2024年が終わりに近づく中、ビットコイン（BTC）市場の強気なセンチメントは依然として強いままです。前年の10月には、Matrixportのリサーチチームが「Matrix on Target」モデルを使用して、BTCの5回目の強気相場における今後の見通しを予測し、大幅な価格上昇を示唆しました。このモデルによると、BTC価格は2023年初頭の$22,500から年末には$45,000近くまで上昇し、2024年が終わりに近づく中、ビットコイン（BTC）市場の強気なセンチメントは依然として強いままです。前年の10月には、Matrixportのリサーチチームが「Matrix on Target」モデルを使用して、BTCの5回目の強気相場における今後の見通しを予測し、大幅な価格上昇を示唆しました。このモデルによると、BTC価格は2023年初頭の$22,500から年末には$45,000近くまで上昇し、
学ぶ/Learn/厳選コンテンツ/ビットコインが新高...期となる可能性！

ビットコインが新高値を更新：2024年から2025年が重要な転換期となる可能性！

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#業界最新ニュース
ビットコイン
BTC$121,617.86+0.22%
イーサリアム
ETH$4,345.28+0.32%
ドージコイン
DOGE$0.24913+2.32%

2024年が終わりに近づく中、ビットコイン（BTC）市場の強気なセンチメントは依然として強いままです。前年の10月には、Matrixportのリサーチチームが「Matrix on Target」モデルを使用して、BTCの5回目の強気相場における今後の見通しを予測し、大幅な価格上昇を示唆しました。このモデルによると、BTC価格は2023年初頭の$22,500から年末には$45,000近くまで上昇し、約100%の上昇を記録しました。2024年初頭には、市場が一時$40,000を下回ったものの、その後3月には$63,130の高値まで反発しました。夏季にはBTC価格が$50,000前後まで下落しましたが、このモデルの最終目標はBTCが$125,000までパラボリックに上昇することです。

BTC価格予測および市場の見通し

BTCの価格動向は、Matrix on Targetモデルの予測とほぼ一致しています。$45,000と$63,130という重要な価格水準における実際の価格は1%から3%の誤差にとどまり、モデルの精度の高さを示しています。しかし、ビットコインの半減期イベントの実際のタイミングは、モデルの予測よりも若干遅れました。BTCは未だ目標価格の$125,000に達してはいないものの、研究チームは2024年か2025年の終わり頃までに最高値を更新する可能性があると見ています。注目すべきは、BTCの今後の値動きが一度に目標価格である$125,000に達するわけではなく、複数の好材料に支えられ、市場センチメントがその長期的な成長に対して楽観的な見通しを維持しているという点です。


マクロ経済環境がBTCに与える影響

暗号資産市場自体の要因に加え、より広範なマクロ経済環境、特に連邦準備制度理事会（FRB）の政策もBTC価格に影響を与えます。9月には、米国の個人消費支出（PCE）の主要価格指数が前月比で0.3%上昇し、4月以来最大の増加となり、年率は2.7%と高い水準を維持しました。インフレ率の上昇により、FRBは利下げに対してより慎重な姿勢を強めており、今後しばらくは利下げが見送られる可能性が高いと考えられます。この慎重な金融政策は、BTCの短期パフォーマンスに多少の影響を与える可能性があります。なぜなら、高金利はリスク資産への投資意欲を減退させる傾向があるからです。

「トランプウェーブ」がビットコインを史上最高値に押し上げる

そして注目すべきは、2024年の米国大統領選挙の結果もBTC価格に大きな影響を与えていることです。この選挙期間中、トランプ氏は暗号資産への強い支持を示し、選挙活動中にはビットコインでの支払いも認めました。同氏の勝利と共和党が上院を支配したことにより、暗号資産に寛容な政策が推進されることへの期待が高まりました。トランプ氏は米国を「世界的な暗号資産の中心地」とし、国家戦略としてのビットコイン準備金を確立し、暗号資産を支持する規制当局を任命することを公約しています。これらの公約により、暗号資産の将来に対する投資家の期待が高まり、暗号資産市場全体の大幅な上昇につながりました。

MEXCのデータによると、選挙期間中、ビットコインは継続的に上昇し、11月6日には史上最高値の$75,252を記録しました。また、日中の最高値は$76,400に達し、1日の上昇率は約9%でした。イーサリアム（ETH）やドージコイン（DOGE）などの他の暗号資産も同様に上昇し、暗号資産に好意的な政策への市場の強い期待を反映する形となりました。MEXCは、世界有数の暗号資産取引所として、多様な金融ツールと流動性ソリューションを提供することで、機関投資家と個人投資家の双方をサポートし、取引の柔軟性と利便性を高めてきました。特に、選挙期間中、MEXCの取引高が急増し、BTC市場に重要な流動性を提供するとともに、暗号資産市場の更なる成長にも貢献しました。


