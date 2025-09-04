銀行別のカード審査通過率

日本での発行銀行（英語名）
日本語名
PAYPAY CARD CORPORATION
Paypayカード株式会社
SBI SUMISHIN NET BANK, LTD.
住信ＳＢＩネット銀行 株式会社
CREDIT SAISON CO. LTD.
株式会社クレディセゾン
RAKUTEN BANK LTD.
楽天銀行株式会社
ORIENT CORPORATION
株式会社オリエントコーポレーション
UC CARD CO. LTD.
ユーシーカード株式会社
RAKUTEN BANK, LTD.
楽天銀行株式会社
LIFECARD CO.,LTD.
ライフカード株式会社
AEON FINANCIAL SERVICE CO., LTD.
イオンフィナンシャルサービス株式会社
JAPAN POST BANK
株式会社ゆうちょ銀行
APLUS CO., LTD
株式会社アプラス
NTT DOCOMO INC
株式会社NTTドコモ
ACOM CO., LTD.
アコム株式会社
POCKET CARD CO., LTD.
ポケットカード株式会社
IDEMITSU CREDIT CO. LTD
出光クレジット株式会社
TAKASHIMAYA FINANCIAL PARTNERS CO. LTD
高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社
SEVEN CARD SERVICE CO. LTD.
株式会社セブンCSカードサービス
SURUGA BANK LTD.
スルガ銀行株式会社
AOZORA BANK LTD.
株式会社あおぞら銀行
DOGIN CARD CO. LTD.
道銀カード株式会社
BANK OF THE RYUKYUS LIMITED.
株式会社琉球銀行
HOKURIKU CARD CO. LTD.
株式会社北陸カード
AOYAMA CAPITAL CO., LTD.
株式会社青山キャピタル
OKINAWA CREDIT SERVICE CO. LTD
株式会社ＯＣＳ
THE GUNGIN CARD CO. LTD.
株式会社群銀カード
THE IYO BANK LTD.
株式会社伊予銀行
THE JOYO BANK LTD.
株式会社常陽銀行
SUMITOMO MITSUI CARD COMPANY LIMITED
三井住友カード株式会社
MITSUBISHI UFJ NICOS CO. LTD
三菱UFJニコス株式会社
WISE PAYMENTS JAPAN K K
ワイズ・ペイメンツ・ジャパン株式会社
SMBC TRUST BANK LTD.
株式会社SMBC信託銀行
UCS CO., LTD.
株式会社UCS
THE KYUSHU CARD CO. LTD.
九州カード株式会社
EPOS CARD COMPANY LIMITED
株式会社エポスカード
REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN INC.
REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社
MICARD CO. LTD
株式会社エムアイカード
GMO AOZORA NET BANK, LTD.
GMOあおぞらネット銀行株式会社
JACCS COMPANY LIMITED
株式会社ジャックス
RESONA CARD CO. LTD.
りそなカード株式会社
AU FINANCIAL SERVICE CORPORATION
auフィナンシャルサービス株式会社
THE HOKKOKU BANK LIMITED
株式会社北國銀行
THE CHIBA BANK LTD
株式会社千葉銀行
KYASH INC.
株式会社Kyash
MUFG BANK LTD.
株式会社三菱UFJ銀行
KANMU INC.
株式会社カンム
SHINKIN BANK CARD CO. LTD.
株式会社しんきんカード
THE BANK OF FUKUOKA LTD.
株式会社福岡銀行
SUMITOMO MITSUI TRUST CLUB CO., LTD.
三井住友トラストクラブ株式会社
THE ASHIKAGA BANK LTD.
株式会社足利銀行
CHUBU SHINKIN BANK CARD CO. LTD
株式会社中部しんきんカード
THE BANK OF YOKOHAMA LTD.
株式会社横浜銀行
THE MINATO BANK LTD.
株式会社みなと銀行
RESONA BANK LIMITED
株式会社りそな銀行
THE FFG CARD CO. LTD.
株式会社FFGカード
SONY BANK INCORPORATED
ソニー銀行株式会社
KINKI SHINKIN CARD COMPANY LIMITED
株式会社近畿しんきんカード
SAITAMA RESONA BANK LTD.
株式会社埼玉りそな銀行
THE SAN-IN GODO BANK LIMITED
株式会社山陰合同銀行
SB PAYMENT SERVICE CORP.
SBペイメントサービス株式会社
SHIKOKU SHINKIN CARD COMPANY LIMITED
株式会社四国しんきんカード
THE AWAGIN CARD CO. LTD.
阿波銀カード株式会社
台湾での発行銀行
台灣發卡行
TAISHIN INTERNATIONAL BANK
台新國際商業銀行
DBS BANK (TAIWAN) LTD.
星展(台灣)商業銀行
CATHAY UNITED BANK
國泰世華商業銀行
CHUNGHWA POST COMPANY LIMITED.
