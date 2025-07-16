ビットコインが$70,000に急騰：ライトニングネットワークは流動性の急増に対応できるか

世界の金融市場では、金とナスダックが歴史的な高値を更新し続けており、ビットコインもそれに追随して新たなピークに達する勢いを見せています。最近のパフォーマンスは非常に活発で、その変動は顕著です。

















著名なオンチェーンアナリストのウィリー・ウー氏は、2024年末までにビットコイン価格が$200,000に達する可能性を予測していますが、一部のアナリストは、マクロ経済環境の不確実性や規制リスクがビットコインの価格にマイナスの影響を与える可能性があると投資家に警告しています。









ビットコイン価格の急騰は偶然ではなく、複数の要因が影響しています。まず、BlackstoneやFidelityのような伝統的な金融機関がビットコイン現物ETFの申請や詳細な調査を行っており、これにより市場の流動性と安定性が効果的に高まると同時に、ビットコインの新興投資資産としての地位がさらに確立され、個人投資家の懸念を緩和しています。また別の角度からは、世界経済、金融、貿易、地政学的環境の不確実性が高まる中、特に2024年に予定されている米国大統領選挙において、ハリス氏とトランプ氏の熾烈な競争が市場のリスク回避姿勢に拍車をかけ、リスクヘッジのためのビットコイン買いが増加し、これがビットコインの価格の上昇につながっています。





さらに、技術的な進歩、とりわけライトニングネットワークのような革新的な技術により、ビットコインのスケーラビリティの問題が解決され、ビットコインが価値の保存手段としてだけでなく、日常の小額取引にも使用できるようになり、より広範な普及への条件が整ったことも要因として考えられます。









ビットコインネットワークの混雑とトランザクション手数料の高騰は、長年にわたりビットコインの発展を抑制してきた主なボトルネックでした。この課題に対し、解決策として登場したのがレイヤー2におけるライトニングネットワークです。ライトニングネットワークはジョセフ・プーン氏とタデウス・ドライジャ氏が2016年に発表したもので、「The Bitcoin Lightning Network: Scalable Off-Chain Instant Payments」と題されたホワイトペーパーと共に提唱され、ビットコインネットワークのスケーラビリティという難問に対する解決策を提供しました。





ライトニングネットワークでは、新しいネットワーク-レイヤー2を提供しています。ユーザーはオンチェーンで追加のビットコイントランザクションを作成したり、手数料を支払ったりすることなく、ライトニングネットワーク上で即時に支払いを行うことが可能です。また、初期設定において、ビットコインブロックチェーンを使用してビットコインをライトニングネットワーク上にロードし、決済するだけでそれが実現可能なのです（つまり、ライトニングネットワーク上からビットコインを削除します）。理論的には、ライトニングネットワークは、ビットコインのメインネットの制限である毎秒7トランザクションをはるかに超える毎秒数百万のトランザクションを処理することができ、ビットコインネットワークの混雑を緩和する効果的な方法を提供しています。









しかし、ライトニングネットワークの開発に障害がなかったわけではありません。最近、ビットコインのコア開発者であるアントワーヌ・リアード氏が、新しい代替サイクル攻撃がライトニングネットワークに脅威を与える可能性があると指摘し、セキュリティ上の懸念からライトニングネットワークの開発チームを離脱しました。この出来事により、ライトニングネットワークの安全性に対する市場の懸念が高まったものの、ライトニングネットワークはビットコインの混雑問題を解決する重要な技術であり、今後の改良と開発はビットコインの広範的な応用に広く影響を与えるでしょう。





理論から実践へ、数年にわたる精力的な開発を経て、ビットコインライトニングネットワークのインフラとエコシステムの応用は明確な成長を見せています。インフラ面では、多くのビットコインウォレットサービス、取引所、決済プロセッサーがこの技術を採用・実装しており、ユーザーに効率的かつ経済的なビットコイン決済サービスを提供しています。エコシステムの応用面でも、金融、ゲーム、報酬/キャッシュバック、クラウドファンディング、P2P市場、ポッドキャスト/ストリーミング、ソーシャルアプリケーションなどのさまざまな分野において、応用シナリオが拡大し続けており、ビットコインの幅広い普及に向けた確かな基盤が築かれています。









時代の進化に伴い、決済効率の向上とコスト削減は無視できない普遍的なニーズとなっています。このような背景のもと、ライトニングネットワークのエコシステムは着実に成長し、今後ビットコインの大規模な応用と普及がさらに促進されることが期待されています。









免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。