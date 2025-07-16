CoinbaseがZkSync (ZK)を上場予定リストに追加、レイヤー2スケーリング戦争が再燃か？





9月6日、CoinbaseはZkSync (ZK)を上場予定リストに追加すると発表し、ブロックチェーンと暗号資産分野で急速に注目を集めました。





2019年にMatter Labsによって立ち上げられたZkSyncは、イーサリアム向けの革新的なレイヤー2スケーリングソリューションです。創設者のアレックス・グルチョウスキー氏（Alex Gluchowski）は、イーサリアム財団でPlasmaの研究に従事した後、2018年にMatter Labsを立ち上げ、最終的にZkSyncプロジェクトを立ち上げました。ZkSyncはa16zやDragonflyといった著名なベンチャーキャピタルから支援を受けています。





ZkSyncはイーサリアムに基づくレイヤー2スケーリングソリューションで、ゼロ知識証明技術を使用してトランザクションのスループットを向上させ、コストを削減します。イーサリアムで人気のスケーリング手法であるZK-Rollupの一種です。ゼロ知識証明に基づくレイヤー2のスケーリングソリューションであるZK-Rollupは、有効性証明（VP）を使用し、すべての取引が不正であると仮定し、検証に合格したもののみを受け入れます。複雑な計算と証明生成はオフチェーンで行われ、オンチェーンでの証明検証と部分的なデータ保存により、データの可用性が確保されます。





2020年6月、ZkSync 1.0（ZkSync Lite）がイーサリアムのメインネットで立ち上げられ、決済と資産移転のための簡素化されたソリューションを提供しましたが、イーサリアム仮想マシン（EVM）との互換性に欠けていました。





2023年3月、ZkSync 2.0（ZkSync Era）が発表され、主な改良点はEVMとの互換性で、Solidityやイーサリアム開発で使用されるその他の上位言語で記述されたスマートコントラクトを扱うことができ、開発コストを大幅に削減しました。





2024年7月、ZkSyncは、統一された直感的なユーザーエクスペリエンスでネイティブなインターオペラビリティをサポートするZK Rollupネットワーク、ZkSync Elastic Chain（ZkSync 3.0）の公開を発表しました。その弾力的なアーキテクチャは、需要に応じて新しいインスタンスを追加することで、ブロックチェーンの処理能力を無限に拡張することを可能にします。





技術的な観点から、ZkSyncは他のレイヤー2ソリューションと比較して大きな利点があります。





ZkSyncはゼロ知識証明技術を使用してトランザクションのセキュリティを確保します。そのセキュリティモデルは、不正証明やゲーム理論に依存せず、独自のメカニズムに基づいて構築されており、イーサリアムメインネットレベルのセキュリティを実現し、ユーザーに信頼性の高い取引環境を提供します。





ZkSync Eraは、イーサリアムのEVMに基づくほぼ全てのスマートコントラクトを扱うことができ、高いセキュリティを確保しつつ、開発・保守コストを大幅に削減することができます。





ZkSync Eraは、ネイティブなアカウント抽象化を実装した初のEVM互換チェーンです。この機能は、EOA（外部所有アカウント）とスマートコントラクトの特徴を統合し、アカウントが自律的にトランザクションを開始し、複雑なロジックを処理できるようにします。スマートアカウントとPaymasterの概念を導入することで、アカウントの運用方法を根本的に変えます。スマートアカウントは完全にプログラム可能で、署名スキーム、ネイティブのマルチシグ機能、支出制限、アプリ固有の制限などのカスタマイズが可能です。Paymasterは、ユーザーがERC20トークンを使用して取引手数料を支払うことを可能にし、ユーザーエクスペリエンス、セキュリティ、柔軟性を大幅に強化し、より広範なブロックチェーン普及への道を開きます。





6月11日、ZK NationはX（旧Twitter）に投稿し、待望のZKトークンのエアドロップのルール、配布の詳細、ウェブサイトとともにZKトークンのトケノミクスを明らかにしました。









ZKのエアドロップの日が近づく中で一連の物議を醸す出来事が影を落とし、広範な懸念と不満を引き起こしました。エアドロップのルール発表後、コミュニティへの報酬という当初の意図とは裏腹に、実施中に多くの問題が浮上しました。コミュニティメンバーは、エアドロップの仕組みが透明性に欠けていると批判し、公平性の原則を遵守しているかどうかを疑問視しました。特にエアドロップの中央集権的な性質は、分散化の中核的な理念と矛盾するように思えたため、多くの人を失望させました。さらに悪いことに、実際の取引履歴のないウォレットもエアドロップを受け取っており、プロセスの公平性に対する疑念をさらに募らせています。





さらに、ZkSyncはユーザーの権利の保護が不十分で、問題への対応が遅いという批判に直面し、コミュニティ内の信頼を損ないました。ユーザーからの苦情はタイムリーに解決されておらず、権利が侵害された場合の救済手段も不十分であり、ZkSyncの評判を傷つけています。





ZkSyncは過去6ヶ月の間に一連の否定的な出来事に直面したにもかかわらず、Coinbaseが上場予定リストに追加する決定を下したことは、トークンの長期的な可能性と保有者にとっての価値を浮き彫りにしています。





レイヤー2の技術は、ブロックチェーンにおける革命的なイノベーションであり、単なる技術的な改良にとどまらず、広範囲に影響を及ぼします。イーサリアムのメインネットのトランザクションの負荷を効率的に軽減することで、高トラフィックによるガス代の高騰やトランザクションの遅延を大幅に緩和し、ユーザーによりスムーズで費用対効果の高い体験を提供します。レイヤー2ソリューションは、イーサリアムがブロックチェーン分野でリーダーシップを維持する上で重要な役割を果たしています。レイヤー2はロールアップ中心の戦略を通じて、自社技術の最適化とアップグレードを行うだけでなく、イーサリアムのメインネットとの深い統合を促進し、イーサリアムが中心となり、レイヤー2がその拡張となるマルチレイヤーエコシステムを構築しています。このエコシステムはイーサリアムのスケーラビリティとパフォーマンスを高め、より多くの開発者、ユーザー、資本を惹きつけ、ブロックチェーン業界の急成長を促しています。





イーサリアムのエコシステムが進化を続け、効率的で低コストの取引に対する需要が高まる中、ZkSyncはレイヤー2プロジェクトの中で重要な役割を果たすことが期待されています。





MEXCは、業界内でも迅速な上場対応で定評があり、すでにZKトークンを上場しています。また、ブロックチェーンエコシステムの持続的な成長を支えるために、レイヤー2分野で積極的に展開しています。MEXCは業界最安値の取引手数料を導入し、ユーザー様に取引コスト削減のための非常に競争力の高い選択肢を提供しています。また、市場の変動を利用することに長けた熟練トレーダーのために、MEXCは先物取引も提供しており、ユーザー様は自由に先物取引を行うことができます。プロフェッショナルなリスク管理サービスとスムーズな取引体験の恩恵を受けながら、レバレッジを使用して利益を最大化することもできます。このアプローチにより、市場のあらゆる変動がユーザー様の資産増加のチャンスに変わります。





免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。