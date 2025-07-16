初めてビットコインを購入する新規のユーザー様には、まず入金を済ませてから、現物取引機能を利用しての素早いビットコイン購入をお勧めします。 入金チュートリアルについては、①MEXCプラットフォームに暗号資産を入金する方法（ウェブサイト） ②MEXCプラットフォームに暗号資産を入金する方法（アプリ） をご参照ください。 また、暗号資産を直接購入するサービスも選択可能で、法定通貨を使用してビットコインを初めてビットコインを購入する新規のユーザー様には、まず入金を済ませてから、現物取引機能を利用しての素早いビットコイン購入をお勧めします。 入金チュートリアルについては、①MEXCプラットフォームに暗号資産を入金する方法（ウェブサイト） ②MEXCプラットフォームに暗号資産を入金する方法（アプリ） をご参照ください。 また、暗号資産を直接購入するサービスも選択可能で、法定通貨を使用してビットコインを
1分でビットコインを購入する

2025/7/16MEXC
0m
初めてビットコインを購入する新規のユーザー様には、まず入金を済ませてから、現物取引機能を利用しての素早いビットコイン購入をお勧めします。


入金チュートリアルについては、①MEXCプラットフォームに暗号資産を入金する方法（ウェブサイト）MEXCプラットフォームに暗号資産を入金する方法（アプリ） をご参照ください。

また、暗号資産を直接購入するサービスも選択可能で、法定通貨を使用してビットコインを購入することもできます。現在、このサービスは特定の国と地域のみで利用可能です。プラットフォーム外で直接ビットコインを購入する場合は、保証がないためリスクが高いことを認識し、慎重にご検討ください。

1. ウェブでのビットコイン購入


ステップ 1: MEXC公式ウェブサイトにログインし、左上の [現物取引] をクリックします。


ステップ 2: メインゾーンで、取引ペアを選択します。現在、MEXCはBTC/USDT、BTC/USDC、BTC/TUSDなどの主要取引ペアをサポートしています。


ステップ 3: BTC/USDT取引ペアの購入を例にします。注文方法は、①指値注文 ②成行注文 ③ストップリミット注文 の3種類からお選びいただけます。この3つの注文タイプはそれぞれ特徴が異なります。詳しくは現物取引注文の種類をご覧ください。

①指値注文


ご希望の購入価格と購入数量を入力し、[BTCを購入]をクリックしてください。
最低注文金額は1USDTです。設定した購入価格が市場価格と大きく異なる場合、注文がすぐに成立しない可能性があり、下部の「現在の注文」に表示されます。


②成行注文


購入数量または購入金額を入力し、[BTCを購入]をクリックしてください。成行価格で注文が成立し、ビットコインの購入が可能となります。最低注文金額は1USDTです。


③ストップリミット注文


ストップリミット注文では、トリガー価格、購入金額、数量を事前に設定することができます。市場価格がトリガー価格に達すると、指定した価格で指値注文を発注します。


BTC/USDTを例にとって、BTCの現在の市場価格が27,250 USDTである場合のシナリオを考えてみましょう。テクニカル分析に基づき、価格が28,000 USDTを突破すると上昇トレンドが始まると予想します。トリガー価格を28,000 USDT、購入価格を28,100 USDTに設定したストップリミット注文を採用できます。ビットコイン価格が 28,000 USDT に達すると、システムは直ちに 28,100 USDT で買いの指値注文を発注します。この注文は、28,100 USDT またはそれ以下の価格で約定される可能性があります。また、28,100 USDTは指値価格であり、市場価格が急激に変動した場合、注文が成立しない可能性があることにご注意ください。


2. アプリでのビットコイン購入


ステップ 1：MEXCアプリにログインし、[取引]をタップします。


ステップ 2：注文タイプと取引ペアを選択します。注文タイプは、①指値注文 ②成行注文 ③ストップリミット の3種類から選択できます。3種類の注文方法の違いについては、上記「ウェブでのビットコイン購入」をご参照ください。また、[BTC/USDT]をタップすると、他の取引ペアに切り替えることができます。


ステップ 3：BTC/USDT取引ペアでの成行注文を例に説明します。[買いBTC]をタップします。



免責事項：この情報は、投資、税務、法律、財務、会計、またはその他の関連サービスに関するアドバイスを提供するものではなく、資産の購入、売却、または保有に関するアドバイスを提供するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考としてのみ情報を提供し、投資アドバイスを提供するものではありません。関連するリスクを十分に理解し、慎重に投資してください。当プラットフォームは、ユーザー様の投資判断について責任を負いません。


