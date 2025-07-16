バイデン氏が大統領選から撤退：暗号資産市場は今後どうなるのか？

概要：MEXCプラットフォームにおけるトランプ氏をテーマにしたトークンの異常な動きに注目して下さい。
はじめに：
北京時間7月21日早朝、ジョー・バイデン米大統領は2024年の大統領選から撤退することを正式に表明し、今週末に演説を行い、さらに詳細な説明を行う予定であることを明らかにしました。
この発表は大きな波紋を呼び、暗号資産市場は一時的に下落したものの、すぐに反発に転じ、ビットコインは6万8000ドルという1カ月ぶりの新高値を記録しました。バイデン氏に関連するミームプロジェクトが急落する一方、トランプ氏をテーマにしたトークンは人気が急上昇し、TREMPおよびMAGAの1日の上昇率は20％を超えました。
米大統領選が近づき、バイデン氏が選挙戦から撤退する中、暗号資産市場は今後どうなるのでしょうか。また、このような不安定な環境において、投資家はどのような取引戦略を採用し、リターンを獲得するべきなのでしょうか。
今年に入ってから、BTCの現物ETFが登場したことで、暗号資産市場と従来の金融界との結びつきはますます密接になり、BTCと米国株式市場との相関関係は19カ月ぶりの高水準に達しました。そのため、バイデン氏が選挙戦からの撤退を表明した際、暗号資産市場はそれに応じて反応を示しました。
このような反応はBTCで最初に確認されており、MEXC市場データによると、北京時間午前2時に一時6万6,000ドルを割り込み、安値6万5,777ドルまで下落しました。その後相場は安定して推移した後、6万8,000ドルを超えて反発し、1カ月ぶりの新高値となる6万8,474ドルを記録しました。他の主要暗号資産も月曜日の朝には大きく上昇しています。
バイデン氏に関連するミームプロジェクトは大幅な急落を経験しました。CoinGeckoのデータによると、ソラナエコシステムのミームトークンBODENは、バイデン氏の撤退表明から4時間以内に60％以上下落し、現在の価格は約0.0087ドルまで下落しています。時価総額は640万ドルまで減少し、6億4000万ドルという過去の最高値から90％近く下落したことになります。
バイデン氏の家族に関連するミームプロジェクトはさらに大きな影響を受けています：JILLBODENは69％、LAPTOPは62％下落し、時価総額はともに10万ドルを下回りました。ソラナエコシステムのTHE JEO BODENS NFTシリーズは、フロア価格が0.050SOLまで下落し、24時間で68％の下落を記録しました。
対照的に、トランプ氏をテーマにしたトークンは人気が急上昇しています。MEXCの市場データによると、ソラナエコシステムのミームコインTREMPは0.45ドルから0.60ドル近くまで急騰し、1時間で33.3％以上の上昇を記録しました。現在、TREMPは0.48ドル前後で推移しており、プロジェクトの時価総額は4,520万ドルとなっています。
(MEXC上のTREMPの価格動向チャート）
バイデン氏が大統領選挙からの撤退を表明した後、彼の後継者が誰なのかが市場の焦点となりました。
現職のカマラ・ハリス（Kamala Harris）米副大統領が2024年の民主党大統領候補になる可能性が高いという市場ニュースが流れています。予測市場Polymarketのデータによると、2024年の米大統領選でトランプ氏が勝利する確率は66％に下がり、ハリス氏が勝利する確率は32％にまで上昇しています。もちろん、実際に選挙が行われるまでは先の見通しを立てることはできません。
しかしながら暗号資産市場に大きな反応が見られました。ハリス氏に関連するミームトークンKAMAの価格は1日で133％も急騰しました。このミームトークンは過去1週間で約600％、過去30日間で1500％以上急騰しています。
