレスとともに、LIBRAという名のミームコインの立ち上げを発表しました。この発表は暗号資産市場に衝撃を与えました。LIBRAの価格は急騰し、時価総額は一時$40億を突破し、取引ペア *URLF-LIBRA_USDT* は投資家の注目を集め、市場の熱狂を再燃させました。しかし、わずか4時間後、ミレイ大統領はツイートを削除し、LIBRAの発表について自分は知らなかったと主張しました。これにより、LIBRAの価格は即座に急落し、市場のセンチメントは一瞬で逆転しました。その後、同日午後、Web3 AIインフラレイヤーであるKIPプロトコルが「Viva la Libertad」プロジェクトを立ち上げたことを明らかにしました。これはアルゼンチンの民間企業を支援するためのものであり、削除されたツイートに関する疑問に答える形で、ミレイ大統領がLIBRAプロジェクトの開発に関与していないことを強調しました。

論争がさらに深まる中、2月16日、アルゼンチンの野党はミレイ大統領の弾劾手続きを開始しました。大統領は権力の乱用と国民を誤解させる行為を行い、アルゼンチンの経済安定を脅かす可能性があるとして非難されました。

KIPプロトコルは声明を発表し、LIBRAトークンが同プロトコルの「Viva la Libertad」プロジェクトの一環であり、暗号資産技術を通じてアルゼンチンの民間企業を支援することを目的としていると説明しました。また、ミレイ大統領がLIBRAプロジェクトの開発に関与しておらず、彼のアカウントから投稿されたツイートはKIPプロトコルとは無関係であることを強調しました。さらに、KIPプロトコルは、トークンの立ち上げおよびマーケットメイクはすべてKelsier Venturesとプロジェクトの創始者であるヘイデン・デイビス氏（Hayden Davis）によって行われたことを明らかにしました。KIPプロトコルは、トークンの立ち上げ後に資金提供を受ける技術プロジェクトの選定を管理・監督するよう招待され、AIイニシアチブ向けの技術インフラを提供する役割を担っていたとのことです。なお、ミレイ大統領がX上でこのプロジェクトについて投稿した際、KIPプロトコルは関与していませんでした。

しかし、事態はそう簡単には収束しませんでした。2月18日、ミレイ大統領は再びXに登場し、LIBRAトークンの購入方法に関するチュートリアルを共有しました。これを受け、LIBRAは一時的に$0.70を超え、わずか10分で130%以上急騰。24時間で78%の上昇を記録し、現在の時価総額は$7億に達しています。

ai16z創設者Shaw氏のアカウントがハッキングされる


LIBRAトークンを巡る論争のさなか、また新たなサイバーセキュリティ事件が発生しました。ai16zの創設者であるShaw氏のXアカウントがハッキングされた疑いがあり、そのメッセージには、Eliza詐欺に関連すると思われる偽のリンクが含まれていました。

報告によると、Shaw氏のツイッターアカウントはハッキングされた後、一見普通のツイートが投稿されましたが、そのツイートには高利回りの投資機会を装った詐欺リンクが隠されていました。ユーザーがこのリンクをクリックし、個人情報を入力したり、送金したりすると、重大な金銭的損失やデータ漏洩のリスクが生じる可能性があります。

MEXCのセキュリティ勧告


LIBRAトークンの騒動からai16z創業者Shaw氏のアカウントハッキングに至るまで、それぞれの出来事は、ユーザーのセキュリティが最も重要であることを強く再認識させます。情報が氾濫し、データセキュリティの問題が至る所にある時代において、暗号資産を保有するすべての人々にとって、サイバーセキュリティに対する意識を高め、暗号資産に対する保護能力を強化することが不可欠となっています。

アカウントセキュリティ管理の強化


  • パスワードのセキュリティ強化：パスワードはユーザーアカウントを保護する上で最も重要です。ユーザーは定期的にパスワードを更新し、複雑で推測されにくい組み合わせをパスワードとして設定すべきです。また、複数のプラットフォームで同じパスワードを使用することは避けましょう。そうすることで、1つのアカウントがハッキングされた場合でも、他のアカウントが危険にさらされるのを防ぐことができます。
  • 2段階認証の有効化：2段階認証は、安全性をさらに高める効果的なセキュリティ対策です。この機能がサポートされているプラットフォームで2段階認証を有効にし、ログイン時に追加の認証コードや生体認証が必要となるようにしましょう。これにより、ブルートフォース攻撃やフィッシング攻撃によってハッカーがアカウントを乗っ取るのを効果的に防ぐことができます。

偽情報や詐欺に対する注意を怠らない


  • 情報源の確認：不明な情報源からの情報については、注意を払い、確認を行うべきです。マルウェアやウイルス感染を防ぐため、不審なリンクをクリックしたり、不明な添付ファイルをダウンロードしないようにしてください。高リターンを謳う投資機会や賞金情報については、冷静な判断を保ち、盲目的に流行を追ったり、信頼性の確認されていない情報源を信用しないようにしてください。
  • 詐欺に対する意識を強化：一般的な詐欺の手口を理解し、詐欺防止への意識を高めてください。詳細については、こちらをご覧ください：暗号資産アカウント詐欺について

個人情報の保護


  • 個人情報を厳重に管理：個人情報は貴重な資産です。個人情報を慎重に取り扱い、不必要に公開しないようにしましょう。例えば、ソーシャルメディア上で個人情報を安易に共有することは避けましょう。
  • プライバシーポリシーを読む：個人情報が必要なプラットフォームやサービスを利用する際には、プライバシーポリシーを注意深く読み、データが適切に保護されていることを確認しましょう。プラットフォームやサービスがどのように個人情報を収集、使用、保存、共有するのか、またユーザーの権利や責任について理解しておきましょう。

暗号資産市場では、安全で信頼性の高い取引プラットフォームを選ぶことが極めて重要です。例えば、MEXC取引所は、コールドストレージ技術、2段階認証、リアルタイムのリスク管理など、ユーザーを保護するための複数のセキュリティ対策を導入しています。取引プラットフォームを選ぶ際には、資産の盗難や取引損失のリスクを軽減するために、堅牢なセキュリティメカニズムを備えた取引プラットフォームを第一に優先すべきです。さらに、MEXCは定期的にセキュリティに関するヒントや教育コンテンツを公開しており、ユーザーがセキュリティ意識を高めるのに役立ちます。例えば、「フィッシング攻撃とは？」や「アカウントの安全性を高める6つの方法」などを提供しています。これらの取り組みは、セキュリティの向上だけにとどまらず、暗号資産業界の健全な発展にも貢献しています。


免責事項：暗号資産取引にはリスクが伴います。本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


