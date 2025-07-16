ビットコイン$120,000突破：機関投資家の資金と政策追い風で次の急騰なるか？

2025年7月14日、ビットコイン価格は$120,000の大台を突破し、過去最高値を更新しました。世界有数の暗号資産取引所であるMEXCのリアルタイムデータによると、執筆時点でのBTC/USDT現物価格は122,559.92 USDTに達しており、市場の熱気はさらに高まっています。「強気相場の再来」という声が飛び交う中、今回の上昇を裏打ちするファンダメンタル要因に注目が集まっています。継続的な機関2025年7月14日、ビットコイン価格は$120,000の大台を突破し、過去最高値を更新しました。世界有数の暗号資産取引所であるMEXCのリアルタイムデータによると、執筆時点でのBTC/USDT現物価格は122,559.92 USDTに達しており、市場の熱気はさらに高まっています。「強気相場の再来」という声が飛び交う中、今回の上昇を裏打ちするファンダメンタル要因に注目が集まっています。継続的な機関
2025年7月14日、ビットコイン価格は$120,000の大台を突破し、過去最高値を更新しました。世界有数の暗号資産取引所であるMEXCのリアルタイムデータによると、執筆時点でのBTC/USDT現物価格は122,559.92 USDTに達しており、市場の熱気はさらに高まっています。「強気相場の再来」という声が飛び交う中、今回の上昇を裏打ちするファンダメンタル要因に注目が集まっています。継続的な機関投資家による蓄積、政策への期待感の高まり、資金構造の洗練、そして投資家行動の変化など、この上昇は単なる価格の跳ね上がりではなく、ビットコインがグローバルなデジタル資産としての「価値の保存手段」として再評価されている証でもあります。


1. ビットコインの上昇は価格イベントではなく再評価


今回のビットコイン上昇は、単一の好材料によるものではなく、複数のマクロ経済要因と業界内要因が重なった結果です。テック株の好調、機関投資家からの継続的な資金流入、企業財務への導入の加速、ETF保有数の記録更新、そして前向きな政策シグナルの強まりなどが、この構造的な上昇トレンドの土台となっています。

2021年のセンチメント主導型の強気相場とは異なり、今回はより機関化され、ファンダメンタルズに基づく、投機性の低い相場展開が見られます。伝統的な金融資本、企業バランスシート、そして進化する規制環境が市場を押し上げる主要因となっています。

2. 機関投資家の買いが価格を牽引、ETFが主な入口に


ARK Investの「Bitcoin Monthly」レポートによると、6月末時点で長期保有者がビットコイン供給量の約74%を保有しており、これは過去約15年で最高水準となっています。一方で、短期トレーダーの保有比率は着実に減少しており、市場構造の変化を示唆しています。

Glassnodeのデータでは、ビットコインのRHODL比率が今回のサイクルでピークに達しており、市場構造の変化が進行中であることが分かります。現在ではビットコインの多くが中長期保有者の手に渡り、短期的な取引活動は抑えられています。これは、投機熱の冷却とともに、サイクルの転換点にあるとの見方が広がっていることを示しています。RHODL比率はオンチェーンの指標として、保有期間ごとの分布を可視化し、参加者の行動変化や市場サイクルの把握に役立ちます。


一方、BlackRockのIBIT ETFの保有量は700,000 BTCを突破し、ビットコイン全供給量の3.33%に達しました。Bloombergのデータによれば、このETFの年間運用報酬は、同社のS&P 500 ETF（IVV）を上回っており、伝統金融が暗号資産市場へ本格参入する上での収益性の高いベンチマークとなっています。

ETFは、機関投資家にとって準拠ルートを提供するだけでなく、ビットコインと伝統的資産との相関関係を再構築しています。現在では、投資家はビットコインを成長株と並ぶ未来志向型の資産として捉える傾向が強まっています。

3. 企業の財務採用が加速：ビットコインが新たな企業準備資産に


7月以降、さまざまな業種の企業がビットコインを企業財務に取り入れる動きを見せています。対象は、ホスピタリティ、不動産、食品、ヘルスケア、製造業と多岐にわたります。

メキシコの不動産企業Muranoは、$5億規模のSEPAプログラムを開始し、21 BTCを取得。
日本のMetaplanetは保有量が2,200 BTCを突破し、正式にビットコイントレジャリー企業へ。
中国・香港・米国で事業を展開するDDC、Semler Scientific（医療テクノロジー）、Hilbert Group（クオンツトレーダー）などもBTCの新規または追加購入を発表。
深圳を拠点とする製造業者、モビリティ企業Webus、老舗暗号資産プラットフォームBakktもこの潮流に参入。

