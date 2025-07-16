レイヤー1ブロックチェーンSuiのプロジェクトトークンであるSUIが最近大幅な反発を見せ、わずか1週間で140％超もの上昇を記録しました。この急騰は、多くのアルトコインが下落している現在において目を引きます。 MEXCのデータによると、SUIの価格は8月5日に一時0.46USDTの安値となりましたが、その後急激に上昇し、8月12日には一時1.12USDTの高値を記録しました。 わずか1週間で、SUレイヤー1ブロックチェーンSuiのプロジェクトトークンであるSUIが最近大幅な反発を見せ、わずか1週間で140％超もの上昇を記録しました。この急騰は、多くのアルトコインが下落している現在において目を引きます。 MEXCのデータによると、SUIの価格は8月5日に一時0.46USDTの安値となりましたが、その後急激に上昇し、8月12日には一時1.12USDTの高値を記録しました。 わずか1週間で、SU
学ぶ/市場動向/人気トピック分析/急騰継続：Sui...で主導権を握る

急騰継続：Suiが現在の市場で主導権を握る

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#業界最新ニュース
スイコイン
SUI$3.4523+1.93%
Movement
MOVE$0.1087+1.68%
DeFi
DEFI$0.001673-3.07%
NFT
NFT$0.00000043+0.09%
Metarace
META$0.0000000000000000000119-82.90%

レイヤー1ブロックチェーンSuiのプロジェクトトークンであるSUIが最近大幅な反発を見せ、わずか1週間で140％超もの上昇を記録しました。この急騰は、多くのアルトコインが下落している現在において目を引きます。

MEXCのデータによると、SUIの価格は8月5日に一時0.46USDTの安値となりましたが、その後急激に上昇し、8月12日には一時1.12USDTの高値を記録しました。

わずか1週間で、SUIは驚異的な143%もの上昇を遂げたことになります。


この急騰は、同様のプロジェクトの中でも首位に数えられるだけでなく、ほとんどのアルトコインが大幅な下落をしている昨今においては、例外的な存在として目を引きます。同時に、この実績はコミュニティ内での活発な議論を呼び起こし、一部では次なる「ソラナキラー」なのではないかと考えられているほどです。

「ソラナのライバル」と称される新鋭ブロックチェーンプロジェクト、Suiの背後にある並外れた強さと独自の魅力を探ってみましょう。

Suiとは


Suiは、ゼロから設計され、基本原則に基づいて再構築されたレイヤー1ブロックチェーンであり、基礎設計の段階から、クリエイターや開発者が将来の10億人規模のWeb3ユーザーベースのニーズを満たすためのエクスペリエンスをより簡単に作成できるようにしました。Suiは分散型のプルーフ・オブ・ステーク（PoS）ブロックチェーンであり、水平展開が可能なスループットとストレージを持ち、高速かつ低コストでのアプリケーション開発を可能にします。プラットフォームはMoveプログラミング言語を使用し、資産を特定のアドレスによって所有および管理できるユニークなオブジェクトとして扱います。

Suiブロックチェーンの輝かしい歩みを振り返ってみると、その最初のコンセプトから現在の名声に至るまで、無数の挑戦とブレイクスルーを経験してきたことがわかります。

  • 2022年3月23日、Mysten LabsはSuiと呼ばれるレイヤー1パブリックブロックチェーンの立ち上げを発表しました。
  • 2022年5月31日、Mysten LabsはSuiのトケノミクスとSUIインセンティブメカニズムを発表しました。
  • 2022年9月8日、Suiの開発チームであるMystenは、3億ドルの資金調達ラウンドを完了しました。
  • 2023年5月3日、Suiのメインネットが稼働しました。

2023年のメインネット稼働開始以来、Suiエコシステムは驚異的な発展速度を記録し続けています。

Suiエコシステムは活気に満ち、人気のある領域や注目プロジェクトが次々と登場し、エコロジカルな発展の強い可能性を示しています。これまでに、DeFi、NFT、ゲームとメタバース、インフラと開発者ツール、ウォレット、Web3など、さまざまなユースケースをカバーする100以上のプロジェクトがネットワーク上に展開されています。SuiはGameFi、決済、クラウドサービスなどの分野における多くの伝統的企業とのコラボレーションを通じて、エコシステムを拡大しています。


