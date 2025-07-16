Catizen：TONエコシステムで飛躍的な成長を魅せる注目の新星 – 多くの人々を引きつける理由とは

最近、CatizenはTONエコシステム内で急成長中のゲームとして注目されており、ダウンロード数やアクティブユーザー数が大幅に増加しています。さらに、MEXCを含む複数の主要取引所に上場を果たしました。同時に、ソーシャルメディアやゲームフォーラムではCatizenブームが巻き起こり、ユーザーたちはゲーム体験を共有し、プレイ戦略について熱く議論しています。





2024年3月19日のベータ版リリース以来、CatizenはTONエコシステム内で最も人気のあるGameFiプロジェクトの一つとなり、9月中旬時点で日次アクティブユーザーは700万人、オンチェーンユーザー数は276万人を超え、オンチェーントランザクションは3658万件以上に達しています。これにより、Web 3.0ゲーム空間で最も急成長しているプロジェクトの一つとなっています。









Catizenは、The Open Network（TON）エコシステム上で構築された革新的なゲームプロジェクトで、メタバース、GameFi、人工知能の要素を組み合わせています。主にTelegramプラットフォームを通じて運営されており、「プレイしてエアドロップを獲得する（Play for Airdrop）」モデルを採用し、プレイヤーはゲームを通じて将来のエアドロップ報酬を獲得することができます。





ゲーム内では、プレイヤーは猫をテーマにしたペットショップを経営し、顧客は猫と交流し、トークンで支払いを行います。このトークンは新しい猫を購入するために使用でき、同じレベルの2匹の猫を合成して、より高いレベルの猫を作成することが可能です。ショップの収益は猫の数やレベルに直接関係しており、プレイヤーの主な目的は、より高いレベルの猫を合成して収益を増やし、より多くのトークンを蓄積することです。









可愛らしいアートスタイルと没入感のある経営ゲームプレイで、Catizenはわずか3か月で2000万人以上のユーザーを獲得し、日次アクティブユーザーは250万人に達しました。効率的なマネタイズシステムと将来のエアドロップ報酬の可能性により、Telegramプラットフォーム上でのアプリ内購入を通じて、1200万ドル以上の収益を上げています。





Catizenは多くのプレイヤーを引き付けただけでなく、ユーザーにTelegramウォレットを紐付けさせ、TONブロックチェーンのスマートコントラクトとシームレスに連携できるよう促しました。ゲーム経済モデルでは、ユーザーはTONチェーン上のスマートコントラクトとの連携を通じて報酬を得ることができ、必要なガス代以外の追加コストはかかりません。この巧妙なインセンティブ構造により、Catizenは100万人以上のオンチェーンユーザーを集め、彼らは積極的にTONブロックチェーン上でのスマートコントラクトの操作に参加しています。









Telegram創設者を巡る最近の論争がTONエコシステムに不確実性の影を落としたにもかかわらず、TONの継続的な発展は停滞していません。それどころか、この機会がエコシステム内でのコンプライアンス、透明性、コミュニティガバナンスへの注目を一層高める重要な契機となっています。





逆境に直面しても、TONエコシステムはその堅固な技術基盤、活気あるコミュニティの雰囲気、そして絶え間ない革新の精神を示し、外部からの挑戦にも迅速に適応し、着実に前進しています。現在、TONエコシステムの発展は極めて力強く、プロジェクトチームや開発者は論争に左右されることなく、技術革新やプロダクトの最適化に一層積極的に取り組んでいます。公式データによると、TONエコシステムには現在、ステーキング、ウォレット、ブラウザ、クロスチェーンブリッジ、パブリックユーティリティ、NFT、ソーシャルプラットフォーム、ゲーム、分散型取引所など、551のアプリケーションが存在しています。













暗号資産市場が成熟を続ける中で、ユーザーの流入は取引プラットフォームの競争力を測る重要な指標となっています。TONエコシステムは、その技術革新と幅広い応用範囲により、ユーザーを引きつける新たな注目の的となっています。MEXCは、迅速なトークン上場で定評があり、TONエコシステムのプロジェクトを積極的に取り入れ、戦略的な動きを見せています。





9月20日、MEXCは正式にCatizenトークン（$CATI）の取引ペアを上場し、資産ポートフォリオをさらに拡大しました。これまでに、MEXCはTONエコシステムに関連する複数のトークン、$NOT、$SHITC、$TON、$DOGS、$ANONを上場しています。さらに、TONエコシステムに特化したセクションも設け、新たな人気資産に対する迅速な対応と戦略的な展開を示しています。





ユーザーの流入を巡る競争がますます激化する中で、新トークンを迅速に上場し、幅広い暗号資産を網羅するMEXCの能力と競争力のある手数料構造により、MEXCは暗号資産取引市場でのリーダーとしての地位を一層確固たるものにしています。