規制変更を予測：暗号資産市場の転換点

暗号資産市場は、バイデン政権下で米国証券取引委員会（SEC）による厳しい規制下に置かれてきました。SECのGary Gensler（ゲリー・ゲンスラー）委員長による暗号資産市場への厳格な規制アプローチは、激しい論争を巻き起こしました。同氏は、業界の潜在的なリスクに対処するには現行法が必要だと主張しています。これに対し、トランプ氏は既存の規制政策を繰り返し批判し、再選すればゲンスラー氏を解任し、より暗号資産に寛容な規制環境を導入すると公約していました。トランプ氏の勝利はビットコインの価格見通しを押し上げただけでなく、市場に新たな自信をもたらしました。Bitwise Asset Managementの最高投資責任者（CIO）であるMatthew Hougan（マシュー・ホーガン）氏は、暗号資産市場は長年さまざまな規制制限に直面してきましたが、今後はより寛容な政策環境が整うと述べています。2024年初頭以降、BTC価格は約70%上昇し、米国株式および金市場を上回るパフォーマンスを記録しています。これは、ヘッジおよび成長資産としての可能性をさらに証明するものです。

まとめ

全体として、現在のBTC価格の動向は、Matrixportが以前に発表した強気相場の予測と一致しています。BTCは最終目標である$125,000に到達するにはまだ程遠いものの、マクロ経済環境の変動や潜在的な規制変更を考慮すると、BTCの長期的な成長見通しは依然としてポジティブであると、研究チームは考えています。今後のBTC価格の動向は、世界経済の動向、連邦準備制度理事会の金融政策、暗号資産市場への投資家の信頼に大きく影響されると考えられます。FRBが金融政策をさらに緩和すれば、世界的な流動性が向上し、暗号資産市場にさらに多くの資金が流入する可能性があります。一方、取引エコシステムが引き続き進化し、規制環境が改善するにつれ、BTC価格も着実に最高値を更新していくと予想されます。総合的に見て、BTCは今後も成長の余地があり、その長期的な将来性に対する市場の信頼は依然として堅調です。

免責事項：暗号資産取引にはリスクが伴います。本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

BINANCELIFE（币安人生）とは？インターネット・ミームから暗号資産トレンドへ

TL;DR1）マイルストーンの達成：BINANCELIFE（币安人生）は、Binanceに初めて上場した中国発ミームコインとなり、市場の常識を打ち破りました。2）爆発的な成長：ローンチからわずか3日で、BINANCELIFEの時価総額はゼロから$3億に急騰し、Binance Alpha上場後わずか1時間で2,000%上昇しました。3）文化的現象：「Apple vs. Android」ミームから生ま

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

Recallとは？分散型AIスキルマーケットの3つの主要メカニズムを簡単解説

要約Recallは分散型の市場メカニズムを活用し、少数の大手テック企業に委ねるのではなく、コミュニティ自身が必要とされるAIスキルを決定できる仕組みを提供します。プラットフォームのネイティブ資産であるRECALLトークンは、マーケットの創出、AI製品の支援、報酬の獲得、ネットワークガバナンスへの参加に使用されます。ユーザーは、AI分野の予測市場と同様に、質の高いAI製品を特定して支援することで報酬

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

TL;DRUSDfはイーサリアム上に構築された超過担保型の合成ドルで、現在の流通供給量は約18.99億枚、暗号資産市場でのランキングは202位です。USDfはステーブルコインおよび非ステーブルコイン資産を担保としてサポートし、システムの安全性を確保するために動的な担保率を採用しています。USDfは、ユーザーのリスク選好に応じるために、クラシック型とイノベーティブ型の2種類の発行メカニズムを採用して

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

Espressoとは？100ノードで分断されたブロックチェーン世界を再結合する

要約1) Espressoは分散型BFTコンセンサスを採用し、接続されたすべてのブロックチェーンに対して6秒以内の高速なトランザクション確認を実現します。2) グローバルな確認レイヤーとして、異なるチェーン同士が相互の検証済み状態をリアルタイムで参照でき、真のクロスチェーン・コンポーザビリティを可能にします。3) Arbitrum、OP Stack、Polygon CDKを含む主要なロールアップ・

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得