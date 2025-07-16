2025年6月13日、イスラエルはイラン国内の軍事および核関連施設への空爆を実施し、中東全体に再び緊張が走りました。この突然の情勢悪化は世界の金融市場に衝撃を与え、暗号資産市場も例外ではありませんでした。MEXCのデータによると、BTCは一時的に約4％急落し、ETHも重要なサポートラインを下抜けしました。市場全体の強制決済は24時間で$11億を超えました。 世界的な不安定化が進む中で、暗号資産は投2025年6月13日、イスラエルはイラン国内の軍事および核関連施設への空爆を実施し、中東全体に再び緊張が走りました。この突然の情勢悪化は世界の金融市場に衝撃を与え、暗号資産市場も例外ではありませんでした。MEXCのデータによると、BTCは一時的に約4％急落し、ETHも重要なサポートラインを下抜けしました。市場全体の強制決済は24時間で$11億を超えました。 世界的な不安定化が進む中で、暗号資産は投
ビットコインと地政学的緊張：暗号資産市場に与えるボラティリティを読み解く

ビットコインと地政学的緊張：暗号資産市場に与えるボラティリティを読み解く

2025/7/16
ビットコイン
イーサリアム
ソラナ
トンコイン
DeFi
2025年6月13日、イスラエルはイラン国内の軍事および核関連施設への空爆を実施し、中東全体に再び緊張が走りました。この突然の情勢悪化は世界の金融市場に衝撃を与え、暗号資産市場も例外ではありませんでした。MEXCのデータによると、BTCは一時的に約4％急落し、ETHも重要なサポートラインを下抜けしました。市場全体の強制決済は24時間で$11億を超えました。
世界的な不安定化が進む中で、暗号資産は投資家の恐怖や国際資本の動向を映し出す鏡としての役割を強めています。

1. 中東の紛争再燃：暗号資産市場に広がるシステミックリスク


イスラエルによるイラン領空への空爆により、原油、金、米国債などの伝統的な安全資産が急騰する一方、暗号資産市場ではわずか数時間のうちに激しい価格変動が見られました。BTCは$106,000を下回り、ETHは$2,500を割り込み、SOLTONなどの主要トークンも大幅に下落しました。

このような経済外的な「ブラックスワン」イベントは突如発生し、資産クラスをまたいで伝播しやすい性質があります。市場センチメントを一変させ、高レバレッジ環境下では連鎖的な強制決済を招くリスクがあります。実際、空爆当日にはロングポジションの強制決済が$8億を超え、「戦争＝上昇」という誤ったナラティブに基づいた投資家心理が売り圧力の一因となりました。


この種の事例は今回に限ったことではありません。2022年のロシア・ウクライナ戦争以降、地政学的な対立は暗号資産市場のボラティリティに影響を与える主要因となっています。

  • 戦争初期、ウクライナはBTCやETH、USDTなどによる国際的な寄付を集め、暗号資産が戦時下の資金調達手段として活用されました。一方、金融制裁を受けたロシア側の関係者は国際的な銀行規制を回避するために暗号資産を利用しました。
  • 2023年のイスラエル・パレスチナ紛争では、イスラエルがハマスに関連するウォレットをブロックしたことで、オンチェーン監視と分散型監督の限界に関する議論が活発化しました。ガザ地区の住民は自国通貨の価値下落を避けるため、ステーブルコインを利用して国境を越えた資金移動を行いました。

地政学的危機が進むにつれ、暗号資産は単なる投機対象を超えて、民間の金融ツールや国境を越えた価値移転手段としての役割を担い始めています。

2. デジタルゴールドか、それとも投機資産か？問われるビットコインの避難資産としての性格


理論上、ビットコインは「デジタルゴールド」と呼ばれ、その希少性と非主権的な性質から安全資産と見なされてきました。しかしブラックスワン的な事象が発生するたびに、BTCの価格変動は金や米国債などの伝統的な安全資産を大きく上回ります。これは市場がBTCをどう捉えているかのギャップを示しています。機関投資家は依然としてBTCを高リスク・高ボラティリティ資産として扱い、危機時にはポートフォリオから外す傾向があります。一方、金や米ドル、原油などが「逃避先」として選ばれます。

