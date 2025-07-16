Backed Finance、xStocksをローンチ：伝統資産のトークン化を再定義













資産トークン化は、理論的な概念から国際金融市場を再構築する現実へと進化してきました。xStocksの登場は、ブロックチェーン基盤の技術革新、より明確化された規制枠組み、高いアクセス性を求める需要の増加という数年間の進展を体現しています。従来の株式をブロックチェーン上に取り込むことで、Backed Financeは、分散型ポートフォリオを求める暗号資産ユーザーと、より簡単なアクセスと新しい金融の可能性を求める従来型の投資家の双方に対応するプロダクトを生み出しました。





このプロジェクトのローンチは、暗号資産市場が投機取引から実用的な現実世界のアプリケーションへと移行する重要なタイミングに重なります。ステーブルコインによる価値創出に続き、トークン化された株式は、ブロックチェーン基盤を活用して国際金融システムとの統合をより一層深めるための自然な次のステップといえます。













xStocksは、高いスループット、低トランザクションコスト、成熟したDeFiエコシステムを備えたソラナブロックチェーン上に構築されています。ソラナは、1秒あたり数千件のトランザクションを最小限の手数料で処理できるため、株式市場の高頻度取引の要求に理想的に適合します。

















ChainlinkはxStocksの公式オラクルプロバイダーとして、以下の主要機能を備えた専用の「xStocks Data Stream」システムを開発しました：





高頻度の価格更新：サブセカンドの低遅延により、オンチェーン価格と伝統市場間のリアルタイム同期を実現

コーポレートアクションの検証：配当金、株式分割などの企業イベントをリアルタイム処理

クロスチェーンインターオペラビリティ：Cross-Chain Interoperability Protocol（CCIP）との統合により、将来的な他ブロックチェーン展開の基盤を構築

準備金証明：Chainlinkの準備金証明（Proof of Reserve）プロトコルを通じて基盤資産を透明に検証





この先進的なオラクルシステムにより、中央集権型取引所（CEX）並みのユーザー体験とオンチェーン実行の両立を可能にし、中央集権と分散型取引環境の性能差を埋めています。









各xStocksトークンは、対応する実株式1株につき1トークンで裏付けられており、Backed Finance（欧州の認可済み金融機関）がカストディを行っています。このモデルにより、以下の利点が提供されます：





規制遵守：欧州の金融規制枠組みの下で運営され、法的確実性とユーザー保護を確保

償還性：原則として、トークンはオフチェーン市場価値で償還可能であり、価格安定性を支援

機関投資家向けカストディ：プロフェッショナルなカストディサービスにより基盤資産の安全性を確保

透明性：定期的な監査と報告により、準備金の保有状況を可視化









初期フェーズでは、xStocksは60銘柄以上の厳選されたトークン化株式とETFを提供しており、個人投資家および機関投資家のニーズを満たす高い流動性を持ち、かつ認知度の高い資産に焦点を当てています。この資産選定戦略は、深い市場洞察を反映しています：









Apple（APPLx）：世界時価総額トップの企業

Microsoft（MSFTx）：クラウドコンピューティングとソフトウェアの巨人

NVIDIA（NVDAx）：半導体およびAIのリーダー

Google / Alphabet（GOOGLx）：検索エンジンとクラウドサービスのリーダー企業

Meta（METAx）：ソーシャルメディアとメタバースプラットフォーム









Coinbase（COINx）：米国拠点の主要暗号資産取引所

MicroStrategy（MSTRx）：ビットコイン大量保有で知られる企業

Circle（CRCLx）：USDCステーブルコインの発行元









SPDR S&P 500 ETF（SPYx）：大型株を中心とした幅広いインデックスファンド

Invesco QQQ Trust（QQQx）：テクノロジーセクターに特化したETF





この戦略は、ユーザーの需要を的確に捉え、従来型市場で実績のある高品質かつ高取引高の資産へのアクセスを提供しています。













Krakenとの連携：Krakenは世界有数の暗号資産取引所として、Backed Financeとの提携によりxStocksのコンセプトを強く支持しています。Krakenの190以上の国のユーザーは、従来の暗号資産取引インターフェースを通じてトークン化株式に直接アクセスでき、機関投資家レベルのインフラを世界中の個人ユーザーに提供します。









