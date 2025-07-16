要約：待望のCNCトークン上場に向けたカウントダウンが始まりました！本ガイドでは、2025年最注目の海賊がテーマのブロックチェーンゲーム「Captain & Company」におけるエアドロップ参加方法をわかりやすく紹介。ゲーム開始前に優位性を手に入れるチャンスです！ Captain & Company（CNC）のMEXC上場が間近に迫る中、2025年最注目のブロックチェーンゲームと連動した壮大な要約：待望のCNCトークン上場に向けたカウントダウンが始まりました！本ガイドでは、2025年最注目の海賊がテーマのブロックチェーンゲーム「Captain & Company」におけるエアドロップ参加方法をわかりやすく紹介。ゲーム開始前に優位性を手に入れるチャンスです！ Captain & Company（CNC）のMEXC上場が間近に迫る中、2025年最注目のブロックチェーンゲームと連動した壮大な
Captain & Company（CNC）がMEXCに登場！数百万USDT相当のエアドロップ報酬を獲得するためのステップバイステップガイド

2025/7/16MEXC
0m
要約：待望のCNCトークン上場に向けたカウントダウンが始まりました！本ガイドでは、2025年最注目の海賊がテーマのブロックチェーンゲーム「Captain & Company」におけるエアドロップ参加方法をわかりやすく紹介。ゲーム開始前に優位性を手に入れるチャンスです！

Captain & Company（CNC）のMEXC上場が間近に迫る中、2025年最注目のブロックチェーンゲームと連動した壮大なエアドロップイベントがいよいよ始まります。

本記事では、重要なスケジュールからエアドロップの受け取り手順まで、知っておくべきすべての情報をわかりやすく解説。この絶好の機会を活かして、貴重な報酬を手に入れましょう！

MEXC取引所におけるCNC上場ガイド


Captain & Company (CNC) エアドロップ参加方法


1. CNCエアドロップ概要

Captain & Companyは、ノードによる完全コミュニティ生成型トークン配布を採用したブロックチェーンMMORPG（海賊ゲーム）です。エアドロップキャンペーンに参加することで、エアドロップポイント（以下、AP）を獲得し、ノードライセンスを無料で交換できます。ノードを有効化すると、CNCトークンのマイニングが可能になり、投票や購入、生成、取引などゲーム内特典も利用できます。

2. 参加前の準備：

2.1 ウォレットの作成と接続
kap.gg/profile にアクセスしてアカウント登録・認証を行い、リアルタイムでAPを確認できるようにします。
画面上の案内に従ってAbstract Walletを作成し、メインウォレット（EOA）と接続してください。

2.2 トークンの理解
CNC：ノード活動によってのみ生成されるゲーム内トークン。
KAP：KAPGamesのエコシステムトークンで、ノードライセンス購入時に使用すると割引が適用され、使用済みKAPは将来的にバーンされます。

3. CNCエアドロップ参加手順

ステップ 1：アカウント作成とダッシュボードアクセス
アカウントへの新規登録：kap.gg/profile にアクセスし、新規登録手続きを完了させてください。
ウォレットを接続：Abstract Walletとメインウォレット（EOA）の両方を接続し、アクティビティが正しく記録され、AP（エアドロップポイント）を獲得できるようにしましょう。

ステップ 2：タスクを完了してAPを獲得
以下の方法でAPを獲得できます：
ゲーム内アクティビティ（APの50%）：
▍ミッション、バトル、モンスター討伐、PvP大会などのゲームプレイに参加してAPを獲得しましょう。

NFTのステーキングまたは保有（APの35%）：
▍[kap.gg/staking] などのプラットフォームで、ShipまたはSkellie NFTをステーキングまたは保有することで、追加のAPを獲得できます。

クリエイティブ貢献（APの10%）：
▍アイデアの投稿、記事の執筆、世界観の構築、またはDiscord・公式Wiki・コミュニティフォーラムでのコンテンツ投稿などによりAPを獲得できます。

