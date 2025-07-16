「トランプ氏の公約」でTONは成長の勢いを取り戻せるか

トランプ氏の当選により、ビットコインは$90,000を突破し、力強い上昇トレンドを形成するとともに、暗号資産業界全体に楽観ムードを再燃させています。しかし、暗号資産業界が真に期待しているのは、単一の暗号資産の価格上昇ではなく、より多様なエコシステムの成長です。短期的には、さまざまな分野のトークンが市場全体のトレンドに合わせて勢いを取り戻し始めています。その中でも、投資家の注目を集めているのがTON（The Open Network）エコシステムです。ここ数か月、さまざまな理由で課題に直面してきたものの、現在の市場回復の中でTONへの期待は依然として高まっています。









2か月前、デュロフ（Durov）氏がパリで逮捕されて以来、TONエコシステムは危機的状況、または新たな調整段階に入ったように見えます。エコシステム内のミームプロジェクトやミニゲームは、新規ユーザーを引きつける努力や更新を続けていますが、賢明な市場参加者はTONエコシステムにおける「信頼」の低下を感じ取っています。例えば、市場反発時にSOLトークンが$200を超える急上昇を見せた一方で、TONの価格上昇は控えめでした。





しかし、TONエコシステムが完全に停滞しているわけではありません。実際、この低迷期においても、いくつかの注目すべき進展が見られました。例えば、Notcoinの上場前には、中央集権型取引所（CEX）がTONユーザー市場を獲得するために熾烈な競争を繰り広げました。また、DOGSプロジェクトはTelegramコミュニティ内の熱意を再燃させることに成功しました。これらの動きは、市場のセンチメントが改善する中で、TONエコシステム内のトークンも同様に反発の準備が整っていることを示しています。









トランプ氏の暗号資産に関する公約の中には、TONにとっていくつかの好材料が見られます。トランプ氏はビットコインを対象とした政策や、暗号資産業界へのドル経済の開放性を促進する「ブロック解除」政策を提案しています。これにより、長らく不確実性の中で運営されてきたTelegramやTONのようなプロジェクトが、より多くの支援と発展機会を得ることが期待されます。トランプ氏の暗号資産に対する寛容な姿勢は、間違いなくTONにとって追い風となるでしょう。このような状況の下で、市場トレンドが上昇を続ける場合、TONエコシステムは新たな成長機会を迎える可能性があります。





実際、パブリックブロックチェーンの発展には複数のサイクルが必要です。特に競争が激しい中では、短期間での飛躍的な進展を達成するのは困難です。しかし、長期的には、TONのインフラと市場需要には依然として大きな成長の可能性があります。例を挙げると、ソラナは過去数年間の大きな価格変動を経験したものの、高速ブロックチェーンという優位性によって大きな成功を収めました。TONがこのモデルを再現できるか、特により好ましい政策条件の下で爆発的な成長を再び遂げられるかが、今後の鍵となるでしょう。









TONの成長軌道は、イーサリアムやソラナなどのパブリックブロックチェーンと多くの類似点があります。パブリックブロックチェーンの開発は一般的に、予測可能なパターンをたどります。まず、エコシステムプロジェクトの急成長があり、次にTVL（Total Value Locked）の爆発的増加、そして最後に、DEX（分散型取引所）とDeFi（分散型金融）の成熟へと進みます。





エコシステムプロジェクトトークンの成長

イーサリアムやソラナは、初期段階でエコシステムプロジェクトのトークンを大量に発行しました。このトークンブームは、パブリックブロックチェーンのエコシステムに活力を与えました。TONも過去にこの段階を経験しており、特にトークンの人気と価格の高騰によって多くのユーザーを引きつけました。





TVLの成長

TVLはパブリックブロックチェーンの成長を測る重要な指標であり、オンチェーン資産の流動性とユーザー活動を直接反映します。イーサリアムのDeFi SummerではTVLが100倍以上に増加し、ソラナも2023年に同様の成長を遂げました。現在、TONのTVLは約7億ドルで、若干の逓減を経験しているものの、依然として成長の余地があります。





DEXとDeFiエコシステムの多様性

ソラナやイーサリアムのパブリックブロックチェーン上でのDEXやDeFiプラットフォームの発展は、オンチェーンでの多様な相互作用を促進し、エコシステムの成熟に寄与しました。一方、TONエコシステムは、この点ではまだ初期段階にあります。特にDEXの機能性において、TONエコシステムを強化し、DeFiアプリケーションを充実させることが今後の発展の鍵となります。









現在の市場低迷によりいくつかの課題に直面しているものの、TONはパブリックブロックチェーンの長期的な成長軌道において、依然として大きな発展可能性を秘めています。TONのパフォーマンスとスケーラビリティはソラナに匹敵しますが、エコシステムにおけるDEXとDeFiの機能は未だ発展途上です。しかし、幸いなことに、TONの開発者とコミュニティはすでにこの問題に対処するためのソリューションに取り組んでいます。





例えば、LayerPixelが提供するPixelSwapは、TONエコシステム内のDEXの限界に対処するための第一歩です。PixelSwapはTelegramミニアプリとシームレスに統合され、より洗練された取引機能を提供することで、TONがより効果的にユーザーを引きつける助けとなっています。さらに、ソラナやイーサリアムの成功事例を活用することで、TONはエコシステムアプリケーションをさらに充実させ、DeFi機能を強化し、TVLや取引高を増加させることが可能です。









いくつかの課題に直面しているものの、TONは業界の発展トレンドに基づき、次の「ソラナ」になる可能性を秘めています。暗号資産に対する市場の支持的な姿勢と寛容政策が進む中で、TONは政策と技術の進歩に支えられた第二の成長波を迎える可能性があります。ソラナやイーサリアムと同様に、TONも停滞から繁栄へのサイクルを経験するでしょう。そのエコシステムが進化し続け、DEXやDeFiの機能性が強化される限り、TONの未来は明るいものと言えるでしょう。









MEXCでTONを取引する方法をご紹介します。





ステップ1：MEXCアプリにログインし、[取引]をタップします。

ステップ2：[現物取引]をタップし、メインエリアで[TON/USDT]を選択するか、[TON/USDT]を直接検索します。

ステップ3：[TONを購入]をタップします。







