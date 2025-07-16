現物取引に関するよくある質問

暗号資産の取引は世界中の投資家の間でますます人気が高まっています。MEXCでは毎日何百、何千ものトレーダーが暗号資産を購入するために現物取引に参加しています。新規ユーザー様が現物取引を行う際、何らかの疑問にぶつかることがあるかもしれません。このような疑問にお答えするため、MEXCの現物取引に関するよくあるご質問をまとめました。 1.暗号資産の現物取引とは？ 暗号資産の現物取引とは、買い手と売り手が暗号資産の取引は世界中の投資家の間でますます人気が高まっています。MEXCでは毎日何百、何千ものトレーダーが暗号資産を購入するために現物取引に参加しています。新規ユーザー様が現物取引を行う際、何らかの疑問にぶつかることがあるかもしれません。このような疑問にお答えするため、MEXCの現物取引に関するよくあるご質問をまとめました。 1.暗号資産の現物取引とは？ 暗号資産の現物取引とは、買い手と売り手が
暗号資産の取引は世界中の投資家の間でますます人気が高まっています。MEXCでは毎日何百、何千ものトレーダーが暗号資産を購入するために現物取引に参加しています。新規ユーザー様が現物取引を行う際、何らかの疑問にぶつかることがあるかもしれません。このような疑問にお答えするため、MEXCの現物取引に関するよくあるご質問をまとめました。

1.暗号資産の現物取引とは？


暗号資産の現物取引とは、買い手と売り手が特定の市場価格でBTC、ETH、MXなどの暗号資産を購入または売却し、決済のために取引を成立させるプロセスを指します。例えばMX/USDTペアの場合、取引ペアの価格とは1 MXを買うために必要なUSDTの量、または1 MXを売ることで得られるUSDTの量を指します。

2.現物取引と先物取引の違いは何ですか？


現物取引と先物取引には本質的な違いがあります。現物取引では、トレーダーが原資産を所有し、両当事者（買い手と売り手）が価格見積もりとトークン資産を直接交換します。そのため、現物取引では市場参加者間で暗号資産を直接取引することになります。

先物取引では特定の暗号資産の価値を表す契約自体を売買します。先物を購入する場合、原資産である暗号資産を所有するわけではありません。その代わりに、将来の特定の日付にあらかじめ決められた価格で暗号資産を売買することに同意する契約を結びます。このような場合、事前に価格変動を予測し、先物をロングで購入、またはショートで売却するかを選択し、暗号資産の変動に応じて利益を得ることができます。

3.MEXCの現物取引の取引手数料はいくらですか？


MEXCプラットフォームの現物取引手数料率は、メイカー0%、テイカー0.05%です。

4.テイカー（Taker）とメイカー（Maker）とは？


①テイカー（Taker）


テイカーは他のユーザーが発注した既存の指値注文と成行注文と直接対応する注文を出す人のことです。市場の流動性を消費します。


②メイカー（Maker）


メイカーは価格と数量を指定して注文を出し、他のユーザーと対応する取引を待つことで、市場に流動性をもたらします。

5.現物取引ではどのような注文が可能ですか？


MEXCの現物取引では、指値注文、成行注文、ストップリミット注文、One-Cancels-the-Other注文の4種類の注文を提供しています。これらの注文タイプの具体的な違いについてはこちらの記事をご参照ください：「現物取引注文の種類

6.注文履歴の確認方法を教えてください


約定した注文の履歴は注文板の下部にある[取引履歴]で確認できます。また、右上にある[注文履歴]-[現物取引]をクリックすると、すべての注文が表示されます。

7.資金が未決済注文によって使用されているため、取引できない場合はどうすればよいですか？


資金が未決済注文によって使用されており、他の暗号資産を取引したいものの残高が足りない場合は、次の手順をお試しください。[現在の注文]で未決済の注文を確認し、[キャンセル]ボタンをクリックすると、使用されている資金を解放することができます。これにより、資金を新しい注文に利用することができます。


8.入金方法を教えてください


アカウントに資金がない場合は、直接入金することができます。入金方法については次の記事をご参照ください：「MEXCプラットフォームに暗号資産を入金する方法（ウェブサイト）」、「MEXCプラットフォームに暗号資産を入金する方法（アプリ）

9.メインゾーン、イノベーションゾーン、審査ゾーンとは何ですか？


メインゾーン、イノベーションゾーン、審査ゾーンは、MEXCがトークン時価総額とイノベーション状況に基づいて暗号資産を分類したものです。これらの分類の具体的な違いについてはこちらの記事をご参照ください：「MEXC現物取引ゾーンの紹介

10.各取引の取引高に最低注文数量と最低注文金額はありますか？


あります。MEXCでは取引市場ごとに異なるルールがあります。詳しくはこちらの記事をご参照ください：「MEXC現物市場での取引ルール

11.現在の注文、注文履歴、取引履歴の違いは何ですか？


①現在の注文


このセクションには未約定の注文やトリガーされた注文が表示されます。


②注文履歴


このセクションでは約定済みまたはキャンセルされた注文の履歴が表示されます。


③取引履歴


このセクションには正常に決済され約定した取引が表示されます。注文数量が多い場合、注文が複数の取引によって段階的に成立する場合があり、そのすべてが取引履歴に表示されます。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