この動きの背景には、強いドル、高金利のピーク、不動産市場の弱体化という環境下で、企業が流動性と資本価値の維持について再評価を進めていることがあります。ビットコインは、インフレ耐性、高い流動性、グローバルな価格決定力を持つ戦略的資産としての地位を確立しつつあり、投資対象から準備資産へと進化しています。

4. 政策の前向きな変化と規制の明確化が市場の信頼感を強化


7月14日の週には、米国議会で「Crypto Week」が予定されており、「GENIUS法」と「CLARITY法案」が、それぞれ大統領および上院で審議される見込みです。米国が戦略的ビットコイン準備金を設けるという憶測は一時的に後退しましたが、進行中の政策議論は、規制に準拠した将来的な市場形成への期待を引き続き支えています。

規制の枠組みは徐々に明確化されつつあり、暗号資産は今後、準国家レベルでの制度的地位に近い扱いを獲得する可能性もあります。特に、企業会計での認識や州レベルでの購入承認といった分野での進展が期待されています。

5. オンチェーンデータが構造的上昇トレンドを裏付け、リスク選好も回復傾向


オンチェーンデータも、今回の上昇が構造的なものであることを示しています。Coinglassによると、ビットコインが新高値を更新する中、数時間以内に$3億4,000万超のショートポジションが強制決済されました。これは典型的なショートスクイーズの事例であり、市場の勢いが明確に強気側に傾いたことを意味します。


一方、Nvidiaを筆頭とする米国のテックセクターおよびAI分野の力強さが、ビットコインの上昇に外部要因として寄与しています。Nvidiaの時価総額は$4兆を超え、全体的なリスク選好を高める結果となりました。今回のサイクルでは、ビットコインとテック資産との相関性が特に強くなっています。

6. まとめ：「デジタルゴールド」は複雑な構造の中でなお上昇余地あり


ビットコインが$120,000を突破した今回の上昇は、資金構造の再編、政策の動向、企業バランスシートの再構成、そしてリスク選好の回復が重なった結果といえます。短期的にはテクニカルな調整が起こる可能性もありますが、中長期的にはビットコインが「グローバルなデジタル価値のアンカー」としての役割を着実に固めつつあります。

今後、さらなる機関投資家の参入、規制枠組みの成熟、グローバルな資産配分ロジックの進化が進む中で、2025年後半には本格的な「機関投資家主導の強気相場」が到来する可能性があります。そのとき、ビットコインはもはや投機的資産ではなく、世界の伝統金融資本による戦略的な資産配分先となっているでしょう。

この重要な局面においては、高い流動性、豊富な商品、高速な市場対応力を備えたプラットフォームを選ぶことが極めて重要です。MEXCは、世界をリードする暗号資産取引プラットフォームとして、主要なBTCの現物および先物取引に加え、コピートレードやグリッドトレードなど多彩なツールを提供しており、投資スタイルの異なるユーザーがボラティリティを乗りこなし、機会を逃さず、自信を持って取引を行えるよう支援します。

長期保有派も短期トレード派も、いまこそビットコインの配分戦略を再評価すべきタイミングです。MEXCで次なる成長サイクルをつかみ、安心して暗号資産の旅を始めましょう。

MEXCでBTCを購入する方法

1) MEXCアプリまたは公式ウェブサイトにアクセスしてログイン
2) 検索バーに「BTC」と入力し、BTC現物取引 またはBTC先物取引を選択
3) 注文タイプ、数量、価格を入力し、購入を完了

現在、MEXCでは手数料0の大型キャンペーンを実施中です。参加することで取引コストを大幅に削減でき、「より多く節約し、より多く取引し、より多く稼ぐ」という理想的なトレード環境を実現できます。このプロモーションを通じて低コストな取引を楽しめるだけでなく、常に市場動向に敏感に反応し、わずかなチャンスも逃さずに資産成長の第一歩を踏み出すことができます。

関連リンク：


MEXCの先物取引が選ばれる理由 MEXC先物の特徴と優位性を学び、市場で優位に立とう。
M-Dayへの参加方法は？ M-Dayの参加手順と攻略法をマスターして、毎日70,000 USDTを超えるの先物ボーナスエアドロップを見逃さないようにしよう。
MEXC 先物取引チュートリアル（アプリ）MEXCアプリで先物取引を始めるための詳細ガイド。初心者でも簡単に使いこなせ、自信を持って取引を始められます。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

