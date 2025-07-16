ビットコインが新高値を更新：2024年から2025年が重要な転換期となる可能性！

2024年が終わりに近づく中、ビットコイン（BTC）市場の強気なセンチメントは依然として強いままです。前年の10月には、Matrixportのリサーチチームが「Matrix on Target」モデルを使用して、BTCの5回目の強気相場における今後の見通しを予測し、大幅な価格上昇を示唆しました。このモデルによると、BTC価格は2023年初頭の$22,500から年末には$45,000近くまで上昇し、約100%の上昇を記録しました。2024年初頭には、市場が一時$40,000を下回ったものの、その後3月には$63,130の高値まで反発しました。夏季にはBTC価格が$50,000前後まで下落しましたが、このモデルの最終目標はBTCが$125,000までパラボリックに上昇することです。





BTCの価格動向は、Matrix on Targetモデルの予測とほぼ一致しています。$45,000と$63,130という重要な価格水準における実際の価格は1%から3%の誤差にとどまり、モデルの精度の高さを示しています。しかし、ビットコインの半減期イベントの実際のタイミングは、モデルの予測よりも若干遅れました。BTCは未だ目標価格の$125,000に達してはいないものの、研究チームは2024年か2025年の終わり頃までに最高値を更新する可能性があると見ています。注目すべきは、BTCの今後の値動きが一度に目標価格である$125,000に達するわけではなく、複数の好材料に支えられ、市場センチメントがその長期的な成長に対して楽観的な見通しを維持しているという点です。









暗号資産市場自体の要因に加え、より広範なマクロ経済環境、特に連邦準備制度理事会（FRB）の政策もBTC価格に影響を与えます。9月には、米国の個人消費支出（PCE）の主要価格指数が前月比で0.3%上昇し、4月以来最大の増加となり、年率は2.7%と高い水準を維持しました。インフレ率の上昇により、FRBは利下げに対してより慎重な姿勢を強めており、今後しばらくは利下げが見送られる可能性が高いと考えられます。この慎重な金融政策は、BTCの短期パフォーマンスに多少の影響を与える可能性があります。なぜなら、高金利はリスク資産への投資意欲を減退させる傾向があるからです。





そして注目すべきは、2024年の米国大統領選挙の結果もBTC価格に大きな影響を与えていることです。この選挙期間中、トランプ氏は暗号資産への強い支持を示し、選挙活動中にはビットコインでの支払いも認めました。同氏の勝利と共和党が上院を支配したことにより、暗号資産に寛容な政策が推進されることへの期待が高まりました。トランプ氏は米国を「世界的な暗号資産の中心地」とし、国家戦略としてのビットコイン準備金を確立し、暗号資産を支持する規制当局を任命することを公約しています。これらの公約により、暗号資産の将来に対する投資家の期待が高まり、暗号資産市場全体の大幅な上昇につながりました。













暗号資産市場は、バイデン政権下で米国証券取引委員会（SEC）による厳しい規制下に置かれてきました。SECのGary Gensler（ゲリー・ゲンスラー）委員長による暗号資産市場への厳格な規制アプローチは、激しい論争を巻き起こしました。同氏は、業界の潜在的なリスクに対処するには現行法が必要だと主張しています。これに対し、トランプ氏は既存の規制政策を繰り返し批判し、再選すればゲンスラー氏を解任し、より暗号資産に寛容な規制環境を導入すると公約していました。トランプ氏の勝利はビットコインの価格見通しを押し上げただけでなく、市場に新たな自信をもたらしました。Bitwise Asset Managementの最高投資責任者（CIO）であるMatthew Hougan（マシュー・ホーガン）氏は、暗号資産市場は長年さまざまな規制制限に直面してきましたが、今後はより寛容な政策環境が整うと述べています。2024年初頭以降、BTC価格は約70%上昇し、米国株式および金市場を上回るパフォーマンスを記録しています。これは、ヘッジおよび成長資産としての可能性をさらに証明するものです。





全体として、現在のBTC価格の動向は、Matrixportが以前に発表した強気相場の予測と一致しています。BTCは最終目標である$125,000に到達するにはまだ程遠いものの、マクロ経済環境の変動や潜在的な規制変更を考慮すると、BTCの長期的な成長見通しは依然としてポジティブであると、研究チームは考えています。今後のBTC価格の動向は、世界経済の動向、連邦準備制度理事会の金融政策、暗号資産市場への投資家の信頼に大きく影響されると考えられます。FRBが金融政策をさらに緩和すれば、世界的な流動性が向上し、暗号資産市場にさらに多くの資金が流入する可能性があります。一方、取引エコシステムが引き続き進化し、規制環境が改善するにつれ、BTC価格も着実に最高値を更新していくと予想されます。総合的に見て、BTCは今後も成長の余地があり、その長期的な将来性に対する市場の信頼は依然として堅調です。



