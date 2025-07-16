Bluwhale Network（BLUAI）：AIとブロックチェーンの統合、ユーザーの個人データ管理権限を強化









1.1 分散型データ管理

Bluwhale Networkは、ユーザーに対して個人データの完全な管理権を与えます。FacebookやAmazonなどの従来型プラットフォームとは異なり、これらはしばしばユーザーデータを収集し収益化しますが、Bluwhale Networkは分散型モデルを採用することで、データの所有権をユーザーに取り戻します。参加者は自分のデータを誰と共有するかを決定でき、参加に対する報酬としてBLUAIトークンを獲得できます。





1.2 マルチチェーン対応

Bluwhale Networkはマルチチェーンアーキテクチャに基づいて運用されており、異なるブロックチェーン間でのデータの相互作用を可能にします。この設計により、プラットフォームの柔軟性が向上するだけでなく、さまざまなブロックチェーンアプリとの互換性が高まり、エコシステムの機能性と可能性が広がります。





1.3 インテリジェント報酬システム

Bluwhale Networkの報酬システムは、インテリジェントなメカニズムによって駆動されています。ユーザーは、デイリーチェックイン、記事の共有、友達の紹介などのタスクを完了することで、BLUAIポイントを獲得できます。ポイントが貯まるにつれて、より多くのBLUAIトークン報酬を受け取ることができ、継続的な参加を促進するインセンティブ環境が構築されています。





1.4 ゼロ知識証明（ZKP）技術

ユーザーデータのセキュリティとプライバシーを確保するために、Bluwhale Networkはゼロ知識証明技術を導入しています。これにより、ユーザーは個人の身元を明かすことなく、選択したデータを安全に共有することができます。この最先端の技術は、プラットフォームのプライバシー保護能力を大幅に強化し、エコシステム内で安心してやり取りできる環境を提供します。













数ステップの簡単な手順で、ユーザーはプロジェクトの発展に貢献しながら、実質的なエアドロップ報酬も手にすることができます。









Bluwhale Networkのトケノミクスは、プロジェクトの長期的な持続可能性を確保するように設計されています。BLUAIトークンの総供給量は100億枚で、以下の配分構造となっています：





ノード支援： 25%（ノード運営を支援し、ネットワークの分散性とセキュリティを確保）

チーム： 21%（プロジェクト開発チームの資金として使用し、プロジェクトの進行を推進）

投資家： 20%（投資家支援およびプロジェクトのための資金提供）

DAO / マーケティング： 18%（コミュニティインセンティブおよびマーケティング活動）

エアドロップ： 6%（コミュニティユーザーへの報酬と、エコシステム参加の促進）

マーケット流動性支援： 2%（市場流動性の確保）

KOL（キーオピニオンリーダー）：1%（プロジェクトを宣伝するインフルエンサーへの報酬）





BLUAIトークンは、プラットフォーム内での取引に使用できるだけでなく、ステーキングやノード運営によってネットワーク維持に参加し、報酬を得ることも可能です。









Bluwhale Networkの成功は、その強力な技術チームによって支えられています。チームメンバーはAIとブロックチェーン分野で豊富な経験を持ち、幅広い業界バックグラウンドを備えています。たとえば、CEO兼共同創設者のHan Jin氏は、カリフォルニア大学バークレー校で教育を受け、複数のフォーチュン500企業での勤務経験があり、数々のブロックチェーンおよびAI関連プロジェクトの開発に貢献してきました。さらに、Bluwhale Networkは、SBI Ven Capital、Cardano、Animoca Brands Japanなどの有名機関から資金提供を受けており、複数の戦略的投資家およびパートナーの支援を得ています。









Web3時代の到来により、Bluwhale Networkは非常に高い成長可能性を示しています。個人データのプライバシー保護や報酬メカニズムへの注力に加えて、Bluwhale Networkは、ゲーム、DeFi、ソーシャルネットワーキングなど、さまざまな分野へエコシステムを拡大する計画です。インテリジェントな報酬システムと先進的なAI技術を通じて、ユーザーが分散型世界でより多くの機会と価値を得られるよう支援することを目指しています。Bluwhale Networkは、プラットフォーム間・アプリケーション間で連携可能なデータエコシステムを構築しつつあり、ユーザーは異なる分散型アプリケーション（dApps）間をシームレスかつ安全に移動でき、データプライバシーの問題を心配する必要がありません。将来的には、Bluwhale NetworkはWeb3時代の重要なプラットフォームとなり、データの公平な共有と革新的な発展を推進していくことを目指しています。









Bluwhale Network（BLUAI）は、AIとブロックチェーン技術を組み合わせてユーザープライバシーを保護しながら、独自の報酬システムを通じてコミュニティメンバーに持続的な利益を提供する、可能性を秘めたプロジェクトです。エアドロップイベントが進行する中で、より多くのユーザーがこの分散型エコシステムに参加し、データ経済の恩恵を分かち合う機会を得ることができるでしょう。ブロックチェーンと人工知能の発展動向に関心がある方にとって、Bluwhale Networkは間違いなく注目し、参加する価値のあるプロジェクトです。







