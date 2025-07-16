Autonomys Network：定義、使命、ロードマップ、トケノミクスの解説













Autonomys Network は、Subspace Protocol を前身とし、創業者 Jeremiah Wagstaff 氏と Nazar Mokrynskyi 氏による3年間の研究開発の成果として誕生しました。この取り組みにより、未来志向の革新的なブロックチェーン基盤が構築されました。





技術的ブレークスルー：Subspace は、Web3 における永続的な分散型ストレージを初めて実現したプロトコルです。この技術革新を基盤として、Autonomys Network は、スケーラブルかつ堅牢なブロックチェーンを可能にするモジュラー型のコンピューティング・アーキテクチャを導入しました。





リブランディング：2024/6/14、同プロジェクトは「Subspace Protocol」から「Autonomys Network」へと正式に名称を変更。ストレージに特化したソリューションから、包括的なブロックチェーンプラットフォームへの進化を示します。













コミュニティの参加：同ネットワークはこれまでに7つのテストネットを立ち上げ、10万人以上の「ファーマー（ストレージ提供者）」が参加。合計180PiB（1PiB ≒ 100万GB）以上のストレージが提供されました。





メインネットのローンチ：2024/11/6、メインネット第1フェーズが「Proof of Time（PoT）」セレモニーと共に始動。ビットコインの869,146ブロックのハッシュをジェネシスアンカーとして採用し、開始から2週間で2,000以上のノードが参加。ネットワーク全体のストレージ容量は140 PiBを超えました。









Autonomys Network は、パフォーマンスの限界を再定義する4つのレイヤーのモジュラーアーキテクチャを採用しています：





分散型アプリケーション（dApp）レイヤー

AI 搭載のSuper dAppやオンチェーンエージェントの作成・展開を可能にします。また、Autonomys Identity（Auto ID）によって、人間と AI のシームレスな相互作用を支える分散型ID基盤を提供します。





分散コンピューティングアーキテクチャを用いて、無制限に構成可能な実行環境を提供。スケーラブルな計算処理、分散型AIトレーニングや推論、安全なエージェントワークフローを実現します。スマートコントラクトの実行をコンセンサスレイヤーから切り離し、ドメイン間の通信を可能にすることで、モジュール化されたアプリチェーン間の相互運用性を確保します。





Proof of Archival Storage（PoAS）をベースに、トランザクションの順序付け、検証、決済を実施。ネットワーク全体で一貫した不変の状態と履歴の正当性を保証します。





ファーマー（ストレージ提供者）によって支えられる分散ストレージネットワーク（DSN）が、AI 向けの大規模データセットの永続的な可用性と完全性を確保。チェーン上の全履歴を保持し、データのサイズや古さにかかわらず、すべてが取得可能です。









実行の分離（DecEx）

実行処理をコンセンサスから分離し、スループットとストレージを独立してスケール可能に。分散性と効率性を両立。





カスタムブロックチェーン（ドメイン）

AI モデル学習や高速取引など、特定の用途に特化したチェーンの構築を可能にし、メインチェーンの混雑を軽減。





クロスチェーン・インターオペラビリティ

EVM、WASM などに対応し、イーサリアムをはじめとする主要エコシステムとの統合が可能。





データシャーディング

ネットワーク全体でデータを分散処理。ノードあたりの負荷を最大90%軽減し、大規模AIトレーニングにも最適。





オープンソースAIディレクトリ

検閲耐性を備えた分散型AIリソースのレポジトリを構築し、オープンな革新と協働を促進。









第1段階（ローンチ済）：

ストレージと基本的なトランザクションの基盤インフラを展開。





第2段階（2025年第1四半期）

ドメインレイヤーと Nova EVM テストネットを始動。AI3 トークンの送金機能も開始。





第3段階（2026年）

大規模スケーラビリティを実現するデータシャーディングを導入。100万TPSの処理性能を目指し、Web2の集中型プラットフォームに匹敵。









AI3 の総供給量は10億トークンで、そのうち65%がメインネットフェーズ1で発行済み。





AI3 はネットワークのユーティリティトークンとして、ステーキング、ガバナンス、トランザクション手数料、ブロック報酬などに使用されます。









投資家・チーム・財団：初期供給の76.08%（4億9,450万枚）が対象。4年間にわたって均等に付与される（リニアべスティング）。最初の1年間はロックされ、以後36か月にわたり毎月分配。

エコシステムインセンティブ：23.92%（1億5,550万枚）はテストネット報酬、アンバサダープログラムなどに割当。これらにはロックアップ期間なし。









パフォーマンスの飛躍的向上：モジュラー設計とデータシャーディングにより、従来のストレージや計算処理のボトルネックを排除。オンチェーンでの高性能なAI学習を、コスト効率よく実現。

オープンエコシステム：オープンソースのAIディレクトリとクロスチェーン対応により、開発者はDeFiやゲームなど他分野とのAI統合をスムーズに統合できます。

コミュニティ主導のガバナンス：AI3 保有者は、オンチェーン投票を通じてネットワークのアップグレードや意思決定に参加し、進化を共同で主導できます。









Q: Autonomys Network はどのような役割を担っていますか？ A: AI を活用した分散型アプリケーション（dApps）向けに特化した、高性能かつスケーラブルなブロックチェーン基盤を提供します。





Q: AI3 の主なユースケースは何ですか？

A: AI3 は、トランザクション手数料の支払い、ステーキングによる報酬獲得、ガバナンス投票、そして AI サービスや開発者向けツールへのアクセスに使用されます。





Q: Autonomys はどのようにブロックチェーンと AI を統合していますか？

A: モジュール式のアーキテクチャを通じて、AI モデルの導入、分散型データストレージ、オープンソースによる共同開発を可能にし、検閲耐性があり AI 開発に最適化されたプラットフォームを実現しています。









Autonomys Network は、その技術的進歩によってブロックチェーンインフラを革新しており、AI3 はユーザー、開発者、そして AI リソースをつなぐデジタルの生命線として機能しています。データや計算資源からモデル、アプリケーションに至るまで、AI3 はネットワーク内の経済活動を駆動する原動力となり、Web3 と AI3 の融合を加速させています。Web3 と AI3 の融合を推進しています。メインネットが進化する中で、Autonomys Network は AI 時代における不可欠なオープンソース基盤となることが期待されています。





AI3トークンは現在、MEXCプラットフォームに上場しており、以下の手順で購入できます：





2) 検索バーに「AI3」と入力し、現物または先物取引を選択

3) 注文タイプの選択、数量、価格、その他のパラメーターを入力し、取引を完了







