Circleが牽引するステーブルコインの波：ニッチ市場から主要競争へ

暗号資産がいまだ世界各国での規制改革に直面している中、Circle社が米国株式市場に上場を果たした初のステーブルコイン企業となりました。これは、業界の正統性を示す重要な節目といえます。この成果は、ステーブルコイン市場におけるUSDCとUSDTの支配力の違いを浮き彫りにしています。USDCはコンプライアンス、補助金、利息付与を重視しており、特にSolanaエコシステム内で活発な動きを見せています。一方、USDTは非中央集権性、多様な展開、実用的な決済ユースケースに重点を置き、越境取引や国際通貨利用において重要な役割を果たしています。









Circleは2013年に設立されたデジタル決済およびブロックチェーン金融企業で、USDCの発行によりステーブルコイン市場で急速に存在感を高めました。





USDCは米ドルに1:1でペッグされた中央集権型ステーブルコインで、規制下にある米国の銀行および短期国債によって全額裏付けられています。これらの準備金は第三者の会計事務所によって毎月監査され、透明性と安全性を確保しています。この高度な規制遵守と透明性により、USDCはステーブルコイン分野で際立った存在となっています。2025年7月時点でのUSDCの時価総額は約$615億で、世界第2位のステーブルコインとなっています。そのエコシステムはEthereum、Solana、Arbitrum、Optimism、Avalanche、Base、Polygonなど複数のブロックチェーンにまたがり、取引所、DeFiプロトコル、高速決済、クロスチェーン資産移転を支えています。





Circle社は米国株式市場で目覚ましいパフォーマンスを示しました。上場後、Circle（ティッカー：CRCL）は初日に167%の急騰を記録し、最高値$284.35に達してから調整局面に入りましたが、公開価格$31からの上昇率は817.26%に達しました。この成功はCircleの実力を証明するとともに、ステーブルコイン業界における成長の指標にもなりました。













ステーブルコイン市場において、USDTは間違いなく支配的な地位を占めています。Tether社によって2014年に発行されたUSDTは、分散型仲介サービスモデルによって急速に普及しました。現在、USDTは13以上の主要パブリックブロックチェーンでネイティブ発行されており、そのうち約54.1%はTronネットワーク上、44.2%はEthereum上で発行されています。また、Solana、Avalanche、Omni、Algorand、EOSなどでも少量が発行されており、それぞれ1%未満ですが、USDTの応用範囲と市場のカバレッジをさらに拡大しています。





ステーブルコイン市場の拡大に伴い、2025年6月25日時点のDefiLlamaのデータでは、ステーブルコインの時価総額は$2,529億に達しています。その中でUSDTは長らく首位を保ち、初めて$1,500億を突破し、さらには$1,573億に達し、市場シェアの62.23%を占めています。USDCはそれに続き、時価総額$615億で市場シェア2位となっています。両者を合わせると市場シェアは86%以上に達し、他のすべてのステーブルコインを大きく引き離しています。









しかし、USDTが成長を続ける一方で、他のステーブルコインも市場の存在感を拡大しており、USDTの市場シェアは1年前の70%から62%に減少しています。この成長を維持するため、USDTはクロスチェーン機能の強化に向けて大胆な戦略を採用しており、LayerZeroのOFT対応マルチチェーントークンUSDT 0の立ち上げや、Legacy HubおよびPlasmaを中心としたハブ構築を進め、市場競争における地位を固めようとしています。









ステーブルコインの台頭は、暗号資産市場の地図を塗り替えただけでなく、国際金融システムにも深い影響を及ぼしています。米国上院によりGENIUS法案が可決されたことで、ステーブルコイン市場はより明確な規制枠組みと運用ルールを獲得することとなりました。同法案は、連邦および州レベルの二重規制体制、ステーブルコインの1:1準備金率の義務化、開示および監査要件の強化を定めており、ステーブルコイン市場の健全な発展を力強く後押ししています。









GENIUS法案は、ステーブルコイン市場の明確な運用ルールを定めただけでなく、債務削減や米ドル覇権の強化にも寄与しています。スタンダードチャータード銀行の推計によれば、グローバルなステーブルコイン市場は2028年までに$2兆規模に拡大する可能性があり、米国財務省証券市場への支援となります。さらに、ステーブルコインの広範な採用により、米国債への資金流入が進み、米ドルの基軸通貨としての地位が一層強固になります。









ステーブルコインの広範な導入は、伝統的な金融に変革をもたらし、ニッチ領域におけるイノベーションの機会も創出しています。小規模な国際送金、DeFiレンディングプロトコル、米国債のオンチェーン化を進める企業など、ユースケースは拡大し続けています。特に、小口の国際送金においては、ステーブルコインが決済時間の短縮とほぼゼロに近い送金コストを提供し、より便利で効率的なソリューションを提供しています。こうしたニッチな需要を捉えるチャネルプロバイダーは、ステーブルコイン時代のPayPalとなる可能性を秘めています。









ステーブルコイン市場が拡大し、規制体制が整備されるにつれ、伝統的な金融大手も続々と参入しています。VisaやPayPalなどの銀行・決済大手は、自社でステーブルコインを発行（例：PYUSD、USDC銀行版）しており、Circle、Paxos、Fidelity、ブラックロックといった先行プレイヤーもオンチェーンドル事業を加速させています。この動きは、ステーブルコイン市場の急成長を牽引するとともに、グローバル金融システムに大きな変革をもたらすでしょう。









Circleの急成長は、ステーブルコイン時代における金融革命の縮図に過ぎません。USDTとUSDCの二大勢力による市場支配、継続的な市場拡大、規制枠組みの整備が進む中で、ステーブルコインはグローバル金融システムの重要な構成要素となりつつあります。今後、ステーブルコインは国際送金やDeFiレンディングプロトコルのみならず、世界の金融構造をよりフラットに、また中央集権型からの脱却を助ける役割も果たすことでしょう。この金融革命は、より開かれた、透明性の高い、効率的なグローバル金融システムの誕生を告げる可能性を秘めています。





免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。