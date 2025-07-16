ビットコインの復活とアルトコインの低迷：新しい暗号資産市場サイクルの展開

暗号資産市場は大きな変動を繰り返すことで知られており、強気相場と弱気相場の局面は複雑な要因の絡み合いによって影響を受けます。過去数年にわたり、私たちは爆発的な成長とそれに続く大幅な調整を何度も経験し、世界中の投資家に大きな影響を与えてきました。2024年から2025年にかけて、暗号資産市場は新たなサイクルに突入しましたが、その軌道は過去のトレンドとは大きく異なっています。特に、期待されていたトランプ政権からの政策支援は実現しておらず、米ドル高と株式市場の低迷が相まって、市場の変動が激化しています。ビットコイン（*URLS-BTC_USDT*）は回復の兆しを見せている一方、アルトコイン市場は依然として低迷しており、多くのトークンが数年来の安値を更新しています。これを受けて、投資家の間で重大な疑問が生じています。それは、「強気相場は今後も続くのか、アルトコインは復活できるのか？」という問いです。













2009年のビットコインの誕生以来、暗号資産市場は周期的なパターンに従っており、通常、以下の4つの主要な段階で構成されています：

調整/弱気相場：市場のセンチメントが悲観的になり、利確、流動性の低下、大幅な価格修正につながります。主に投機的な資産が大幅な損失を被ります。

熱狂/ピーク：楽観的な見方が強まり、投機が急増し、資産価格が急騰します。新たなプロジェクトが市場に溢れ、投資家はリスクを過小評価して過大評価された資産に投資することが多くなります。

拡大/強気相場：投資家の自信回復が資金流入を促進し、ビットコインやイーサリアムなどの主要資産が市場成長を牽引します。

蓄積期：弱気相場の終わりに近づくと、機関投資家や長期投資家は、次の市場上昇トレンドに備えて、より低い価格で優良資産を蓄積します。

過去のデータをみると、2013年のビットコインの急騰から2017年のICOブーム、2021年のDeFiおよびNFTの急増に至るまで、複数のサイクルにわたってこのパターンが確認されています。しかし、2024年の市場サイクルに入ると、これまでとは異なる形でいくつかの構造的変化が市場を再形成しています。









過去の市場サイクルと比較して、現在のサイクルにはいくつかの顕著な違いが見られます。特に、参加者の構成と市場の潜在力に違いがあります。機関投資家の資本は、市場動向を牽引する主要な力の一つとなり、暗号資産市場の運営方法を再形成しています。この変化はビットコインのパフォーマンスに影響を与えるだけでなく、広範な暗号資産エコシステム全体にも大きな影響を及ぼしています。





2024年から2025年のサイクルにおける特徴的な要素は、機関投資家の存在感の増大であり、これがいくつかの重要な点で市場の潜在力を再形成しています：

ビットコイン現物ETFの承認：米国がビットコイン現物ETFを承認したことにより、伝統的な金融機関の参入障壁が大きく下がり、規制されたチャネルを通じて何兆ドルもの資金がビットコインに流入することが可能になりました。

ビットコインの機関投資家資産としての認知：大手企業、政府系ファンド、年金基金がビットコインをポートフォリオに組み入れ、その「デジタルゴールド」としての地位をさらに確固たるものにしました。

成熟したデリバティブ市場：ビットコイン先物およびオプションの成長により、ボラティリティが低減し、価格動向が安定しました。





機関投資家の資本が依然としてビットコインを好む傾向にあるため、市場におけるビットコインの優位性がさらに強まり、アルトコインから意図せず流動性が奪われる結果となっています。





歴史的に見ると、強気相場ではアルトコインがビットコインを上回るパフォーマンスを記録することが多く、多くのアルトコインが急激な値上がりを達成しています。しかし、このサイクルでは新たな課題が浮上しています：

供給過多：Dune Analyticsによると、2025年1月時点で流通している暗号資産は3,640万以上で、2017年から2018年にはわずか3,000だったことと比較すると、その規模の違いが際立っており、個々のアルトコインが十分な流動性を引き寄せるのが難しくなっています。

ミームコインの飽和：過去のサイクルでは、Dogecoin (*URLS-DOGE_USDT*) や Shiba Inu (*URLS-SHIB_USDT*) のようなごく一部の成功したミームコインだけが注目を集めていました。現在では、 *URLS-REDO_USDT* や *URLS-GOAT_USDT*のような新しいミームコインが日々登場しており、投資家の注目がさらに分散化しています。

レイヤー1およびレイヤー2プロジェクトの過密化：ソラナ (*URLS-SOL_USDT*)、Avalanche (*URLS-AVAX_USDT*)、Arbitrum (*URLS-ARB_USDT*)、Optimism(*URLS-OP_USDT*) などのプラットフォームの台頭により、市場が飽和状態となり、資本配分が分散化しています。





その結果、一部の高品質なアルトコインは引き続き好調なパフォーマンスを維持する一方で、過去のサイクルでみられた大規模な上昇はますます起こりにくい状況となっています。









小口投資家もまた、従来の取引所から分散型プラットフォームへと注目を移しています：

Pump.funおよびミームコインの熱狂：Pump.funのようなプラットフォームでは、ユーザーがソラナベースのトークンを即座に作成でき、投機的な取引を促進するとともに、市場全体から大量の流動性を吸収しています。

迅速な資本回転：投機的な資金は現在、資産間で急速に回転しており、一部のミームコインは数時間以内にバブルと崩壊を繰り返し、持続的なアルトコインの急騰を難しくしています。









2025年1月時点で、Pump.funの収益は$1億1672万を超え、ソラナ（$1億1646万）とイーサリアム（$1億764万）を上回り、市場の潜在力における影響力の拡大を裏付けています。









こうした変化を踏まえ、投資家は、この急速に変化する環境で成功を収めるために、自らの戦略を適応させる必要があります：

ビットコインは依然として最も安全な選択肢：機関投資家の後押しと受け入れの増加により、ビットコインは最も安定的で予測可能な資産として今後も暗号資産市場でその存在感を維持し続けるでしょう。

厳選したアルトコインへの投資：過去のサイクルでは、すべてのアルトコインが市場の上昇によって恩恵を受けていましたが、今後成功するのは、強固なファンダメンタルズ、持続可能なトークンエコノミー、活発なコミュニティを持つプロジェクトのみであると予測されます。

小口投資家の資金動向を把握：オンチェーンでの投機的取引や新しいDeFiモデルの台頭により、トレーダーはミームコインや分散型金融の革新など、今後のトレンドに関する情報を常に把握することが重要です。









暗号資産市場は依然として周期的な構造に従っていますが、2024年から2025年のサイクルでは独自の潜在力が生まれました。機関投資家の資本、飽和状態にあるアルトコイン市場、小口投資家の投資行動の変化が、投資家のアプローチ方法を再定義しています。これらのトレンドを理解し、それに応じて投資戦略を調整することが、この新たな段階をうまく乗り切るために極めて重要です。









