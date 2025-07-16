ビットコインの価格が$87,000超 — 第2四半期は本格的な反発局面となるか













現在の市場の不透明感の大部分は政策動向に起因しているとされ、特にFRB（米連邦準備制度）と米中貿易政策に関するニュースが注目されています。FRBのパウエル議長は最近、相場の変動が激しい状況においても、FRBが軽々しく介入することはないと明言しました。このタカ派的な姿勢は、政策転換を期待していた投資家にとって失望材料となり、リスク資産全体の市場心理は慎重な方向に傾いています。





一方、トランプ大統領は最近、米中関税について「近く終結する可能性がある」と発言し、緊張緩和を示唆しましたが、政策の方向性は依然不明瞭で、市場の不安を根本的に払拭するには至っていません。このようなマクロ経済レベルの高い不確実性を背景に、安全資産が買われ、ゴールドの現物価格は1オンス$3,364の過去最高値を記録しました。一方で、暗号資産市場は明確な方向感を欠いたまま不安定な値動きで推移しています。





全体として、FRBの引き締め姿勢と貿易政策の曖昧さが世界市場に深刻な影響を与えており、特にビットコインや暗号資産の価格変動に大きく作用しています。明確な政策のシグナルが出るまでは、市場心理は様子見の姿勢を続けると予想されます。









ビットコインが$87,000を突破したことは、重要な転換点として捉えられています。一部の投資家は、この動きを新たな強気相場の始まりと見なしています。オンチェーンデータによると、10 ー 10,000 BTCを保有する「クジラ（大口保有者）」ウォレットの保有量は循環供給量の約67.77％に達しており、3月22日以降だけで53,600 BTC以上が追加されました。これはビットコインの上昇に対する強気の姿勢を示しています。









ただし、この反発は不安定な土台に基づいています。Matrixportのレポートでは、ビットコインの上昇が続くためには、以下の要因が重なる必要があると指摘されています：





FRBによるハト派転換や利下げの開始

ステーブルコインの流動性の拡大とレバレッジ取引の活発化

世界的な金融緩和や財政刺激策によるマクロ的な流動性の回復





しかし、これらの要因はいずれも現時点では完全に実現しておらず、現在の上昇は一時的な反発であり、本格的なトレンド転換には至っていない可能性があります。









市場心理は回復傾向にありますが、すべてのアナリストがビットコインの上昇に対して強気というわけではありません。新たな強気相場の始まりなのか、それとも持ち合い相場の終盤に過ぎないのか、機関投資家の見解は割れています。





強気派：PlaceholderのパートナーであるChris Burniske氏は、今後数四半期でビットコインが過去最高値を更新すると予想しています。ただし、市場が過熱した際には利益を確保し、節度あるペースを保つよう警告しています。





BitwiseのCIOであるMatt Hougan氏も第2四半期に強気で、世界的なマネーサプライの増加、ステーブルコインの過去最高の運用資産、そして米国における規制環境の改善という3つの要因が、持続的な上昇相場を後押しすると述べています。





Real Visionの創設者は、グローバルなM2流動性とビットコイン価格の相関をグラフで示し、マネーサプライの拡大に伴ってビットコインも上昇すべきであると主張しています。









慎重派：市場が依然としてサイクルの高値圏にあると見ています。10x ResearchのMarkus Thielen氏は、ビットコインの「ストキャスティクスオシレーター（stochastic oscillator）」が現在、サイクルトップの兆候を示していると指摘し、年内に新高値を期待する声がある一方で、今後は高値圏での横ばいが続き、長期的な持ち合いに入る可能性が高いと警告しています。





Coinbaseのリサーチ責任者David Duong氏も最新の月次レポートで、2025年第2四半期中盤から後半にかけて底値を試す可能性があり、その後の第3四半期で回復が期待できると述べています。彼はこの期間中、リスク資産への投資は防御的な姿勢を保つべきだと推奨しています。









ビットコインが$87,000を突破したことは明るい材料ですが、不確実性は依然として存在しています。FRBの引き締め姿勢、変動する関税論調、大口保有者による継続的な積み増しといった要素が複雑に絡み合っています。短期的には価格変動が続く可能性がありますが、これらの要因は第2四半期の反発に向けた下地ともなり得ます。