xStocksの真の革新性は、単なるトークン化だけでなく、DeFiプロトコルとのシームレスな統合により、全く新しい金融ユースケースを開拓している点にあります：





Jupiter：ソラナ最大の分散型取引所アグリゲーターであり、複数の流動性ソースを横断して最適価格で取引をルーティングします。高度なルーティングアルゴリズムにより、xStocks取引で競争力の高い執行品質を提供します。









xStocksアライアンスの設立は、プラットフォーム独占ではなく中立性と広範なアクセスを重視した戦略を反映しています。アライアンスメンバーには、Backed Finance（トークン発行者兼プロジェクト推進者）、Kraken（主要暗号資産取引所）、ソラナ（ブロックチェーン基盤）、AlchemyPay（決済ソリューションプロバイダー）、Chainlink（オラクルインフラ提供者）が含まれています。





このような協力モデルにより、xStocksは特定のプラットフォームやブロックチェーンに縛られない、エコシステム全体に恩恵をもたらす「公共財」的な資産クラスとなることが保証されています。













xStocksはローンチ直後に総取引高が$200万を超え、暗号資産エコシステムにおけるトークン化株式プロダクトへの潜在需要の大きさを示しました。





この好調なパフォーマンスの背景には、以下の要因があります。





潜在需要：暗号資産ユーザーによる、暗号資産エコシステムから離れることなく従来型資産を組み入れられる手段への需要

24時間365日取引：従来の株式市場と異なり、xStocksは24時間取引が可能

グローバルアクセス：従来の証券会社の地理的制約を受けず、世界中のユーザーが米国株に投資可能

DeFi統合：既存のDeFiプロトコル内で、取引以外の即時的なユースケースを実現









xStocksは、中央集権型と分散型の両方の流動性ソースを組み合わせたハイブリッド戦略を採用しています：





中央集権型取引所が深い注文板と機関投資家レベルの流動性を提供

分散型プロトコルが自動マーケットメイクと利回り機会を支援

クロスプロトコルのアービトラージがプラットフォーム間で一貫した価格を維持

この多層的アプローチにより、流動性の健全性と価格発見の効率性が確保され、ユーザーの多様なニーズに応じたアクセス手段が提供されます。













Backed Financeは欧州の認可金融機関として、xStocksの堅固な規制基盤を提供し、以下をカバーしています：





ライセンス要件：資産のカストディおよびトークン化において、欧州金融サービス規制に準拠

消費者保護：規制監督により、小口投資家向け保護（紛争解決メカニズムや運営基準など）を確保

マネーロンダリング防止（AML）：EU AML法に準拠し、適切なデューデリジェンスと取引監視を実施

市場行為規則：公正な取引の遵守および市場操作防止措置の徹底









トークン化証券をめぐる規制の複雑性により、xStocksは現在、米国およびその他の制限地域のユーザーには提供されていません。この制限は、技術的な制約ではなく、規制遵守を最優先にした慎重なアプローチを反映しており、規制の明確化が進むにつれて拡大の余地を残しています。













従来のオンライン証券会社と比較すると、xStocksには以下の明確な強みがあります。





24時間365日取引：従来の市場時間の制約を排除し、継続的な取引が可能

グローバルアクセス：地理的な制約を取り払い、世界中のユーザーが米国株式に投資可能

低い参入障壁：最低投資額を低く抑え、口座開設プロセスを簡素化

DeFi統合：株式保有を担保に利用したり、利回り戦略に参加したりすることができ、従来型証券会社では実現できない機能を提供









暗号資産業界内でも、xStocksは複数のカテゴリのプロダクトと競争関係にあります：





株式CFDs（差金決済取引）：一部の暗号資産取引所では、従来の株式をCFDsとして提供していますが、xStocksのような所有権やDeFiとの相互運用性はありません。

合成資産：他のプロトコルでは合成的な仕組みで従来資産へのエクスポージャーを提供していますが、xStocksのような直接的な裏付けや規制遵守を備えていない場合があります。

従来型ETF：暗号資産に関連するETFは一部の従来型資産への部分的なエクスポージャーを提供しますが、個別株式の細かい選択性やDeFi統合機能はxStocksに劣ります。