中華郵政股份有限公司
LINE BANK TAIWAN LIMITED
連線商業銀行股份有限公司
BANK SINOPAC
永豐商業銀行
FIRST COMMERCIAL BANK
第一商業銀行
TAIWAN COOPERATIVE BANK
臺灣合作金庫商業銀行
FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK
遠東國際商業銀行
CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD.
彰化商業銀行股份有限公司
MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO. LTD.
兆豐國際商業銀行股份有限公司
CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD.
彰化商業銀行股份有限公司
THE CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD.
彰化商業銀行股份有限公司
TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK
臺灣新光商業銀行
MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD
兆豐國際商業銀行股份有限公司
KGI BANK
凱基商業銀行
TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD.
台北富邦商業銀行股份有限公司
STANDARD CHARTERED BANK (TAIWAN) LIMITED
渣打國際商業銀行股份有限公司
CTBC BANK CO. LTD.
中國信託商業銀行股份有限公司
E. SUN COMMERCIAL BANK CO., LTD.
玉山商業銀行股份有限公司
YUANTA COMMERCIAL BANK CO. LTD
元大商業銀行股份有限公司
E. SUN COMMERCIAL BANK LTD.
玉山商業銀行股份有限公司
UNION BANK OF TAIWAN
聯邦商業銀行
BANK OF TAIWAN
臺灣銀行
HUA NAN COMMERCIAL BANK LTD.
華南商業銀行股份有限公司
YUANTA COMMERCIAL BANK CO., LTD.
元大商業銀行股份有限公司
SUNNY BANK
陽信商業銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD.
上海商業儲蓄銀行股份有限公司
TAIWAN BUSINESS BANK
臺灣中小企業銀行
O-BANK CO. LTD.
王道商業銀行股份有限公司
アラブ首長国連邦での発行銀行 (AED)
DUBAI ISLAMIC BANK
DIGITAL FINANCIAL SERVICES LLC
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
MASHREQBANK
WIO BANK P.J.S.C
EMIRATES NBD BANK (P.J.S.C.)
ABU DHABI ISLAMIC BANK
NATIONAL BANK OF RAS AL-KHAIMAH (RAKBANK)
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
AL HILAL BANK PJSC
NETWORK INTERNATIONAL LLC
EMIRATES ISLAMIC BANK P.J.S.C.
WIO BANK PJSC
COMMERCIAL BANK OF DUBAI
HSBC BANK MIDDLE EAST
COMMERCIAL BANK OF DUBAI(PSC)
EITC FINANCIAL SERVICES L.L.C
AAFAQ ISLAMIC FINANCE PSC
DEEM FINANCE L.L.C.
LARI EXCHANGE
STANDARD CHARTERED BANK
JANATA BANK LIMITED
NATIONAL BANK OF FUJAIRAH
AL ANSARI EXCHANGE LLC
CANADIA BANK PLC
COMMERCIAL BANK INTERNATIONAL
PROVISIONAL - FIRST ABU DHABI BANK (PJSC)
BANK OF BARODA
AL HILAL BANK P.J.S.C.
ARAB BANK FOR INVESTMENT & FOREIGN TRADE
PROVISIONAL BID - FIRST ABU DHABI BANK (PJSC)
FINANCE HOUSE L.L.C.
ABU DHABI ISLAMIC BANK P.J.S.C.
CITIBANK, N.A.
ARAB BANK PLC
MAMO LIMITED
UNITED BANK LIMITED
THE NATIONAL BANK OF UMM AL-QAIWAIN PSC.
HABIB BANK AG ZURICH
MYZOI FINANCIAL INCLUSION TECHNOLOGIES L.L.C.
NYMCARD PAYMENT SERVICES L.L.C.
CITIBANK NATIONAL ASSOCIATION
イスラエルでの発行銀行 (ILS)
MAX IT FINANCE LTD
ISRAEL CREDIT CARDS LIMITED
BANK HAPOALIM B.M.
BANK LEUMI LE-ISRAEL B.M.
ISRACARD LTD
ISRAEL CREDIT CARDS LTD.
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
BANK OF JERUSALEM LTD
ISRACARD LTD.
ISRAEL POSTAL BANK COMPANY LTD
BANK HAPOALIM B M
S.T.B. UNION LTD.
PAI PAY FINANCE LTD
ISRAEL POSTAL BANK COMPANY LIMITED
D.I. POSTAL FINANCE LTD
IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED
カナダでの発行銀行 (CA)
THE TORONTO-DOMINION BANK
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
THE BANK OF NOVA SCOTIA
LA FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC
ROYAL BANK OF CANADA
NATIONAL BANK OF CANADA
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC
KOHO FINANCIAL INCORPORATED
ROGERS BANK
VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT UNION
SERVUS CREDIT UNION LTD.
ATB FINANCIAL
COLLABRIA FINANCIAL SERVICES INC.
ICICI BANK CANADA
WINDSOR FAMILY CREDIT UNION LIMITED
WISE PAYMENTS CANADA INC.
