Catizen：TONエコシステムで飛躍的な成長を魅せる注目の新星 – 多くの人々を引きつける理由とは

最近、CatizenはTONエコシステム内で急成長中のゲームとして注目されており、ダウンロード数やアクティブユーザー数が大幅に増加しています。さらに、MEXCを含む複数の主要取引所に上場を果たしました。同時に、ソーシャルメディアやゲームフォーラムではCatizenブームが巻き起こり、ユーザーたちはゲーム体験を共有し、プレイ戦略について熱く議論しています。

2024年3月19日のベータ版リリース以来、CatizenはTONエコシステム内で最も人気のあるGameFiプロジェクトの一つとなり、9月中旬時点で日次アクティブユーザーは700万人、オンチェーンユーザー数は276万人を超え、オンチェーントランザクションは3658万件以上に達しています。これにより、Web 3.0ゲーム空間で最も急成長しているプロジェクトの一つとなっています。

Catizen：TONで話題の新感覚・猫集めゲーム


Catizenは、The Open Network（TON）エコシステム上で構築された革新的なゲームプロジェクトで、メタバース、GameFi、人工知能の要素を組み合わせています。主にTelegramプラットフォームを通じて運営されており、「プレイしてエアドロップを獲得する（Play for Airdrop）」モデルを採用し、プレイヤーはゲームを通じて将来のエアドロップ報酬を獲得することができます。

ゲーム内では、プレイヤーは猫をテーマにしたペットショップを経営し、顧客は猫と交流し、トークンで支払いを行います。このトークンは新しい猫を購入するために使用でき、同じレベルの2匹の猫を合成して、より高いレベルの猫を作成することが可能です。ショップの収益は猫の数やレベルに直接関係しており、プレイヤーの主な目的は、より高いレベルの猫を合成して収益を増やし、より多くのトークンを蓄積することです。


可愛らしいアートスタイルと没入感のある経営ゲームプレイで、Catizenはわずか3か月で2000万人以上のユーザーを獲得し、日次アクティブユーザーは250万人に達しました。効率的なマネタイズシステムと将来のエアドロップ報酬の可能性により、Telegramプラットフォーム上でのアプリ内購入を通じて、1200万ドル以上の収益を上げています。

Catizenは多くのプレイヤーを引き付けただけでなく、ユーザーにTelegramウォレットを紐付けさせ、TONブロックチェーンのスマートコントラクトとシームレスに連携できるよう促しました。ゲーム経済モデルでは、ユーザーはTONチェーン上のスマートコントラクトとの連携を通じて報酬を得ることができ、必要なガス代以外の追加コストはかかりません。この巧妙なインセンティブ構造により、Catizenは100万人以上のオンチェーンユーザーを集め、彼らは積極的にTONブロックチェーン上でのスマートコントラクトの操作に参加しています。

Web3への旅：TONエコシステムとの深い統合


Telegram創設者を巡る最近の論争がTONエコシステムに不確実性の影を落としたにもかかわらず、TONの継続的な発展は停滞していません。それどころか、この機会がエコシステム内でのコンプライアンス、透明性、コミュニティガバナンスへの注目を一層高める重要な契機となっています。

逆境に直面しても、TONエコシステムはその堅固な技術基盤、活気あるコミュニティの雰囲気、そして絶え間ない革新の精神を示し、外部からの挑戦にも迅速に適応し、着実に前進しています。現在、TONエコシステムの発展は極めて力強く、プロジェクトチームや開発者は論争に左右されることなく、技術革新やプロダクトの最適化に一層積極的に取り組んでいます。公式データによると、TONエコシステムには現在、ステーキング、ウォレット、ブラウザ、クロスチェーンブリッジ、パブリックユーティリティ、NFT、ソーシャルプラットフォーム、ゲーム、分散型取引所など、551のアプリケーションが存在しています。


CatizenとMEXCのシナジー：市場への影響力を加速


暗号資産市場が成熟を続ける中で、ユーザーの流入は取引プラットフォームの競争力を測る重要な指標となっています。TONエコシステムは、その技術革新と幅広い応用範囲により、ユーザーを引きつける新たな注目の的となっています。MEXCは、迅速なトークン上場で定評があり、TONエコシステムのプロジェクトを積極的に取り入れ、戦略的な動きを見せています。

9月20日、MEXCは正式にCatizenトークン（$CATI）の取引ペアを上場し、資産ポートフォリオをさらに拡大しました。これまでに、MEXCはTONエコシステムに関連する複数のトークン、$NOT、$SHITC、$TON、$DOGS、$ANONを上場しています。さらに、TONエコシステムに特化したセクションも設け、新たな人気資産に対する迅速な対応と戦略的な展開を示しています。

ユーザーの流入を巡る競争がますます激化する中で、新トークンを迅速に上場し、幅広い暗号資産を網羅するMEXCの能力と競争力のある手数料構造により、MEXCは暗号資産取引市場でのリーダーとしての地位を一層確固たるものにしています。

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

TL;DR1）マイルストーンの達成：BINANCELIFE（币安人生）は、Binanceに初めて上場した中国発ミームコインとなり、市場の常識を打ち破りました。2）爆発的な成長：ローンチからわずか3日で、BINANCELIFEの時価総額はゼロから$3億に急騰し、Binance Alpha上場後わずか1時間で2,000%上昇しました。3）文化的現象：「Apple vs. Android」ミームから生ま

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

要約Recallは分散型の市場メカニズムを活用し、少数の大手テック企業に委ねるのではなく、コミュニティ自身が必要とされるAIスキルを決定できる仕組みを提供します。プラットフォームのネイティブ資産であるRECALLトークンは、マーケットの創出、AI製品の支援、報酬の獲得、ネットワークガバナンスへの参加に使用されます。ユーザーは、AI分野の予測市場と同様に、質の高いAI製品を特定して支援することで報酬

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

TL;DRUSDfはイーサリアム上に構築された超過担保型の合成ドルで、現在の流通供給量は約18.99億枚、暗号資産市場でのランキングは202位です。USDfはステーブルコインおよび非ステーブルコイン資産を担保としてサポートし、システムの安全性を確保するために動的な担保率を採用しています。USDfは、ユーザーのリスク選好に応じるために、クラシック型とイノベーティブ型の2種類の発行メカニズムを採用して

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

要約1) Espressoは分散型BFTコンセンサスを採用し、接続されたすべてのブロックチェーンに対して6秒以内の高速なトランザクション確認を実現します。2) グローバルな確認レイヤーとして、異なるチェーン同士が相互の検証済み状態をリアルタイムで参照でき、真のクロスチェーン・コンポーザビリティを可能にします。3) Arbitrum、OP Stack、Polygon CDKを含む主要なロールアップ・

