Astra Nova：AGIでエンタメの未来を再定義—没入型ゲーム革命に参加しよう













NVIDIA Inception Programのパートナーとして、Astra Novaは、AI駆動のストーリーテリング、Web3技術、そしてコミュニティによる共創を、シームレスかつダイナミックなプレイヤー体験へと融合させています。Shib Armyコミュニティの支援を受けながら、本プロジェクトは文化的な深みと最先端のイノベーションを組み合わせ、AIエンターテインメントの次なる潮流をリードします。





本作はUnreal Engine 5を用いて開発されており、AIエージェント、ユーザー生成コンテンツ（UGC）、現実資産（RWA）による報酬、そしてトランスメディア・ストーリーテリングをシームレスに統合しています。崩壊寸前の宇宙を舞台に、プレイヤーは複数のプラットフォームを通じて、深い没入感を伴う物語体験を楽しむことができます。









Astra Novaのコアチームは、NVIDIA、Ubisoft、Rockstarなど、業界の大手企業出身の80名を超える専門家で構成されています。彼らは『グランド・セフト・オート：バイスシティ』や『アサシン クリード』、『モータルコンバット』といった伝説的なタイトルの開発経験を有しています。本作では、最先端のAI技術を活用し、NPCやモンスター、クエストシステムがプレイヤーの行動をリアルタイムで分析し、個々に最適化されたストーリー展開やダイナミックなチャレンジを自動生成します。

さらに、Outlier Venturesや500 Globalといった著名な投資家からの支援を受ける本プロジェクトは、機関投資家の信頼と技術革新を融合させ、以下のような包括的なエコシステムの構築を目指しています：





1) RVVトークンインセンティブ：ゲームテスト、コミュニティクエスト、その他のゲームプレイ機能を通じてトークン報酬を獲得できます。

2) 実世界での利用：スターバックスやナイキをはじめ、2,000以上のブランドでトークンを使用して割引を受けることができます。

3) AI作成ツール：プレイヤーにUGC（ユーザー生成コンテンツ）を生成するためのプラットフォームを提供します。

4) ロイヤルティプログラム：エコシステムの成長に貢献することで、特別な特典を獲得できます。









1) プラットフォーム上でソーシャルタスクを完了してシャードを獲得

2) ゲーム内チャレンジに参加して、RVVエアドロップの参加資格を獲得

3) トークンが公開されると、シャードを1:1の比率でRVVに交換可能









RVVはAstra Novaのあらゆる側面を駆動し、その使用例には以下が含まれます：

1) ゲーム内取引（キャラクター/装備の交換、章の解放）

2) プレミアムアクセスパスの購読

3) 期間限定イベントやキャンペーンへの参加

4) パーソナライズされたAIコンパニオンの育成

5) エコシステム内でのガバナンス費用や広告費の支払い









Astra Novaのコア開発者は、NVIDIA、Rockstar、Netflix、Technicolor、Ubisoftなど、業界をリードする企業出身で、AI研究とAAAゲームデザインにおける深い専門知識を集結させています。『GTA 5』や『アサシン・クリード』といったジャンルを定義したヒット作を手掛けた実績を持つ彼らは、現在、AIネイティブでプレイヤー主導のエンターテインメントの新時代を切り拓くため、業界最高水準の技術を活用しています。









ビジョン：AGIとUGC技術を活用してプレイヤーに力を与え、ゲーム開発における創造性を再構築します。 ミッション：コミュニティを中心に、画期的でAAAクオリティのゲーム体験を提供します。







