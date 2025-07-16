ブロックチェーンと人工知能（AI）の融合は、さまざまな産業を再構築しつつあります。そして、この変革の最前線に立つのが、Autonomys Network とそのネイティブトークンである AI3 です。本記事では、同ネットワークの技術的基盤、AI3 のエコシステム内での役割、開発ロードマップ、そしてトケノミクス設計について、包括的に解説します。 1. Autonomys Network とは？ Auブロックチェーンと人工知能（AI）の融合は、さまざまな産業を再構築しつつあります。そして、この変革の最前線に立つのが、Autonomys Network とそのネイティブトークンである AI3 です。本記事では、同ネットワークの技術的基盤、AI3 のエコシステム内での役割、開発ロードマップ、そしてトケノミクス設計について、包括的に解説します。 1. Autonomys Network とは？ Au
プロジェクト紹介

Autonomys Network：定義、使命、ロードマップ、トケノミクスの解説

2025/7/16
0m
ブロックチェーンと人工知能（AI）の融合は、さまざまな産業を再構築しつつあります。そして、この変革の最前線に立つのが、Autonomys Network とそのネイティブトークンである AI3 です。本記事では、同ネットワークの技術的基盤、AI3 のエコシステム内での役割、開発ロードマップ、そしてトケノミクス設計について、包括的に解説します。

1. Autonomys Network とは？


Autonomys Network は、Subspace Protocol を前身とし、創業者 Jeremiah Wagstaff 氏と Nazar Mokrynskyi 氏による3年間の研究開発の成果として誕生しました。この取り組みにより、未来志向の革新的なブロックチェーン基盤が構築されました。

技術的ブレークスルー：Subspace は、Web3 における永続的な分散型ストレージを初めて実現したプロトコルです。この技術革新を基盤として、Autonomys Network は、スケーラブルかつ堅牢なブロックチェーンを可能にするモジュラー型のコンピューティング・アーキテクチャを導入しました。

リブランディング：2024/6/14、同プロジェクトは「Subspace Protocol」から「Autonomys Network」へと正式に名称を変更。ストレージに特化したソリューションから、包括的なブロックチェーンプラットフォームへの進化を示します。

2. ミッションと資金調達の背景


Autonomys Network は、AI とブロックチェーンの間に開かれた協調的なエコシステムを構築するという使命を掲げています。これまでに、Pantera Capital、Coinbase Ventures、Crypto.com などの有力投資家から総額3,290万ドルの資金調達に成功しています。

コミュニティの参加：同ネットワークはこれまでに7つのテストネットを立ち上げ、10万人以上の「ファーマー（ストレージ提供者）」が参加。合計180PiB（1PiB ≒ 100万GB）以上のストレージが提供されました。

メインネットのローンチ：2024/11/6、メインネット第1フェーズが「Proof of Time（PoT）」セレモニーと共に始動。ビットコインの869,146ブロックのハッシュをジェネシスアンカーとして採用し、開始から2週間で2,000以上のノードが参加。ネットワーク全体のストレージ容量は140 PiBを超えました。

3. 技術アーキテクチャ：無限のスケーラビリティを可能にするモジュール設計


Autonomys Network は、パフォーマンスの限界を再定義する4つのレイヤーのモジュラーアーキテクチャを採用しています：

分散型アプリケーション（dApp）レイヤー
AI 搭載のSuper dAppやオンチェーンエージェントの作成・展開を可能にします。また、Autonomys Identity（Auto ID）によって、人間と AI のシームレスな相互作用を支える分散型ID基盤を提供します。

実行ドメイン

分散コンピューティングアーキテクチャを用いて、無制限に構成可能な実行環境を提供。スケーラブルな計算処理、分散型AIトレーニングや推論、安全なエージェントワークフローを実現します。スマートコントラクトの実行をコンセンサスレイヤーから切り離し、ドメイン間の通信を可能にすることで、モジュール化されたアプリチェーン間の相互運用性を確保します。

コンセンサスレイヤー

Proof of Archival Storage（PoAS）をベースに、トランザクションの順序付け、検証、決済を実施。ネットワーク全体で一貫した不変の状態と履歴の正当性を保証します。

ストレージレイヤー

ファーマー（ストレージ提供者）によって支えられる分散ストレージネットワーク（DSN）が、AI 向けの大規模データセットの永続的な可用性と完全性を確保。チェーン上の全履歴を保持し、データのサイズや古さにかかわらず、すべてが取得可能です。