ハリス氏の台頭は暗号資産コミュニティから大きな注目を集めています。コインテレグラフによると、ホワイトハウスが公開している財務データでは、ハリス夫妻が多額の投資をしているものの、どちらも暗号資産を一切保有していないことが明らかになっています。彼らは米国債や新興国市場に集中的に投資しています。さらに、彼女は暗号資産分野には関与しておらず、暗号資産、トークン化、ブロックチェーン、NFTを支持または反対する強い声明を出したことはありません。 「BTC Marketsの最高経営責任者であるCaroline Bowler氏は、「暗号資産に関するハリス氏の見解はまだ分かっていません。どちらの候補者にとっても、暗号資産の存在が選挙の明暗を分けることになる可能性があるため、今後数週間のうちに、ハリス氏の暗号資産に対する見解が明らかになることを望んでいます」と述べています。
ハリス氏に加え、オバマ前米大統領夫人のミシェル・オバマ氏も民主党候補の一人として期待されています。バイデン氏の撤退表明を受けて、ミシェル・オバマ氏の名を冠したミームコインOBAMAも好調に推移しました。0.003ドルから一時0.008ドル超まで急騰し、1時間で276％上昇しました。後に0.003ドルを割り込んだものの、その後は0.0074ドル前後で推移しており、このプロジェクトの時価総額は約740万ドルとなっています。なお、ミシェル・オバマ氏は暗号資産イベントに直接参加した記録も、関連発言をした記録も一切ありません。
現在進行中の米国大統領選挙と、今後の選挙戦に影響を与える重要な投票グループとしての暗号資産投資家の重要性を考慮すると、暗号資産は再び選挙の議論の的になることが予想されます。そのため、今後民主党の新大統領候補が暗号資産への支持を示し続ける可能性は否定できません。
バイデン氏の大統領選撤退について、市場は2つの異なる見方を示しています。
一つの見方は、バイデン米大統領の撤退が市場に大きな影響は与えないというものです。Tianheng Asset Managementの最高投資責任者であるPiers Bolger氏は、短期的に見れば、バイデン米大統領が再選に立候補せず、代わりにハリス副大統領を支持したとしても、市場に大きな影響を与える可能性は低いと述べました。また、市場を動かす重要な要因である連邦準備制度理事会（FRB）の政策方針に、市場は引き続き注目するとの見方を示しました。「私たちは米連邦準備制度理事会（FRB）が9月のFOMCで金融緩和を開始すると予想しています」。
特にトランプ前大統領が共和党候補となり、ホワイトハウスに復帰した場合、バイデン氏の撤退は暗号資産市場に好影響を与える可能性があるとの見方が市場で増えています。トランプ氏は暗号資産への支持を表明し、自身の大統領選のために暗号資産の寄付を受け入れ、いわゆるバイデン氏の「暗号資産との戦争」を終わらせると約束しました。
そのため、市場参加者はトランプ大統領の下で、暗号資産に対してより好意的な政策環境が整うことを期待しているのかもしれません。市場動向を見ると、BTC価格はバイデン氏の撤退表明後に急落し、その後反発したことから、このニュースに対する当初の市場の反応は否定的であったものの、その後肯定的に転じたことが伺えます。
暗号資産調査会社10x Researchの報告書によると、バイデン氏の撤退により、暗号資産に好意的な政権が誕生すると予想されています。歴史的には、新政権が誕生するとSEC委員長が辞任する傾向にあります。ゲーリー・ゲンスラー（Gary Gensler）SEC委員長の任期は2026年6月5日までですが、2025年1月または2月に辞任するかもしれません。 暗号資産投資会社Satori ResearchのCEOであるTeong Hng氏は、OTCオプション市場の動きは、BTCがすぐに過去最高値に回復する可能性を示唆していると指摘しました。また、機関投資家の間では強気センチメントが高まっており、トランプ氏の勝利がこの資産価格の最高値を記録するとして、BTC価格は年末までに力強い反発を見せることが予想される、と付け加えました。 Magnet Capitalの共同最高投資責任者であるBenjamin Celermajer氏は、トランプ政権下において暗号資産市場の投資可能性が高まるだろうと述べています。Pepperstone Groupのリサーチ責任者であるChris Weston氏は、米国のBTC現物ETFは金曜日に11日連続で純流入を記録しており、力強い資金流入はBTC価格が再び7万ドルに達する可能性が高いことを示していると分析しました。
まとめると、暗号資産投資家は、両党が提案する将来の政策に注目し、その政策に対する期待を再評価し、連邦準備制度理事会（FRB）の政策方針に細心の注意を払う必要があります。
