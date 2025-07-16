Babylon：ビットコインの可能性を解き放つ革新的ソリューション













「デジタルゴールド」と称されるビットコインは、スケーラビリティに限界があり、保有者がステーキングなどで収益を得る手段が乏しく、基本的には価格上昇による資産価値の上昇に依存しています。一方でPoSブロックチェーンでは、ステーキングや流動性提供など、さまざまな方法で資産を活用でき、ユーザーに追加収益をもたらします。しかし、新興のPoSチェーンは初期資本の不足によりセキュリティを確保することが難しく、立ち上げの困難や潜在的なセキュリティリスクに直面しています。ビットコインとPoSチェーンはそれぞれ利点を持ちますが、両者のニーズと可能性はまだ完全には統合されていません。





Babylonのビットコインステーキングプロトコルは、この問題を解決するために設計されました。ビットコインをロックすることで、PoSチェーンに経済的セキュリティを提供し、ビットコイン保有者にステーキング報酬をもたらします。このモデルは、ビットコインの可能性を解放すると同時に、PoSチェーンの初期段階における資本とセキュリティの不足を補完し、相互に利益をもたらすエコシステムを形成します。









Babylonは、仲介者・ブリッジ・トークンのラッピング・第三者による保管を必要とせず、ビットコイン保有者がPoSブロックチェーンに直接ステーキングできる革新的なプロトコルを導入しています。Babylonプロトコルの中心には2つのコアメカニズムがあります。ビットコインタイムスタンププロトコルとビットコインステーキングプロトコルです。





ビットコインタイムスタンププロトコル：このプロトコルは、PoSブロックチェーンのブロックデータに対してシンプルで検証可能なタイムスタンプをビットコインブロックチェーン上に生成することで、PoSチェーンが直面する長期的な攻撃リスクを軽減します。





ビットコインステーキングプロトコル：ビットコイン資産をトラストレスかつセルフカストディアルの仕組みによって分散型システムへ経済的セキュリティとして提供します。リモートステーキングを活用することで、ステーキングされたビットコインはビットコインブロックチェーン上のコントラクトにロックされ、PoSチェーンのルールに違反した場合にはペナルティが発動します。









ビットコインのステーキング：ステーカーはビットコインブロックチェーン上でステーキングトランザクションを開始します。このトランザクションには、以下の2つの支出条件を持つUTXOが含まれます：





1) タイムロック：ステーカーが資金を引き出したい場合、一定の期間経過後に秘密鍵を用いて出金が可能になります。





2) 違反時の処理：ステーカーがPoSチェーンのルールに違反した場合、バリデータはEOTS（Extractable One-Time Signature）を使ってUTXOを破棄し、ペナルティを執行します。





PoSチェーンでの検証参加：ステーキングトランザクションが確定すると、ステーカーまたはその委任先のバリデータはPoSチェーン上でブロック検証に参加できるようになります。ブロックの検証時には、EOTSキーを用いて有効なブロックに署名します。









Babylonはモジュール型設計を採用しており、アプリケーションチェーンが用いるさまざまなコンセンサスプロトコルに柔軟に適応可能です。Babylonのビットコインステーキングプロトコルを統合することで、これらのチェーンはビットコインのセキュリティと流動性を活用でき、ネイティブトークンに依存するステーキングの限界を克服できます。





現在、Babylonはすでに60以上のCosmosアプリケーションチェーンと提携しており、メインネットがローンチされ次第、IBCによるクロスチェーン機能が実装される予定です。さらに、ウォレットサービスプロバイダー、ビットコインのレイヤー2ソリューション、DeFiプロトコル、ビットコインのリステーキングプロトコル、Rollupサービスプロバイダーなど多くのプロジェクトと連携を進めています。主なエコシステムパートナーには、Cosmos Hub、Osmosis、Talus、Akash Network、Injective、Sei、Stride、B Squared Network、Nubitなどがあります。













Babylonは、ビットコインエコシステムおよび暗号資産市場全体において重要な革新をもたらすプロジェクトです。ビットコイン保有者にとって、資産の安全性を維持しながら追加収益を得るという長年の課題を解決することを目指しています。ただし、有望な将来性がある一方で、投資家は慎重に行動し、プロジェクトの進展や潜在的リスクを常に注視することが重要です。