パートナーコミュニティへの参加（APの5%）：
▍公式パートナーコミュニティに所属している場合、毎日自動でAPを受け取ることができます。

招待報酬：
▍新しいプレイヤーを招待すると、そのプレイヤーの累計APの5%がボーナスとしてあなたに付与されます。

ステップ 3：APを貯めてノードライセンスを交換
APの蓄積：
▍タスクの完了やイベントへの参加により獲得したAPは、ダッシュボードに自動で反映されます。

ノードライセンスの交換：
▍所定のAPに到達すると、譲渡不可のNFT形式ノードライセンスを受け取る資格が得られます。販売ページの公開から30日以内に請求しない場合、ライセンスの請求権は失効します。

ステップ 4：ノードを有効化してCNCトークンのマイニングを開始
ノードライセンスの受け取り：
kap.gg/profile または専用プレセールページからライセンスを請求してください。

CNCトークンをマイニング：
▍ノードを有効化すると、自動的にCNCトークンの生成が開始されます。以下のロックアップ期間から選択可能です：
  0日間のロックアップ：トークンの25%を受け取り、残り75%はバーンされます
  30日間のロックアップ：50%を受け取り、残りの50%はバーンされます
  60日間のロックアップ：75%を受け取り、残りの25%はバーンされます
  90日間のロックアップ：100%を受け取り、バーンはありません
  ロックアップ期間が長いほど、受け取れる報酬も多くなり、長期的な参加が促されます。

4. 重要な注意事項

請求期限：ノードライセンスは、販売ページ公開から30日以内に請求しなければ失効します。
公正な配布：CNCトークンは100%がコミュニティ運営ノードによって生成され、チーム保有分や投資家への事前配分はありません。
コミュニティ参加を通じた貢献：ゲームプレイ以外でも、アイデアの提案やガバナンス投票への参加によってAPを獲得し、ゲームの未来づくりに関われます。

Captain & Company（CNC）とは？


CNCは、プレイヤーが海賊船の船長となって、完全オンチェーンの経済システムを舞台に冒険を繰り広げるブロックチェーンベースの海洋テーマのMMOゲームです。CNCはゲーム内の主要トークンとして、プレミアム資産の購入、アイテムの鍛造、ステーキング、ガバナンス投票などに使用されます。ノードはすべてコミュニティによって運営され、プレマインやプライベート配布がない、Web3ゲーム初の「フェアローンチ」型トークンエコシステムです。

出典：Captain & Company（CNC）

CNCトークンのユーティリティ


CNCトークンはエコシステム全体を支える基盤です：
  • ガバナンス：トークン保有者は、ゲーム開発に関わる重要な意思決定に投票可能
  • ステーキング報酬：CNCをステーキングすることで、追加の報酬や強化されたゲーム内特典を獲得
  • ゲーム内取引：プレミアムアイテムの購入、装備の鍛造、その他の必須取引に使用
  • エコシステム通貨：オンチェーン通貨として、ノード運営を通じて経済バランスを維持

CNC開発チームとパートナー


Captain & Company（CNC）は、KAP Gamesによって開発され、分散型とコミュニティ主導の理念を重視して設計されています。最先端のブロックチェーン技術と高品質なゲーム体験の融合を追求しながら、パートナーシップの拡大とともに、コミュニティの主体的な参加と公正なトークン配布を中核に据えています。

まとめ
Captain & Company（CNC）は、プレイヤーが単なるユーザーにとどまらず、ゲーム経済とロードマップの“共創者”となるWeb3ゲームの新たな時代を象徴しています。革新的なエアドロップキャンペーンとMEXCでの上場を目前に控えた今こそ、この革新的なエコシステムに加わる絶好のチャンスです。
よくある質問


Q：Captain & Company（CNC）とは？ A：Captain & Companyは、プレイヤーがCNCトークンをコミュニティ運営のノードを通じて獲得し、ゲームのガバナンスに参加できるブロックチェーンベースの海洋テーマのMMOゲームです。
Q：CNCのエアドロップに参加するには？ A：アカウントを登録し、ウォレットを接続。その後、ゲーム内ミッションをクリアしてAPを獲得し、ノードライセンスを申請することで参加できます。
Q：CNCトークンのユーティリティは？ A：CNCはエコシステムの中核トークンとして、ガバナンス、ステーキング、ゲーム内購入、鍛造などに使用されます。

暗号資産取引の知識を深めるには、MEXC学ぶをご覧ください。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