2024年5月時点で、Suiのエコシステムには世界中に500以上のアクティブなノードが分散しており、ネットワークの分散化と高可用性が確保されています。

稼働以来、Suiのエコシステムはダウンタイムやパフォーマンスの低下を一度も経験しておらず、これまでに3億900万件以上のトランザクションを処理しています。また、毎日10万以上のアクティブなウォレットがトランザクションを刻んでいます。エコシステムは、トランザクションの最終確定時間がわずか400ミリ秒であること、管理された条件下でのピーク時のトランザクション処理速度が1秒あたり297,000件に達すること、1日のトランザクションが6,580万件に達するなど、いくつかの重要な技術的マイルストーンを達成しています。


Sui台頭の背後にあるロジック


Suiの突然の躍進は、その強力な内部能力と有利な外部要因の組み合わせによる素晴らしい成果です。

1. Suiの強みと進展


「準備が成功の鍵」という言葉がありますが、この原則はSuiエコシステムの発展において特に当てはまります。強力な技術と整ったシステムがなければ、Suiはエコシステムの成長と繁栄を効果的に管理することはできません。

チームの強さに関しては、Suiは4人の元Metaエンジニアによって設立されたWeb3インフラスタートアップ、Mysten Labsによって立ち上げられました。チームは非常に優秀で、ブロックチェーン開発の豊富な経験を持っています。技術面では、Suiはスマートコントラクトの開発をサポートするためにMoveプログラミング言語を使用しており、さまざまな分散型アプリケーション（DApp）を効率的かつコスト効果の高い支援を提供しています。さらに、Mysten Labsは最近、新しいコンセンサスエンジン「Mysticeti」を導入し、ブロックチェーンのレイテンシーをある程度削減し、パフォーマンスとユーザー体験を向上させました。エコシステム開発においても、SuiはAmazon Web Services（AWS）との統合やカストディサービスプロバイダーのCopperとの提携など、著名な企業や機関とのパートナーシップを積極的に進めています。

2. 成長を促進する複数の外部要因


最近、暗号資産市場全体が回復の兆しを見せており、ビットコイン（BTC）などの主要暗号資産の価格が上昇し、市場感情と投資熱を高めています。8月8日、BTCは一日で約12%の上昇を記録し、同日にSUIは最高値の0.86ドルに達し、約40%の上昇を見せました。その後、広範な市場はわずかに変動しましたが、SUIは上昇傾向を続けました。このSUIの大幅な上昇はコミュニティ内で広範な議論を引き起こし、投資家はその真の価値を探求しています。この市場の関心の高まりがSUIの上昇の勢いをもたらしました。

SUIの反サイクル的な成長は、コミュニティの議論を引き起こしただけでなく、有名KOLからも注目を集めました。Mechanism Capitalの共同創設者Andrew Kang氏、元ゴールドマン・サックスの幹部、マクロ研究機関Real Visionの創設者などの著名人物が、SUIの時価総額比較に関するコメントを発表し、SUIに対する強気の見方を示しました。


SUIの顕著なパフォーマンスは、著名な暗号資産投資会社Grayscaleからの認識と支援によるところが大きいです。8月7日、GrayscaleはSUIトークンの信託商品を含む2つの新しい暗号資産投資商品を発表しました。Grayscaleのプロダクト＆リサーチディレクターRayhaneh Sharif-Askary氏は、「Bittensorが分散型AI開発の中心であり、Suiがスマートコントラクトブロックチェーンを再定義していると信じて、BittensorとSuiを製品群に追加することを楽しみにしています」と述べました。このニュースを受けて、SUIの価格は8月8日に42%上昇し、最近の単日での最大の上昇を記録しました。

さらに、MEXCはSUIの先物取引キャンペーンを頻繁に開催しており、これが間接的にSuiのエコシステムの影響力と流動性を高めています。


止まらないブロックチェーン競争


Suiエコシステムの活発な発展は、強力な東風のように、エコシステム自体の継続的な強化と繁栄を促進するだけでなく、ブロックチェーン分野全体の進歩と成長を間接的に推進しています。

