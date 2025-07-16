世界猫の日・特別企画！人気の猫ミームコイン特集





ミームコインの世界では、DOGEやSHIBのような犬をテーマにしたトークンが長い間人気を博してきました。しかし、ミームコイン市場の進化が続く中で、猫をテーマにしたミームコインが注目を集め、暗号資産市場での存在感を高めています。





世界猫の日（8月8日）が近づく中、8月7日時点でのCoinGeckoのデータによると、時価総額トップ10の猫をテーマにしたミームコインは、MEW、POPCAT、MOG、PURR、MICHI、WEN、GINNAN、TOSHI、MANEKI、およびCWIFです。今回は、その中でも特に注目されているプロジェクトをいくつかご紹介します。

















Cat in a Dog's World（MEW）は、ソラナネットワーク上の猫をテーマにしたミームコインで、犬をテーマにしたミームコイン人気に対抗し、暗号資産市場での地位を築こうとしています。猫をテーマにしたストーリーに重点を置き、犬をテーマにしたミームコインの人気に対抗しています。





MEWの総供給量は88.88億枚で、そのうち90%が流動性プールに割り当てられ、残りの10%がソラナコミュニティにエアドロップされました。第2世代のソラナフォン、SAGA2を購入したすべてのユーザーがこのエアドロップを受け取り、その価値は携帯電話の価格の半分に相当しました。MEWは現在、最も注目されており、最も高い価値を持つ猫をテーマにしたミームコインです。





MEWの開発計画には、市場での認知度と流動性を向上させるための継続的な取り組みが含まれており、より多くの投資家やユーザーの参加を促しています。チームはミームコインの機能とエコシステムを強化し、その競争力を高め、ユーザーのニーズに応える予定です。





CoinGeckoのデータによると、執筆時点でのMEWの価格は 0.00591ドル、24時間の取引高は 200,591,125ドル、総時価総額は 530,517,110ドルです。













Popcatは、オートミールという名前の猫からインスピレーションを得ています。飼い主が公開した2枚の写真、一方は口を閉じた微笑み、もう一方は広く開いた口のユーモラスな編集写真が組み合わさり、音声付き動画としてオンラインで急速に広まりました。





Popcatは主に主にユーザーがクリックして楽しむゲームを通じて人気を集めています。クリックごとにスコアが加算され、さらにウェブサイトのランキングで異なる国や地域のスコアを表示する競争要素も導入しています。





POPCATは、特定の実用性や投資目的を持たないミームコインで、主にエンターテイメントとして楽しむためのものです。コミュニティによって所有されており、税金もかかりません。





CoinGeckoのデータによると、執筆時点でのPOPCATの価格は 0.5066ドル、24時間の取引高は 90,620,620ドル、総時価総額は 498,374,841ドルです。













Mog Coinは、インターネット上でミーム文化を象徴する初のミームコインとして自己定義しています。このプロジェクトは友人間のジョークから生まれ、2023年の夏にUniswap V2 LPを通じて正式に公開されました。Mog Coinは、暗号資産とミーム文化を融合させ、暗号資産の世界に新しい文化的な要素を取り入れることを目指しています。このミームコインはユーザーにミームを共有、作成、楽しむことを奨励し、ユーザー同士の交流を促進します。





プロジェクトのネイティブトークンであるMOGはERC-20トークンであり、猫をテーマにしたミームコインの中でも主要なプロジェクトです。MOGの総供給量は420.69兆枚で、そのうち約360.45兆枚が現在市場に流通しています。MOGにはデフレとバーンのメカニズムが組み込まれており、残りのトークンの価値を時間とともに上昇させることを目指しています。さらに、MOGはイーサリアムとビットコインネットワーク間のクロスチェーン送金をサポートし、その実用性を高め、トークンの適用範囲を拡大しています。





CoinGeckoのデータによると、執筆時点でのMOGの価格は 0.0(5)1284ドル、24時間の取引高は 46,207,218ドル、総時価総額は 462,204,083ドルです。













Michiは後ろ足で立つ猫からインスピレーションを得ています。プロジェクトは、公式ウェブサイトとX (旧Twitter) チャンネルを通じて、Michiのイメージを二次創作として継続的に使用する意向を表明しています。MICHIの総供給量は約560万枚で、流動性プールのトークンはバーンされています。





CoinGeckoのデータによると、執筆時点でのMICHIの価格は 0.1906ドル、24時間の取引高は 16,759,905ドル、総時価総額は 104,320,161ドルです。













WENは、ソラナのDeFiアグリゲーションプラットフォームであるJupiterに関連するミームコインであり、その価値はコミュニティの期待とエアドロップへの関心に基づいています。





Jupiterの共同創設者であるMeow氏は、コミュニティが頻繁に「Wen Token」や「Wen airdrop」について尋ねたことを受けて、NFTとして鋳造されたポエムを作成し、そのNFTを1兆枚のトークンとして分割しました。これが現在流通しているWENトークンです。





WENトークンには、具体的なプロジェクト開発計画やロードマップはなく、主にコミュニティの期待や関心によってその価値が支えられています。WENの違いは、NFTを分割して作成された初のコミュニティトークンであり、WNS NFT標準を満たす初のNFTとしての革新性にあります。さらに、WENは100万人以上のアクティブなソラナウォレットユーザーに配布され、公正な配布の原則を反映しています。





CoinGeckoのデータによると、執筆時点でのWENの価格は 0.00008941ドル、24時間の取引高は 15,410,677ドル、総時価総額は 65,363,964ドルです。













MANEKIは、日本の「招き猫（Maneki-neko）」、幸運を招く猫のイメージに基づいたミームコインです。伝説によると、千年の知恵と力を持ち、その信者に富をもたらすことができる存在です。MANEKIは幸運、成功、富、知恵、リーダーシップの象徴です。





MANEKIの総供給量は約8.89億枚で、そのうち10%がエアドロップに割り当てられています。残りのトークンは、公正な参加機会を確保するために均等に配布されており、プレセールやチーム割り当てはありません。この公平性がユーザーの参加を引き付ける重要な要素となっています。





CoinGeckoのデータによると、執筆時点でのMANEKIの価格は 0.004994ドル、24時間の取引高は 20,692,753ドル、総時価総額は 43,913,717ドルです。









MEXCでは様々な取引方法が利用でき、現物市場と先物市場の両方で猫をテーマにしたミームコインを取引できます。さらに、MEXCは最低水準の取引手数料を提供しており、ユーザー様が取引コストを節約するのに役立ちます。





ここでは、MEWを例に挙げて、現物取引での購入方法を説明します。





1）MEXCアプリを開き、上部の検索バーに「MEW」と入力します。

2）MEWの現物取引を選択します。

3）Kラインページで [購入] をタップします。

4）注文タイプを選択し、注文数量を入力した後、[MEW を購入] をタップして購入を完了します。





先物取引に慣れている場合は、MEW先物を選択して価格変動から利益を得ることができます。









免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。