企業と政治の巨頭が衝突：トランプとマスクの対立による暗号資産の混乱

2025/7/16
わずか1週間の激動の中で、ドナルド・トランプ米大統領と世界的な億万長者イーロン・マスク氏の関係は、信頼されたホワイトハウスの同盟者から、SNS上で激しい争いを繰り広げるライバル関係へと一変しました。政策上の意見の相違から始まったこの対立は、すぐに公の場で激化、個人的な恨みを超えた緊張関係が露呈し、暗号資産市場の未来に深刻な衝撃をもたらしています。

1. 政経・ビジネス同盟から決別へ


トランプとマスクの「蜜月関係」は、トランプがホワイトハウスに復帰し、テクノロジー業界に接近したことで始まりました。2025年初頭、トランプ政権は「アメリカの戦略的ビットコイン準備金（American Strategic Bitcoin Reserve）」政策を打ち出し、ビットコインをはじめとする主要な暗号資産を準備金として保有し、米国を世界的な暗号資産のハブと位置付ける方針を明らかにしました。一方、マスクの企業も、この政策の恩恵を受け、テスラは電気自動車の税控除を継続、スペースXは数十億ドルの政府契約を獲得しました。

しかし、2025年6月にトランプが「One Big Beautiful Bill Act（巨大で美しい法案）」と呼ばれる新法案を発表したことで両者の関係に亀裂が生じました。この法案は、電気自動車の補助金削減、財政赤字の拡大、大規模な政府支出を含む内容から批判を浴びました。マスクは公にこの法案を「吐き気を催すような悪法」と非難し、さらにトランプ氏とジェフリー・エプスタイン氏のつながりを示唆することで対立を激化させました。

トランプ氏は即座に報復し、マスク氏が民主党候補を支持した場合、テスラやスペースXなどのマスク氏の企業に対する連邦政府の契約取り消しなど、「深刻な結果」に直面すると警告しました。対立は激化し、世論や市場もそれに追随して反応しています。

2. 株式および暗号資産市場の混乱：市場は同時に暴落


2.1 テスラ株が急落、企業価値が蒸発


法案ではEV補助金の削減が提案されており、契約リスクの高まりから、テスラの将来需要や政策依存に対する懸念が強まりました。テスラの株価は1日で14%急落し、約$1,500億の時価総額が失われました。さらに、コールオプションとプットオプションの両方の取引高が急増し、市場のボラティリティが高まりました。


2.2 暗号資産市場に大打撃、ロング勢が強制決済を余儀なくされる


暗号資産市場では、さらに深刻な変動に見舞われました。紛争の勃発を受けて、パニック売りが発生し、大規模な強制決済が引き起こされました：

  • ビットコイン（BTC）価格は、$105,915程度から$100,500を下回るまで急落し、$3億以上のロングポジションが強制決済されました。
  • イーサリアム（ETH）は約6%下落し、市場全体のリスク回避傾向を示しました。
  • マスク氏が支援する主要暗号資産であるDOGEは、1週間で12%以上下落し、一時$0.16805という安値をつけました。
  • TRUMP トークンは、この日の終値で$9.314まで下落し、約9億ドルの損失を記録しました。

Coinglass のデータによると、暗号資産市場は1日で時価総額の約5.1%を失い、10億ドル近くの価値が失われました。


3. 詳細な市場分析


3.1 暗号資産市場への悪影響


トランプ氏とマスク氏の対立は、暗号資産市場のボラティリティを一層激化させ、両者の関係性への不透明感をもたらしています。この不確実性により、暗号資産の価格が大きく変動し、一部の新規投資家の市場への参入を躊躇させ、市場の全体的な安定性が損なわれる可能性があります。対立が続けば、暗号資産市場での売り圧力が高まるほか、規制当局の監視を強化する要因となる可能性もあります。トランプ政権が市場リスクや金融犯罪対策として規制を強化すれば、暗号資産市場、特にコンプライアンス体制が脆弱なプロジェクトやプラットフォームは悪影響を受けるでしょう。投資家は、潜在的なリスクを回避するため、政策の変更を常に注視する必要があります。