今年のブロックチェーン競争の状況を一言で表すなら、「激しい」という言葉が最も適切でしょう。

この「激しい」という言葉は、過去1年間のブロックチェーンセクターの活発な発展を見事に表現しています。主要なブロックチェーンプロジェクト間の競争は非常に激しく、各プロジェクトがその革新的な技術と優れたパフォーマンスを披露し続け、ブロックチェーン領域の境界を絶えず拡大しています。

ビットコインはインスクリプションなどの新しい資産プロトコルによって支えられており、イーサリアムはカンクンアップグレードを完了し、レイヤー2ソリューションが注目を集めています。ソラナは低迷から反発し、ミーム熱の波に乗っています。Web3のベースレイヤープロトコル間の競争は「スピードが全て」から「革新が鍵」へと進化しており、プロジェクトはミーム、AI、DePIN、リステーキング、RWAなどのトレンドを急速に模倣するか、パラレルEVM、モジュラー、アプリケーションチェーンを通じた差別化を図っています。

この激しいブロックチェーンプロジェクト間の競争の中で、トークン市場も強力な上昇の波を経験しました。7月末までに、ブロックチェーン暗号資産の総時価総額は6月から1.2%増加し、1.98兆ドルに達しました。市場のリーダーはビットコイン、イーサリアム、バイナンススマートチェーン、ソラナであり、市場シェアはそれぞれ64.8%、19.7%、4.3%、4.1%です。ビットコインの市場シェアは1.5%増加し、ソラナは0.6%増加、イーサリアムは1.5%減少しました。


MEXCは多種多様なブロックチェーンエコシステムを完全に取り入れ、ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、ソラナ（SOL）、TONを含むさまざまな主流および革新的なブロックチェーントークンを上場させ、ユーザーに前例のない投資オプションを提供しています。MEXC公式アプリには、専用セクションと使いやすい検索機能があり、すべての投資家が好みのブロックチェーンプロジェクトを簡単に見つけてより深い洞察を得ることができます。さらに、MEXCの取引イベントに参加することで、ユーザーは取引手数料がゼロになる特典を享受できます。


まとめ


Suiは技術革新を追求し続け、エコシステムパートナーシップを拡大し、緻密な市場戦略を実行することで、競争の激しいレイヤー1ブロックチェーン空間で際立った存在感を示し、その独自かつ優れた強みを発揮しています。
今後、Suiがさらに素晴らしい成果を上げることを期待しています。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

TL;DR1）マイルストーンの達成：BINANCELIFE（币安人生）は、Binanceに初めて上場した中国発ミームコインとなり、市場の常識を打ち破りました。2）爆発的な成長：ローンチからわずか3日で、BINANCELIFEの時価総額はゼロから$3億に急騰し、Binance Alpha上場後わずか1時間で2,000%上昇しました。3）文化的現象：「Apple vs. Android」ミームから生ま

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

要約Recallは分散型の市場メカニズムを活用し、少数の大手テック企業に委ねるのではなく、コミュニティ自身が必要とされるAIスキルを決定できる仕組みを提供します。プラットフォームのネイティブ資産であるRECALLトークンは、マーケットの創出、AI製品の支援、報酬の獲得、ネットワークガバナンスへの参加に使用されます。ユーザーは、AI分野の予測市場と同様に、質の高いAI製品を特定して支援することで報酬

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

TL;DRUSDfはイーサリアム上に構築された超過担保型の合成ドルで、現在の流通供給量は約18.99億枚、暗号資産市場でのランキングは202位です。USDfはステーブルコインおよび非ステーブルコイン資産を担保としてサポートし、システムの安全性を確保するために動的な担保率を採用しています。USDfは、ユーザーのリスク選好に応じるために、クラシック型とイノベーティブ型の2種類の発行メカニズムを採用して

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

要約1) Espressoは分散型BFTコンセンサスを採用し、接続されたすべてのブロックチェーンに対して6秒以内の高速なトランザクション確認を実現します。2) グローバルな確認レイヤーとして、異なるチェーン同士が相互の検証済み状態をリアルタイムで参照でき、真のクロスチェーン・コンポーザビリティを可能にします。3) Arbitrum、OP Stack、Polygon CDKを含む主要なロールアップ・

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得