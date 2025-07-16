2025年4月21日、BTCは$87,000を突破し、市場に新たな憶測を呼び起こしました。同時にETHは$1,600を超え、SOLも$140を上回り、アルトコインも小幅ながら上昇するなど、力強い反発の兆しが見られました。CoinGlassのデータによると、すべての未決済先物ポジションにおける24時間の強制決済額は$2.2億に達し、そのうち$1.42億がショートポジションでした。 しかし、ビットコイ2025年4月21日、BTCは$87,000を突破し、市場に新たな憶測を呼び起こしました。同時にETHは$1,600を超え、SOLも$140を上回り、アルトコインも小幅ながら上昇するなど、力強い反発の兆しが見られました。CoinGlassのデータによると、すべての未決済先物ポジションにおける24時間の強制決済額は$2.2億に達し、そのうち$1.42億がショートポジションでした。 しかし、ビットコイ
ビットコインの価格が$87,000超 — 第2四半期は本格的な反発局面となるか

2025/7/16
ビットコイン
イーサリアム
ソラナ
RealLink
VisionGame
2025年4月21日、BTCは$87,000を突破し、市場に新たな憶測を呼び起こしました。同時にETHは$1,600を超え、SOLも$140を上回り、アルトコインも小幅ながら上昇するなど、力強い反発の兆しが見られました。CoinGlassのデータによると、すべての未決済先物ポジションにおける24時間の強制決済額は$2.2億に達し、そのうち$1.42億がショートポジションでした。 しかし、ビットコインの激しい値動きとは裏腹に、世界的なマクロ経済の不確実性が投資家心理に影を落としています。米連邦準備制度の政策、政権による関税方針など、複雑な背景が影響しており、投資家は今、「ビットコインはこのまま上昇を続けるのか？」「第2四半期の転換点はいつ訪れるのか？」という疑問を抱えています。この記事では、マクロ環境、現在の市場状況、機関投資家の視点という3つの観点から、ビットコインの現状と見通しを分析します。


1. 続くマクロの不確実性：FRBの政策と関税が主要な変動要因


現在の市場の不透明感の大部分は政策動向に起因しているとされ、特にFRB（米連邦準備制度）と米中貿易政策に関するニュースが注目されています。FRBのパウエル議長は最近、相場の変動が激しい状況においても、FRBが軽々しく介入することはないと明言しました。このタカ派的な姿勢は、政策転換を期待していた投資家にとって失望材料となり、リスク資産全体の市場心理は慎重な方向に傾いています。

一方、トランプ大統領は最近、米中関税について「近く終結する可能性がある」と発言し、緊張緩和を示唆しましたが、政策の方向性は依然不明瞭で、市場の不安を根本的に払拭するには至っていません。このようなマクロ経済レベルの高い不確実性を背景に、安全資産が買われ、ゴールドの現物価格は1オンス$3,364の過去最高値を記録しました。一方で、暗号資産市場は明確な方向感を欠いたまま不安定な値動きで推移しています。

全体として、FRBの引き締め姿勢と貿易政策の曖昧さが世界市場に深刻な影響を与えており、特にビットコインや暗号資産の価格変動に大きく作用しています。明確な政策のシグナルが出るまでは、市場心理は様子見の姿勢を続けると予想されます。

2. 市場の現状：$87,000突破の上昇は続くのか


ビットコインが$87,000を突破したことは、重要な転換点として捉えられています。一部の投資家は、この動きを新たな強気相場の始まりと見なしています。オンチェーンデータによると、10 ー 10,000 BTCを保有する「クジラ（大口保有者）」ウォレットの保有量は循環供給量の約67.77％に達しており、3月22日以降だけで53,600 BTC以上が追加されました。これはビットコインの上昇に対する強気の姿勢を示しています。


ただし、この反発は不安定な土台に基づいています。Matrixportのレポートでは、ビットコインの上昇が続くためには、以下の要因が重なる必要があると指摘されています：

  • FRBによるハト派転換や利下げの開始
  • ステーブルコインの流動性の拡大とレバレッジ取引の活発化
  • 世界的な金融緩和や財政刺激策によるマクロ的な流動性の回復

しかし、これらの要因はいずれも現時点では完全に実現しておらず、現在の上昇は一時的な反発であり、本格的なトレンド転換には至っていない可能性があります。

3. 機関投資家の見解の相違：初動の強気相場か、単なる持ち合いの終盤か


市場心理は回復傾向にありますが、すべてのアナリストがビットコインの上昇に対して強気というわけではありません。新たな強気相場の始まりなのか、それとも持ち合い相場の終盤に過ぎないのか、機関投資家の見解は割れています。

強気派：PlaceholderのパートナーであるChris Burniske氏は、今後数四半期でビットコインが過去最高値を更新すると予想しています。ただし、市場が過熱した際には利益を確保し、節度あるペースを保つよう警告しています。

BitwiseのCIOであるMatt Hougan氏も第2四半期に強気で、世界的なマネーサプライの増加、ステーブルコインの過去最高の運用資産、そして米国における規制環境の改善という3つの要因が、持続的な上昇相場を後押しすると述べています。

Real Visionの創設者は、グローバルなM2流動性とビットコイン価格の相関をグラフで示し、マネーサプライの拡大に伴ってビットコインも上昇すべきであると主張しています。


慎重派：市場が依然としてサイクルの高値圏にあると見ています。10x ResearchのMarkus Thielen氏は、ビットコインの「ストキャスティクスオシレーター（stochastic oscillator）」が現在、サイクルトップの兆候を示していると指摘し、年内に新高値を期待する声がある一方で、今後は高値圏での横ばいが続き、長期的な持ち合いに入る可能性が高いと警告しています。

Coinbaseのリサーチ責任者David Duong氏も最新の月次レポートで、2025年第2四半期中盤から後半にかけて底値を試す可能性があり、その後の第3四半期で回復が期待できると述べています。彼はこの期間中、リスク資産への投資は防御的な姿勢を保つべきだと推奨しています。

4. 結論：第2四半期は「観察期間」— 高値追いのタイミングではない


ビットコインが$87,000を突破したことは明るい材料ですが、不確実性は依然として存在しています。FRBの引き締め姿勢、変動する関税論調、大口保有者による継続的な積み増しといった要素が複雑に絡み合っています。短期的には価格変動が続く可能性がありますが、これらの要因は第2四半期の反発に向けた下地ともなり得ます。

このような変動性の高い市場環境においては、過度な利益追求ではなく、冷静かつ柔軟な対応が重要です。リスク管理のためには明確な損切りラインの設定、段階的なポジション構築、利益確定のルール化など、規律ある戦略が不可欠です。価格アラートや指値注文などのツールを活用することで、約定の精度向上とリスクの最小化が図れます。冷静さと柔軟性を併せ持つことで、投資家は構造的な好機をより的確に捉えることができます。

免責事項：暗号資産取引にはリスクが伴います。本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

