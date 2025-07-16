Blum：TGEとエアドロップまでのカウントダウン





待望のBlumトークン生成イベント（TGE）が間もなく開始されます。これまでのアップデートでは2024年の上場が予定されていましたが、最新情報により、Blumのローンチが間近に迫っていることが正式に確認されました。本記事では、Blumポイント（BP）の獲得方法から今後のロードマップ、そしてもちろん注目のTGEに至るまで、知っておくべきすべての情報をご紹介します。

















Blumは、公式SNSおよびウェブサイト上でロードマップを更新し、今後の開発計画を公開しました。今後どのような展開があるのでしょうか？2025年第2四半期および第3四半期には、ブロックチェーン領域における主要な革新が予定されており、特に今春に予定されているTGEが大きな節目となります。





出典：Blum





AIエージェントとローンチパッドを組み合わせることで、Blumは自動取引やX（旧Twitter）やTelegramでのトークンプロモーションといった次世代機能を提供します。また、Telegramを超えてウェブ・モバイルアプリにも展開を拡大し、ウェブベースのトークンローンチ、DEXとの統合強化、無期限先物取引なども追加予定です。マルチチェーン対応にも注力しており、ソラナやBNBチェーンを追加することで、より多くのトークンの入金・取引・エンゲージメントが可能になります。CEOのGleb Kostarev氏は、複数プラットフォームにまたがるスムーズな取引体験の重要性を強調しており、今後はセミカストディ型ウォレット、高機能なトレーディングターミナル、法定通貨オン/オフランプの統合などの改善が予定されています。









春に開催されるTGEに向けて、エアドロップに参加する方法は以下の通りです： Blum ポイント（BP）を10万ポイント獲得し、シビル攻撃と見なされないこと、750 Meme ポイント（MP）または Proof of Activity（PoA）を取得すること、さらに2人の友達を招待すること。共同創設者のVlad Smerkis氏によれば、Blumトークンはエコシステム内で実際のユーティリティを持ちます。ステーキング、ファーミング、取引手数料の割引、ローンチパッドやローンチプールへの参加などが含まれ、単なるトークンエコノミクスではなく、Blumを通じてより多くの報酬と体験を得るためのゲートウェイとなるのです。









Dropゲームをプレイ：制限時間内に落ちてくるアイテムをキャッチするシンプルで楽しいゲームで、キャッチしたアイテムは Blum ポイントに換算されます。楽しみながら素早くポイントを増やせるだけでなく、ユーザーのエンゲージメントを高める手段でもあります。





友達を招待：招待リンクを共有し、招待した友人の取引手数料の20%、さらにその被招待者の取引手数料の2.5%を報酬として獲得できます。多くの友達を招待するほど、報酬も増加します。





ポイントをファームする： アプリに定期的にログインしてアクティブに活動することで、Blum ポイントをパッシブに獲得できます。





Earn セクション：毎週のタスクを通じて特定の行動を実行し、それぞれのタスク完了ごとに追加の Blum ポイントを獲得できます。













まもなく開催されるトークン生成イベント（TGE）は、Blumにとって重要なマイルストーンとなり、ハイブリッド取引所としての新たな体験を提示します。自動取引、マルチチェーン対応、Dropゲームといった機能により、Blumはユーザーの関与を促進し、取引体験をさらに高めていきます。TGEが目前に迫る今こそ、Blum ポイントを最大化し、「8,000 USDTを獲得」キャンペーンに参加する絶好の機会です。Blumとともに、次世代の暗号資産取引体験へ踏み出しましょう！







