BTC、再び$10万へ回帰：「デジタルゴールド」の輝きは衰えず

ビットコインは、再び$10万の節目を突破し、一時は$104,000まで上昇。24時間で7.41%の上昇率を記録し、過去3か月で最高値を更新しました。他の主要な暗号資産も同様に上昇しており、MEXCのデータによると、時価総額上位100トークンの大多数が価格を上げています。ETHは$2,600を超え、SOLは$180を突破、DOGEも$0.25台に到達しました。
この価格上昇は単なる偶然ではありません。背景には、世界の金融システム構造における大きな変化があります。表面的な値動きの裏では、公的資金の動き、技術革新、規制パラダイムの転換といった要素が絡み合い、ビットコインの価値ロジックそのものが再定義されつつあります。
世界の貿易構造が大きく動く中で、安全資産としての需要がビットコインの上昇を後押ししています。5月8日、米英両国が一部セクターにおける関税撤廃と市場アクセス拡大に関する新たな貿易協定を締結。さらにその2日後の5月10日には、スイス・ジュネーブでの米中貿易協議において、農産品への関税引き下げで合意しました。この2つの主要な出来事は、世界中の資本市場に大きな影響を与え、資金の再配分を促しました。Investing.comのデータによれば、これらの協定発表から72時間以内に、米ドルインデックスは2.3%下落。一方で、オンチェーンベースではBTCに$47億の資金流入が記録されています。
この資本移動の背景には、2つの主要な要因があります。第一に、貿易障壁の緩和により国境を越えた資金移動が活発化し、ビットコインが国際的に移転可能な資産として持つ競争優位性が改めて浮き彫りになりました。第二に、関税の引き下げによりインフレ期待が後退し、インフレヘッジとしての米ドルの魅力が薄れたことです。
Bloombergによると、これらの貿易協定が発表された週、機関投資家はGrayscale Bitcoin Trustを通じて32,000 BTCを追加購入しており、これは2024年に入ってから最大の週次純流入となりました。この動きは、ビットコインが投機的資産から戦略的安全資産、すなわち、「デジタルゴールド」へと進化していることを裏付けています。
ビットコインが$100,000を突破した背景には、機関投資家による継続的な資金流入が大きく寄与しています。2025年初頭以降、上場企業や一部の国家による蓄積計画が市場の注目を集めてきました。
かつてのMicroStrategyであるStrategy社は、ビットコインへの投資に最も積極的な企業のひとつとして知られています。同社は5月2日、新たに「42/42プラン」を発表し、今後2年間で$840億を調達してビットコインを購入する方針を示しました。これは、以前の「21/21プラン」に続くものです。同社はすでに$420億相当のビットコインを保有しており、2025年5月時点で50万BTC以上を保有。現在の価格で$580億超の価値を有しています。 他の企業もStrategy社の方針に刺激され、暗号資産をバランスシートに組み込む動きを見せ始めています。BernsteinのアナリストGautam Chhugani氏によれば、約80社が「ビットコイン・スタンダード」を採用しており、これは総供給量の約3.4%に相当する規模です。同氏は「景気循環的な低迷と供給制約という背景のもとで、上場企業による蓄積が続けば、ビットコインの耐久性はさらに高まる」と述べています。たとえば、日本のMetaplanet社は企業資産の35%以上をビットコインに割り当て、インドのJetking社は18,000 BTCの準備資産を構築する計画を発表しました。これらの動きは単なる金融投資にとどまらず、法定通貨の価値下落に対する戦略的ヘッジ手段へと進化しています。
長らく、暗号資産業界は明確な規制のないグレーゾーンでの運用を余儀なくされ、政策リスクが大きな障壁となってきました。しかし、トランプ政権の復帰により、規制のトーンは一変。暗号資産に対してより前向きな姿勢が打ち出されました。2025年3月、トランプ大統領は「ビットコイン準備資産および暗号資産保有体制の整備を命じる大統領令」に署名しました。これは極めて重要な動きであり、米政府がビットコインおよび暗号資産の戦略的価値を公式に認識した証拠であると同時に、そのスタンスが「慎重な様子見」から「積極的な採用と展開」へと転換したことを意味しています。
同時に、米証券取引委員会（SEC）も、暗号資産に対する姿勢を軟化させる兆しを見せています。これまでSECは、暗号資産プロジェクトに対して極めて厳格な規制を敷いており、多くの事業者にとって法令遵守コストの高さと不確実性が大きな課題でした。しかし最近では、SECとRipple社の和解に象徴されるように、より柔軟な規制環境への移行が進みつつあります。これにより、暗号資産企業はより明確かつ予測可能なフレームワークの下で事業を展開できるようになり、法令遵守コストの低下と政策リスクの軽減という恩恵を受け始めています。業界全体にとっては、長期的な成長に向けた安心材料となりつつあります。
ビットコインの価値提案は、半減期メカニズムと供給の希少性によって継続的に強化されています。第4回半減期を経て、ビットコインの年間インフレ率は1.75%から0.85%に低下しました。2024年のWorld Gold Councilの報告によれば、2023年時点の地上のゴールドの総保有量は212,582トンであり、年間増加率は約1.64%。この比較から、ビットコインの供給増加率はゴールドの約半分と予測され、供給面での希少性はさらに際立つ結果となっています。
また、投資家の行動面でも変化が見られます。MacroMicroのデータによると、ビットコインアドレスのうち63%が1年以上保有されており、これは過去最高値です。このいわゆるダイヤモンドハンドの増加は、ビットコインが短期的な投機対象ではなく、長期的な価値貯蔵手段として捉えられつつあることを示しています。
ビットコインが歴史的節目となる$100,000を突破した今、市場の関心は次なる主要レジスタンスラインへと移っています。テクニカル分析によれば、$105,000のサポートラインを維持できれば、2025年第3四半期には$120,000 - $130,000帯を試す展開も視野に入ります。スタンダードチャータード銀行の最新レポートでも、年末目標価格として$148,000を予測しており、強気な見通しが広がっています。しかしこの背景には、次なる進化への試練も控えています。新たな成長フェーズに自信を持って臨むためには、個人投資家にとって信頼できる取引プラットフォームの選択が極めて重要になります。
