2024年の金融市場において、ビットコイン（BTC）はその強さと強力な勢いで、多くの投資家に高い収益率をもたらしました。このビットコインブームは、世界で広く議論を巻き起こし、多くの投資家を魅了しました。 New York Digital Investment Group（NYDIG）のデータによると、季節的に弱い第3四半期にもかかわらず、ビットコインは今年これまでのところ最もパフォーマンスの良い資
ビットコイン、2024年資産収益率ランキングでトップ、収益率は49.2％

2024年の金融市場において、ビットコイン（BTC）はその強さと強力な勢いで、多くの投資家に高い収益率をもたらしました。このビットコインブームは、世界で広く議論を巻き起こし、多くの投資家を魅了しました。

New York Digital Investment Group（NYDIG）のデータによると、季節的に弱い第3四半期にもかかわらず、ビットコインは今年これまでのところ最もパフォーマンスの良い資産であり、年間最大49.2％の収益率を記録しています。これは株式、債券、金などの他の伝統的な資産クラスを大きく上回り、多くの暗号資産の競合を大きく引き離しています。


ビットコインの祝祭


ビットコイン市場が成熟し成長を続けるにつれ、より多くの投資家が新たな投資機会と収入源を求めてこの分野に参入してきています。ビットコインに対する彼らの熱狂は、その価格を着実に押し上げただけでなく、暗号資産市場全体に新たな息吹を吹き込んでいます。

  • 市場のパフォーマンスと成長
MEXCのデータによると、2024年10月現在、ビットコインは年間を通じて安定的かつ継続的な上昇傾向を示しています。年初と比較して、その価格は49.2%も上昇し、時価総額は1,240億ドルに達し、暗号資産分野で明確なリードを維持しています。特筆すべきは、過去6ヶ月間で、ビットコインの価格は50,000ドルから70,000ドルの間で安定的に推移していることです。


  • 米国のビットコイン現物ETF
今年、ビットコインの現物ETFが承認されたことで、ビットコインは正式に主流の金融市場への参入を果たし、世間の注目を集めました。Sosovalue社のデータによると、1月の上場以来、米国のビットコイン現物ETFは概ね上昇傾向を維持しています。暗号資産市場のボラティリティが高い時期であっても、これらのETFが保有するビットコインの総数量は比較的安定していました。10月11日現在、ビットコイン現物ETFの資金規模は586億6,000万ドルに達し、ビットコインの時価総額全体の4.71%を占めています。

現在の成長率（現在90万BTC）を考慮すると、ビットコイン現物ETFの保有額は2025年までにサトシ・ナカモト氏が保有していた110万BTCを上回る可能性があると予測するアナリストもおり、より多くの伝統的な金融機関が米国のビットコイン現物ETFを通じて市場に参入することが予想されます。これにより、ビットコインの時価総額はさらに上昇する可能性があります。

  • 機関投資家の支持
近年、ビットコインは機関投資家から大きな注目を集めており、機関投資家はビットコインを不可欠な投資チャネルとみなすようになっています。2024年の最新データでは、MicroStrategy社、Tesla社、Grayscale社、Block.one社などの機関投資家がビットコインの上位保有者であることが明らかになっています。ビットコイン保有者トップ10には、Coinbase社、BlackRock社、Grayscale社、米国政府などの大手企業や主要機関も名を連ねています。一方、ファミリーオフィスやヘッジファンドのような富裕層や高額投資家向けの投資機関も、ビットコインをポートフォリオに組み込み、受け入れ始めています。最新の調査によると、ファミリーオフィスの約25％がすでにビットコインを投資ポートフォリオに組み込んでいるようです。

ビットコインが政府、上場企業、その他の分野の保有ポートフォリオにますます組み込まれるにつれ、資産所有の風景は個人からより大規模で中央集権的な主体へと大きく変化しています。Crypto Insightsは、暗号資産に投資するファンドの数が1,600の大台を突破し、暗号資産に対するファンドマネージャーの楽観論が今年「最高レベル」に達したと指摘しています。

ビットコインの繁栄を支える多様な要因


では、ビットコインの堅調な市場パフォーマンスを支えている要因は何でしょうか。

今年のビットコインエコシステムで最もインパクトのある出来事の1つは、その価格に大きな影響を与えた半減期メカニズムです。需要が比較的安定している場合、供給の減少は自然に価格を押し上げます。歴史を振り返ると、ビットコインは通常、半減期から1年以内に価格が大幅に上昇しています。例えば、2012年の半減期後、BTC/USDT価格は1年以内に約11ドルから1,000ドル以上に急騰し、80倍になりました。同様に、2016年の半減期後、ビットコインの価格は再び上昇し、当初は580ドルから700ドルの間で変動していましたが、その後徐々に上昇し、年末には900ドルに達しました。今年4月の半減期イベントが、ビットコインの価格推移にとって、強力なサポートとなったことは間違いありません。

現在のマクロ経済状況もビットコインの上昇に好都合でした。地政学的緊張の高まりと伝統的な市場における不均衡は、伝統的な金融市場の不確実性を高めています。同時に、米国連邦準備制度理事会（FRB）の利下げに端を発した世界的な利下げブームは、ビットコイン投資にとってより好ましい環境を生み出しました。このような状況の中では、投資家はリスクヘッジが可能で資産を成長させることができる手段を求めます。分散化され、高い匿名性を持ち、世界的な流動性を備えたビットコインは、多くの投資家にとってヘッジと資産拡大のための理想的なツールとなっています。この資金の流入により、ビットコイン市場にはより多くの資本と流動性がもたらされています。

さらに、2024年にビットコインが経験した重要な技術的アップグレードも、その強力な市場パフォーマンスを促進するのに役立っています。レイヤー2のスケーリングソリューションとスマートコントラクト技術の普及により、ビットコインの取引効率、プライバシー、スケーラビリティ、プログラマビリティが大幅に改善しました。これらの技術的進歩は、ビットコインに新たなユースケースとさらなるイノベーションの機会を生み出しただけでなく、投資家の信頼も高めています。

まとめ


年末が近づくにつれ、市場は全般的に楽観的な見方が続いており、前述の複数の要因が今後数カ月にわたってビットコインの上昇を牽引し続けると信じられています。一部の投資家は、ビットコインが最高値を更新し、10万ドルの価格に近づく可能性があると大胆に予測しています。

このような背景の中で、MEXC は世界有数の暗号資産取引所として、その優れたセキュリティ機能、幅広い取引オプション、効率的な取引、そして専門的なカスタマーサービスにより、多くのビットコイン投資家から信頼される取引所となっています。
次の大きなトレンドを予測することは不可能かもしれませんが、重要なのは目の前のチャンスをつかむことです。これを支援するために、MEXCはユーザー様に非常に低い取引手数料を提供しています。このプラットフォーム上でBTCを購入する誰もが、業界最安値の手数料を享受することができ、目の前に広がる投資機会を掴みやすくなっています。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


