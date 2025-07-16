Coinbase米国政策責任者：暗号資産政策への超党派支持が米国の競争力を強化

世界経済がますますデジタル化する中、暗号資産は新たな投資対象としての重要性を増しています。Coinbaseの米国政策責任者カーラ・カルバート氏は、最近のインタビューで、民主党と共和党の両党が暗号資産政策に関して超党派で合意に至ったと強調しました。彼女は、明確な規制の確立が米国の競争力を維持し、世界経済で優位に立つために不可欠だと述べています。では、インタビューで彼女が語った主なポイントとは何だったのでしょうか？一緒に確認してみましょう。









カルバート氏は、暗号資産の世界的な普及がトレンドとなっており、他国が投資とイノベーションを引き付けるための政策を積極的に策定していると指摘しました。米国はこの競争でリードを保ち、世界経済の舞台での優位性を失わないようにしなければなりません。彼女は、明確な暗号資産政策が消費者や投資家を保護するだけでなく、米国内でのイノベーションを促進する環境を整えると述べています。





民主党と共和党の候補者は、明確な暗号資産政策が米国の世界経済競争力を維持するために不可欠であることを次第に認識し始めています。現在、約5,200万人の米国民が暗号資産に関心を持ち、140万人以上のユーザーが「Stand with Crypto」ムーブメント（*暗号資産支持の運動）に参加しています。これらのユーザーは、暗号資産を支持する候補者に投票することを目指しており、候補者が暗号資産政策により注力するよう促しています。





カルバート氏は、選挙は単に候補者が自分をアピールする場ではなく、有権者の関心事に耳を傾け、それに対応することが重要だと強調しました。暗号資産は、以前は周辺的な話題でしたが、今では主要な政治課題へと移行しており、候補者はその役割を政策に反映させる必要があります。このような背景から、超党派の合意は特に重要であると彼女は述べています。





カルバート氏は、トランプ氏の暗号資産に対する姿勢の大きな転換について語りました。かつてビットコインを「詐欺」と呼んでいたトランプ氏ですが、現在ではさまざまな暗号資産関連の会議に積極的に参加し、米国を暗号資産イノベーションの拠点にすると宣言しています。彼は、イノベーションの保護と促進が米国の経済的リーダーシップを維持する鍵だと述べ、米国内でビットコインのような資産の利用を確保し、資産のセルフカストディを支持することを訴えています。カルバート氏は、トランプ氏の政策転換が暗号資産業界全体にとって前向きな兆しであり、米国が新興技術を受け入れ、支援していることを示していると強調しました。





カルバート氏は、暗号資産業界の持続可能な発展を確保するために、効果的な規制の枠組みを確立することが極めて重要であると強調しました。このような枠組みにより、企業は法的保護のもとでイノベーションを推進し、経済全体の成長を促進することができます。これにより、すべての参加者にとって利益をもたらす「win-win」の状況が生まれます。





彼女は、現行の市場環境が多くの投資家に不安を与えており、明確な規制が欠如することで不健全な競争や業界に悪影響を及ぼす可能性があると考えています。そのため、適切な「ルール」を策定することは、消費者の権利を保護するだけでなく、業界の透明性と信頼性を高めることにもつながります。この目標を達成するためには、財務省、連邦準備制度、議会、ホワイトハウスなど、さまざまな機関が連携して暗号資産の安全な利用と効果的な管理を確保するための政策枠組みを整備し、暗号資産に対する公共の信頼を高める必要があります。





カルバート氏は、暗号資産が私たちの日常生活にますます浸透していると述べています。利用ケースが拡大する中で、ステーブルコインやNFTなどその他の資産は、取引の方法を変えつつあります。ステーブルコインを使うことで、ユーザーは高速かつ低コストのトランザクションを実現し、従来の金融システムの限界を打ち破ることができます。カルバート氏は、実用性こそが暗号資産の普及を促進する鍵であると強調しています。オンラインショッピングやサービス料金の支払い、デジタルアートの取引など、ステーブルコインの適用範囲は徐々に広がっています。また、NFTの台頭により、デジタル資産の取引に新たな可能性が生まれ、音楽やアート、チケットに至るまで、資産の価値と交換方法が再定義されています。この変革は、取引の利便性を高めるだけでなく、デジタル経済の発展を促進し、暗号資産が未来の金融エコシステムにおいて持つ可能性を示しています。





カルバート氏は、暗号資産業界の発展について、議員や一般の人々に教育することが非常に重要であると指摘しました。たとえば、「Stand with Crypto」ムーブメントは、支持者を結集し、有権者が候補者の立場を理解するのを助けることに成功しました。参加者は当初の2万人から140万人以上に急増し、暗号資産政策に対する一般の関心と関与が高まっていることを示しています。情報化時代において、暗号資産に関する公共の理解と認識は特に重要です。明確な情報や教育リソースを提供することで、より多くの人々が暗号資産の潜在力と将来の経済における重要性を理解できるようになります。





またカルバート氏は、暗号資産が単にドルの代替ではなく、取引の多様な手段であり、現代の金融システムにおいて重要な役割を担っていると強調しました。より多くの消費者や企業がこの市場に参加するにつれて、議員は暗号資産の本質や経済的機能についてより深く理解する必要があります。暗号資産業界のニーズや課題を十分に理解することでのみ、立法者はその健全な発展を促進するための効果的な政策を策定できるのです。したがって、教育は消費者だけでなく、政策立案者も対象とし、業界全体が合理的な枠組みの中で繁栄できるようにする必要があります。





インタビューの最後に、カルバート氏は全市民に対して積極的に投票に参加し、候補者の暗号資産政策に対する立場を理解するよう促しました。彼女は、有権者の声が極めて重要であり、投票と参加を通じてのみ、暗号資産政策が適切な支持を得て、業界全体の健全な発展が促進されると述べました。カルバート氏は、政治に参加することは権利であると同時に責任でもあると強調しました。特に暗号資産に関心を持つ市民にとって、候補者の政策スタンス、特に暗号資産分野における姿勢を理解することは、適切な候補者を選ぶ上で重要な要素です。すべての投票が将来の政策の方向性を決める声であり、より多くの人々が関与することで、暗号資産の発展と普及は本当に進展していくのです。





カーラ・カルバート氏の見解は、暗号資産業界にとって間違いなく前向きな兆しをもたらし、投資家や起業家の信頼を高めています。暗号資産政策が明確になり、公共の関与が深まるにつれ、暗号資産は世界経済においてますます重要な役割を果たすようになるでしょう。




