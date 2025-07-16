ビットコイン$120,000突破：機関投資家の資金と政策追い風で次の急騰なるか？





















2021年のセンチメント主導型の強気相場とは異なり、今回はより機関化され、ファンダメンタルズに基づく、投機性の低い相場展開が見られます。伝統的な金融資本、企業バランスシート、そして進化する規制環境が市場を押し上げる主要因となっています。





















一方、 BlackRock のIBIT ETFの保有量は700,000 BTCを突破し、ビットコイン全供給量の3.33%に達しました。Bloombergのデータによれば、このETFの年間運用報酬は、同社のS&P 500 ETF（IVV）を上回っており、伝統金融が暗号資産市場へ本格参入する上での収益性の高いベンチマークとなっています。





ETFは、機関投資家にとって準拠ルートを提供するだけでなく、ビットコインと伝統的資産との相関関係を再構築しています。現在では、投資家はビットコインを成長株と並ぶ未来志向型の資産として捉える傾向が強まっています。









7月以降、さまざまな業種の企業がビットコインを企業財務に取り入れる動きを見せています。対象は、ホスピタリティ、不動産、食品、ヘルスケア、製造業と多岐にわたります。





メキシコの不動産企業Muranoは、$5億規模のSEPAプログラムを開始し、21 BTCを取得。

日本のMetaplanetは保有量が2,200 BTCを突破し、正式にビットコイントレジャリー企業へ。

深圳を拠点とする製造業者、モビリティ企業Webus、老舗暗号資産プラットフォームBakktもこの潮流に参入。





この動きの背景には、強いドル、高金利のピーク、不動産市場の弱体化という環境下で、企業が流動性と資本価値の維持について再評価を進めていることがあります。ビットコインは、インフレ耐性、高い流動性、グローバルな価格決定力を持つ戦略的資産としての地位を確立しつつあり、投資対象から準備資産へと進化しています。













規制の枠組みは徐々に明確化されつつあり、暗号資産は今後、準国家レベルでの制度的地位に近い扱いを獲得する可能性もあります。特に、企業会計での認識や州レベルでの購入承認といった分野での進展が期待されています。

















一方、Nvidiaを筆頭とする米国のテックセクターおよびAI分野の力強さが、ビットコインの上昇に外部要因として寄与しています。Nvidiaの時価総額は$4兆を超え、全体的なリスク選好を高める結果となりました。今回のサイクルでは、ビットコインとテック資産との相関性が特に強くなっています。









ビットコインが$120,000を突破した今回の上昇は、資金構造の再編、政策の動向、企業バランスシートの再構成、そしてリスク選好の回復が重なった結果といえます。短期的にはテクニカルな調整が起こる可能性もありますが、中長期的にはビットコインが「グローバルなデジタル価値のアンカー」としての役割を着実に固めつつあります。





今後、さらなる機関投資家の参入、規制枠組みの成熟、グローバルな資産配分ロジックの進化が進む中で、2025年後半には本格的な「機関投資家主導の強気相場」が到来する可能性があります。そのとき、ビットコインはもはや投機的資産ではなく、世界の伝統金融資本による戦略的な資産配分先となっているでしょう。





