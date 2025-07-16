8月 MXゾーンのイベントデータ









8月、MEXCは合計155回のエアドロップイベントを実施しました。そのうち19回がLaunchpoolイベント、136回がKickstarterイベントでした。イベント数は7月と比べて20回増加しました。MEXCプラットフォームでは、毎月定期的にこのようなエアドロップイベントを開催しており、これらの無料エアドロップイベントはMXトークン保有者に限定されています。





8月には、これらのエアドロップイベントで配布された報酬の総額は1000万ドル以上に達し、年間利回りは最大70%になりました。155回のエアドロップ報酬イベントの中で、MDIが最も価格上昇率が高く、驚異の542.8%に達しました。プラットフォームのデータ統計によると、価格上昇率でトップ10のトークンの中では、すべてが110%を超える価格上昇を達成しました。またトップ3のトークンは200%を超えました。





プロジェクト名 エアドロップ日時

(MX 投票日時)

価格上昇率

(9/1のデータより)

MDI 2023/08/30 542.80% FOG 2023/08/05 322.70% BGT 2023/08/16 284.60% MOCHI 2023/08/23 192.60% TRIAS 2023/08/31 152.93% UBX 2023/08/30 137.60% PBX 2023/08/17 133.80% TPY 2023/08/21 131.07% RADA 2023/08/23 122.33% PEEL 2023/08/26 117.90%









LaunchpoolとKickstarterは、MX保有者限定の無料エアドロップイベントです。MX保有者の場合、KickstarterとLaunchpoolのイベントに参加するには、最低1,000MX Tokenを連続30日間以上保有する必要があります。





MEXC公式ウェブサイトを開きます。上部のナビゲーションバーで[現物取引]を選択すると、[Launchpool]と[Kickstarter]を見ることができます。それらをクリックしてイベントページに入ります。









イベントページに入り、[クイック投票]をクリックすると、進行中のすべてのイベントに参加することができます。LaunchpoolとKickstarterの両方のイベントに同時に参加することができますし、MXトークンはロックされません。













現在MX保有者ではなくても、LaunchpoolやKickstarterイベントに参加したい場合は、MEXCプラットフォームでMXトークンを購入して連続して規定の期間以上保有している必要があります。条件を満たしたら、イベントに参加することができます。