FAIRSTONE BANK OF CANADA
ALBERTA TREASURY BRANCHES
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA
BANK OF MONTREAL
PEOPLES TRUST COMPANY
COLLABRIA FINANCIAL SERVICES
TORONTO-DOMINION BANK, THE
EQUITABLE BANK
DIGITAL COMMERCE BANK
CAPITAL ONE BANK (CANADA BRANCH)
PRESIDENT'S CHOICE BANK
CANADIAN TIRE BANK
TANGERINE BANK
BRIM FINANCIAL INC.
HOME TRUST COMPANY
BANK OF NOVA SCOTIA
MERIDIAN CREDIT UNION LIMITED
NEO FINANCIAL TECHNOLOGIES INC
THE TORONTO-DOMINION BANK - MBNA
WEALTHSIMPLE PAYMENTS INC.
SQUARE CANADA INC
WESTPAC BANKING CORPORATION
MANULIFE BANK OF CANADA
TORONTO-DOMINION BANK
UBS SWITZERLAND AG
U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION
マレーシアでの発行銀行
***は成功率が高く、ご利用をお勧めします。
**は試すことは可能ですが、成功率は低くなります。
*は成功率が極めて低く、ご利用をお勧めしません。
MALAYAN BANKING BERHAD
***
GX BANK BERHAD
***
PUBLIC BANK BERHAD
***
BIGPAY MALAYSIA SDN. BHD.
***
AMBANK (M) BERHAD
***
WISE PAYMENTS MALAYSIA SDN. BHD.
***
ALLIANCE BANK MALAYSIA BERHAD
***
HSBC BANK MALAYSIA BERHAD
***
AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD
***
BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD
***
AEON BANK (M) BERHAD
***
HSBC AMANAH MALAYSIA BERHAD
***
OCBC BANK (MALAYSIA) BERHAD
**
AFFIN BANK BERHAD
**
AFFIN ISLAMIC BANK BERHAD
**
AMBANK ISLAMIC BERHAD
**
MERCHANTRADE ASIA SDN. BHD.
**
BOOST BANK BERHAD
**
MBSB BANK BERHAD
**
CIMB BANK BERHAD
**
EXIM BANK (TANZANIA), LTD.
**
INSTAPAY TECHNOLOGIES SDN BHD
**
PUBLIC ISLAMIC BANK BERHAD
**
U MOBILE SDN. BHD
**
HONG LEONG BANK BERHAD
*
STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD
*
RHB BANK BERHAD
*
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BERHAD
*
UNITED OVERSEAS BANK (MALAYSIA) BHD
*
BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD
*
HONG LEONG ISLAMIC BANK BERHAD
*
BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD
*
AXIATA DIGITAL ECODE SDN. BHD.
*
BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD
*
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP M BHD
*
BANK SIMPANAN NASIONAL
*
BAYO PAY M SDN BHD
*
U MOBILE SDN BHD
*
BANK PERTANIAN MALAYSIA BERHAD
*
フィリピンでの発行銀行
***は成功率が高く、ご利用をお勧めします。
**は試すことは可能ですが、成功率は低くなります。
*は成功率が極めて低く、ご利用をお勧めしません。
BDO UNIBANK, INC.
***
SECURITY BANK CORPORATION
***
UNION BANK OF THE PHILIPPINES
***
MAYA PHILIPPINES, INC.
***
UNIONBANK OF THE PHILIPPINES
***
PROCREDIT BANK KOSOVO
***
BANK OF COMMERCE
***
OWN BANK THE RURAL BANK OF CAVITE CITY INC
**
CITIBANK, N.A., PHILIPPINES
**
BANCO DE ORO UNIBANK INC.
**
ASIA UNITED BANK CORPORATION
**
EAST WEST BANKING CORPORATION
**
PHILIPPINE NATIONAL BANK
**
LAND BANK OF THE PHILIPPINES
**
MAYA PHILIPPINES INC.
**
CHINA BANKING CORPORATION
**
ROBINSONS BANK CORPORATION
**
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS
**
MAYA BANK INC.
**
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORPORATION
**
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
**
WISE PILIPINAS INC.
**
GOTYME BANK CORPORATION
**
TONIK DIGITAL BANK, INC.
**
OWN BANK, THE RURAL BANK OF CAVITE CITY, INC.
**
METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY (METROBANK)
*
G-XCHANGE, INC.
*
CIMB BANK BERHAD
*
METROBANK CARD CORPORATION (A FINANCE COMPANY)
*
METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY
*
MAYBANK PHILIPPINES INCORPORATED
*
UNOBANK INC
*
DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES
*
HC CONSUMER FINANCE PHILIPPINES INC.
*
GPAY NETWORK PH INC
*
1. ログイン1.1 携帯電話番号もメールアドレスも使用できない場合のログイン方法アカウントのログインパスワードを覚えている場合：ウェブサイト：公式ログインページで、ユーザー様のアカウントとパスワードを入力し、[ホーム] ページの右上にある [人型アイコン] - [セキュリティ] に進みます。モバイル認証またはメール認証右側の [変更] をクリックし、[セキュリティ認証のリセット] をクリックし、