今回のイスラエル・イラン紛争では、BTCの下落幅は金の上昇幅を大きく上回り、ビットコインが「避難資産」として認知されていない現状が露呈しました。


CoinGlassのデータによると、BTCが$100,000を下回ると、$17.4億超のロングポジションが強制決済のリスクにさらされます。この強制決済の連鎖が起こると、暗号資産市場全体に重大な圧力がかかる可能性があります。

一方、ETHの弱含みも顕著です。MEXCのデータによれば、紛争後7日間でETHは10％超下落し、一時は$2,454まで下がった後、$2,575まで回復しました。さらに深刻なのは、現物ETH ETFが金曜日に$210万の純流出を記録し、19日連続の純流入が終わったことです。これはETH投資家のリスク回避姿勢が強まっている兆候と見られます。

3. レバレッジとナラティブの乖離：構造的弱点としての暗号資産市場


今回の急落は、暗号資産市場が抱える構造的な問題を改めて浮き彫りにしました。それは、先物市場のレバレッジ集中と、市場のナラティブと現実との乖離です。

多くのトレーダーは「戦争でBTCは上がる」と期待してロングポジションを取りましたが、実際には大口投資家がその期待を逆手にとって売りを仕掛け、強制決済ラッシュを誘発しました。この現象は、ストーリー性に敏感に反応しやすい暗号資産市場の特質、そして短期的な値動きを狙う投機の側面を象徴しています。

期待と現実のギャップが広がると、レバレッジが修正幅を拡大させ、連鎖的な下落につながります。こうした構造的な弱点は、世界的イベントのたびに繰り返される傾向にあります。

4. 紛争地で広がるステーブルコインの存在感：リスクヘッジ資産としての新たな可能性


近年注目されているのが、紛争地域でのステーブルコインの現実的な使用です。ウクライナ政府のUSDT寄付アドレスや、ガザ住民がTronネットワークを使って資金移動を行っている事例など、暗号資産は「非公式だが機能する」金融手段としての地位を確立しつつあります。

もちろん、こうした使い方には資金洗浄や違法行為への懸念もありますが、それこそが暗号資産の生存価値を裏付けているとも言えます。危機の中でも金融インフラが失われないという点で、重要な役割を果たしています。

5. 今後の展望：マクロ視点から見直す暗号資産の役割


今回の中東紛争の激化は、暗号資産市場がもはや単なる技術革新や金融政策の話題にとどまらず、地政学的・マクロ経済的な文脈の一部となっていることを示しています。

今後、暗号資産市場の関係者は以下のような問いに向き合う必要があります：

  • 暗号資産の複合的な役割をどう理解すべきか？投機ツール、安全資産、それとも紛争地の非公式な金融手段？
  • 地政学的リスクは市場の価格形成にどう影響するか？こうしたショックは一時的なものか、それとも構造的な要因なのか？
  • 分散型金融（DeFi）は地政学的な壁を越えられるのか？検閲や制裁、分断された規制環境において、暗号資産は本当に開かれた金融アクセスを提供し続けられるのか？

6. まとめ


今回の中東情勢の緊迫化は、暗号資産市場にとっての再警鐘です。ブラックスワンイベントは、インフレ指標や金利政策、規制方針だけでなく、ミサイルや国際政治の亀裂にも潜んでいます。

この市場で生き残るためには、短期的な利益や動きに振り回されるのではなく、マクロ的なロジックと非市場的な力学を理解することが求められます。不確実な未来の中で、資産を守りつつ、新たな機会を多様な戦略で見出すこと、それが、今すべての投資家に求められている姿勢です。