4. 主な技術革新


実行の分離（DecEx）
実行処理をコンセンサスから分離し、スループットとストレージを独立してスケール可能に。分散性と効率性を両立。

カスタムブロックチェーン（ドメイン）
AI モデル学習や高速取引など、特定の用途に特化したチェーンの構築を可能にし、メインチェーンの混雑を軽減。

クロスチェーン・インターオペラビリティ
EVM、WASM などに対応し、イーサリアムをはじめとする主要エコシステムとの統合が可能。

データシャーディング
ネットワーク全体でデータを分散処理。ノードあたりの負荷を最大90%軽減し、大規模AIトレーニングにも最適。

オープンソースAIディレクトリ
検閲耐性を備えた分散型AIリソースのレポジトリを構築し、オープンな革新と協働を促進。

5. ロードマップ


第1段階（ローンチ済）：
ストレージと基本的なトランザクションの基盤インフラを展開。

第2段階（2025年第1四半期）
ドメインレイヤーと Nova EVM テストネットを始動。AI3 トークンの送金機能も開始。

第3段階（2026年）
大規模スケーラビリティを実現するデータシャーディングを導入。100万TPSの処理性能を目指し、Web2の集中型プラットフォームに匹敵。

6. AI3 トケノミクス


総供給量と分配

AI3 の総供給量は10億トークンで、そのうち65%がメインネットフェーズ1で発行済み。

ユースケース

AI3 はネットワークのユーティリティトークンとして、ステーキング、ガバナンス、トランザクション手数料、ブロック報酬などに使用されます。

ロック解除のルール


投資家・チーム・財団：初期供給の76.08%（4億9,450万枚）が対象。4年間にわたって均等に付与される（リニアべスティング）。最初の1年間はロックされ、以後36か月にわたり毎月分配。
エコシステムインセンティブ：23.92%（1億5,550万枚）はテストネット報酬、アンバサダープログラムなどに割当。これらにはロックアップ期間なし。

7. なぜ Autonomys Network は AI 時代のブロックチェーン基盤なのか


パフォーマンスの飛躍的向上：モジュラー設計とデータシャーディングにより、従来のストレージや計算処理のボトルネックを排除。オンチェーンでの高性能なAI学習を、コスト効率よく実現。
オープンエコシステム：オープンソースのAIディレクトリとクロスチェーン対応により、開発者はDeFiやゲームなど他分野とのAI統合をスムーズに統合できます。
コミュニティ主導のガバナンス：AI3 保有者は、オンチェーン投票を通じてネットワークのアップグレードや意思決定に参加し、進化を共同で主導できます。

8. よくある質問


Q: Autonomys Network はどのような役割を担っていますか？ A: AI を活用した分散型アプリケーション（dApps）向けに特化した、高性能かつスケーラブルなブロックチェーン基盤を提供します。

Q: AI3 の主なユースケースは何ですか？
A: AI3 は、トランザクション手数料の支払い、ステーキングによる報酬獲得、ガバナンス投票、そして AI サービスや開発者向けツールへのアクセスに使用されます。

Q: Autonomys はどのようにブロックチェーンと AI を統合していますか？
A: モジュール式のアーキテクチャを通じて、AI モデルの導入、分散型データストレージ、オープンソースによる共同開発を可能にし、検閲耐性があり AI 開発に最適化されたプラットフォームを実現しています。

9. MEXCでAI3を購入する方法


Autonomys Network は、その技術的進歩によってブロックチェーンインフラを革新しており、AI3 はユーザー、開発者、そして AI リソースをつなぐデジタルの生命線として機能しています。データや計算資源からモデル、アプリケーションに至るまで、AI3 はネットワーク内の経済活動を駆動する原動力となり、Web3 と AI3 の融合を加速させています。Web3 と AI3 の融合を推進しています。メインネットが進化する中で、Autonomys Network は AI 時代における不可欠なオープンソース基盤となることが期待されています。

AI3トークンは現在、MEXCプラットフォームに上場しており、以下の手順で購入できます：

1) MEXCアプリまたは公式ウェブサイトにアクセスし、ログイン
2) 検索バーに「AI3」と入力し、現物または先物取引を選択
3) 注文タイプの選択、数量、価格、その他のパラメーターを入力し、取引を完了

MEXC Airdrop+ ページにアクセスして、入金/取引イベントに参加しましょう。簡単なタスクをこなすだけで、豪華報酬を得ることができます。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