現在の60銘柄以上の提供は、より広範な拡大戦略の出発点にすぎません。将来的な注力分野は以下のとおりです。





国際株式：米国株以外に、欧州、アジア、新興市場の株式の取り扱いの拡大

固定収益：トークン化された債券などの固定収入商品の導入

コモディティ：貴金属、エネルギー、農産物などの商品へのエクスポージャーを追加

オルタナティブ資産：REIT（不動産投資信託）、インフラ、その他のオルタナティブ投資クラスの可能性も検討









クロスチェーン展開：Chainlink CCIPを活用し、Ethereum、Polygonなど他のブロックチェーンにも展開を予定

高度なDeFi機能：オプション取引、構造化商品、自動ポートフォリオ管理ツールなど、より複雑な金融商品を開発

機関投資家向けインフラ：大口取引や機関投資家専用のカストディサービスを強化









開発者向けツール：サードパーティアプリケーションの統合を支援するAPIや開発フレームワークを構築

教育リソース：ユーザーがトークン化資産を理解し、効果的に活用できるよう、包括的な教育コンテンツを提供

グローバル展開：規制承認を前提に、新たな地域市場への拡大を推進













xStocksエコシステムは、複数のチャネルを通じて価値を生み出します：





取引手数料：統合された取引プラットフォームからの手数料収入

カストディ手数料：基盤資産の保有と管理に伴う料金

DeFi統合の収益分配：DeFiプロトコルパートナーとの収入の共有

付加価値サービス：プレミアム機能や機関投資家向けサービス料金









この経済モデルは、多様な参加者に恩恵をもたらします：





トークン保有者：暗号資産ネイティブの機能を通じて、従来型資産へのエクスポージャーを獲得

流動性提供者：流動性を提供することで取引手数料を獲得

プロトコルパートナー：統合やサービス連携を通じての収益の共有

エコシステム成長：手数料収益が継続的な開発と拡大を支持













xStocksは、従来の障壁を取り払うことで、国際株式市場へのアクセスの民主化を大きく前進させています：





地理的アクセス：世界中のユーザーが地域制限なしに米国株に投資可能に

低投資ハードル：少額単位での分割所有により、より多くの投資家の参加が可能に

24時間365日可用性：世界中のタイムゾーンやユーザーの都合に合わせた取引

統合金融サービス：DeFi統合により、個人投資家にもプロ並みの金融ツールを提供









従来型の資産とブロックチェーン基盤の統合により、複数の効率化効果が生まれます：





決済の迅速化：従来のT+2と比較して、ほぼ即時の決済が可能

取引コスト削減：ブロックチェーンの効率性により資産移転とカストディのコストを削減

透明性の向上：オンチェーン取引により完全な追跡性と監査可能性を実現

グローバル流動性プール：クロスプラットフォーム統合により、より深く効率的な市場を形成









Backed FinanceによるxStocksのローンチは、ブロックチェーンベースの金融サービスの進化において大きなマイルストーンです。従来の株式をDeFi基盤と結びつけることで、トークン化資産が主流の金融商品として実現可能であることを示しました。





最先端のオラクルインフラ、強力な戦略的パートナーシップ、印象的な市場デビューにより、xStocksは国際株式市場へのアクセス方法を根本から変革する可能性を秘めています。その24時間取引の可用性、グローバルアクセス性、DeFiのインターオペラビリティは、従来の金融インフラでは再現が難しい付加価値です。





ただし、xStocksの長期的な成功は、以下の重要な要素にかかっています。規制遵守と地域拡大の持続性、増加する取引量に対応できる技術基盤のスケーラビリティ、多様化した資産クラスの提供、そしてDeFi統合における継続的な革新です。





このプロジェクトの意義はプロダクト単体にとどまらず、従来型金融と分散型金融の融合が単なる理論ではなく、現実のものとなったことを証明した点にあります。この成功は、トークン化資産分野にさらなる革新を促し、ブロックチェーン金融インフラの採用を加速させる可能性があります。





プロジェクトが進化と拡大を続けるにつれて、トークン化資産が主流の金融カテゴリとして実現可能であることを示す重要な事例となるでしょう。初期の成果として、xStocksはこれまで資産のトークン化を阻んでいた技術的・規制的・市場的な課題をすでに乗り越えつつあり、次世代のブロックチェーン金融サービスの新たなベンチマークとなる可能性を秘めています。その最終的な成功の指標は、規制遵守を前提に、世界中の数百万人のユーザーにサービスを提供し、取り扱う資産の範囲を広げ続け、従来型金融を超えるユーザー価値を生み出し続けることにあります。そして、初期の進捗は、プロジェクトがこの壮大な目標に向かって着実に前進していることを示しており、国際金融市場におけるトークン化活用の新たな時代の幕開けともなるかもしれません。





免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