緊張の高まりを受けて、一部の投資家は暗号資産市場からより安全な投資先に資金を移す可能性があり、流動性が低下し、価格圧力が強まる可能性もあります。これは、市場センチメントや資本フローに大きく依存する暗号資産プロジェクトにとっては、特に大きなリスクとなります。

3.2 暗号資産市場への好影響


一方で、対立激化とマクロリスクの高まりの中で、暗号資産はヘッジ手段としても注目されています。

不確実性の高まりにより、一部の投資家は、安定性を求める伝統金融から暗号資産へと資金をシフトしています。ビットコインの価格は一時的に下落しましたがすぐに安定し、市場の回復力とその安全資産としての潜在力を示しました。

ビットコインコミュニティも積極的に反応し、マスク氏にビットコインへの大規模な投資と、テスラのような企業バランスシートへの採用を推進するよう働きかけています。この動きは、伝統金融に挑むものであり、ビットコインの将来に対する強い信頼を反映しています。

規制の観点からは、トランプ政権がテクノロジー業界との関係を修復し、より開かれた暗号資産規制の枠組みを推進すれば、市場には中長期的なメリットが生じる可能性もあります。規制の不確実性は依然として残っていますが、より包括的なアプローチは信頼を高め、資本を流入させ、イノベーションを促進し、業界の成長に貢献するでしょう。したがって、トランプ政権の暗号資産政策の方向性は、今後注目すべき重要な要素となるでしょう。

4. 短期的なボラティリティと長期的な戦略のバランス


短期的には、トランプ氏とマスク氏がソーシャルメディアの投稿を削除し、メディアの報道も激化しているため、市場センチメントは不安定なままとなるでしょう。投資家は、政府の姿勢、特にトランプ氏が契約の見直しや補助金の廃止を推し進めるかどうか、市場信頼をさらに損なう要因となるかを注視しています。一方、対立が沈静化すれば、市場に一時的な安定局面が訪れることも考えられます。

中期的には、暗号資産市場はマスク氏を中心に、技術面や資本面での再編が進む可能性があります。ビットコインの完全保有、DOGE による決済の再開、オンチェーンでの商用アプリケーションの推進などの動きが新たなトレンドとなるかもしれません。さらに、トランプ政権がテクノロジー業界との関係改善を図れば、暗号資産に関する規制が緩和されたり、政府の暗号資産準備金の拡大といった政策が導入され、中長期的に市場に好影響となる可能性もあります。

長期的には、投資家は規制や地政学的リスクを分散するために、暗号資産の保有を多様化することを検討すべきです。ビットコイン、イーサリアム、ステーブルコイン、および主要なブロックチェーン機関投資家向けファンドなどは、リスク分散と安定したリターンを実現する選択肢となるでしょう。また、マスク氏の動向を注視することも重要です。マスク氏が「アメリカ党」を立ち上げ、SNSやその他のリソースと連携すれば、より体系的な政治およびテクノロジーの同盟が形成され、将来の暗号資産エコシステムに広範な影響をもたらす可能性があります。

5. 市場を乗り切る：リスクの中のチャンス


トランプ氏とマスク氏の公の対立は、政策依存とリスク管理、つまり商業的利益と補助金、そして政治的策略と表現の自由のバランスに関する、テクノロジー業界が抱える2つの懸念を反映しています。暗号資産市場にとって、この混乱はボラティリティリスクの高さを露呈する一方で、ヘッジ手段としての分散型資産の価値を再確認するものでもあります。

ユーザー様にとっては、盲目的に利確や損切りに奔走するのではなく、市場動向を正しく理解することがより重要です。リスク管理を軸に、政策の転換、世論、トランプ氏やマスク氏の発言・動向などの新たな兆候をいち早く察知することが市場での成功につながります。このような環境において、MEXCは、ビットコインDOGETRUMP、その他の暗号資産を取引する上で最適なプラットフォームです。効率的な上場プロセス、競争力のある低取引手数料、卓越した流動性を誇るMEXCは、多くの投資家から信頼と支持を獲得しており、暗号資産の世界に参入する上で最高の選択肢となっています。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


